【専門家特別講演会シリーズ】NHKラジオでおなじみ、遠山顕氏による「英語のユーモア101」を7月11日に開催

一般財団法人国際教育振興会

日米会話学院（東京都新宿区四谷1-6-2）は、NHKラジオ英語番組などで広く知られる遠山顕氏を講師に迎え、専門家特別公演シリーズ第3弾、「英語のユーモア101」を2026年7月11日（土）に開催いたします。英語圏で親しまれている笑いのパターンや、日常会話に取り入れやすいユーモア表現、ジョークの組み立て方、対処に当たっての心構え・言葉構えを学ぶことにより、英語でのコミュニケーション能力アップを目指すものです。

◆開催概要

テーマ：遠山 顕先生の「英語のユーモア101」

講師：遠山 顕 氏

日時：7月11日（土）14:00-15:30 （90分）

会場：日米会話学院（対面）

定員：30名（対面受講は先着順）

参加方法：対面受講 3,500円/ オンライン受講

教室とオンラインのハイブリッド方式で行われます。

教室は定員30名、オンラインは50名で、いずれも先着順に受講を受け付けます。

オンラインでの受講は無料となっております。お早めにお申し込みください。

お申込み・詳細はこちらから :https://www.nichibei.ac.jp/news/special_2026_3/

英語のユーモアを通して、表現の幅と異文化理解を深められる講演です。会場では講師の語り口やその場の反応も含め、ユーモアを体感いただけます。

◆このような方におすすめ

- 英語のユーモアを学びたい方- 英語での会話表現の幅を広げたい方- 異文化コミュニケーションに関心のある方

◆この講演で学べること

- 日常会話に活かせる英語のユーモア表現のヒント- 英語圏の笑いのパターンや背景- 伝わるジョークの組み立て方と語り方の基本

本講演は、日米会話学院が今年度実施している「専門家特別講演シリーズ」の第3回として開催するものです。これまでにNHK英語講座でおなじみの 「ボーン・上田記念国際記者賞」受賞の尾関航也氏先生、英語音読を長年指導されている浦島先生をお迎えしており、秋にも講演会の実施を予定しています。本シリーズは、講演を通じて英語の学び方や学びの深さをご体感いただくことを目的としており、初級者から上級者まで幅広くご参加いただけます。

■講師プロフィール

遠山顕（とおやま・けん）

北海道出身。東京外国語大学外国語学部卒業。テンプル大学ジャパン教育学英語教授法修士課程修了。神田外語学院英語科主任、ラジオ「百万人の英語」「英会話入門」などの講師、東洋英和女学院大学助教授、テンプル大学ジャパンキャンパス客員教授（異文化交流コース）、東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム講師などを経て、現在、COMUNICA, Inc.（コミュニカ）代表。ご著書に『NHKラジオ英会話入門英語劇場わらしべ長者』『超速リスニングに挑戦！英語のCM・アナウンス』『遠山顕の職場で使えるフレーズ集』（いずれもNHK出版刊）など多数。

◆日米会話学院について

日米会話学院は、1945年設立の英語教育機関です。創設以来、官公庁・企業・個人に向けて実践的な英語研修を提供し、80年にわたり日本のグローバル人材育成を支えています。

問合せ先

一般財団法人国際教育振興会 日米会話学院（東京都新宿区四谷）

TEL:03-3353-9621

受付時間：平日10:00-19:30 / 土曜 9:45-17:30

Email:info@nichibei.ac.jp

昨年、2025年5月31日遠山顕先生による講座が開催されました。満員御礼となりました。遠山顕氏の特別講演会は、昨年にわたり二回目となります。四ツ谷駅徒歩3分にある、コモレ四谷グローバルスタディスクエアにて開催されます。