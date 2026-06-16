ドミノ・ピザ、「産直ドミノ基金(R)」第一次産業に携わる子ども食堂へピザ提供

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、2026年5月18日（月）～5月31日（日）に、「産直ドミノ基金(R)」より、第一次産業に携わる子ども食堂15団体への無料ピザ提供を実施いたしました。

「産直ドミノ基金(R)」は、ドミノ・ピザが2022年4月、日常生活に欠かせない“食”に携わる企業だからこそ、日本の今と未来の発展に貢献していきたいという想いで設立し、これまで第一次産業に携わる農林水産支援団体へ総額14,113,000円の助成金・補助金をご寄付させていただきました。本年からは活動の幅を広げ、第一次産業に携わる全国15団体の子ども食堂へ、あたたかいピザのご提供をいたしました。

ドミノ・ピザは今後も、「産直ドミノ基金(R)」を通じて、「日本の次世代を担う世代の食・教育・健康を幅広く支える」ため、地域に根差した活動の未来を応援します。

- 2022年よりスタートした 「産直ドミノ基金(R)」2026年は活動の幅を広げ、第一次産業に携わる子ども食堂へあたたかいピザをご提供ドミノ・ピザは、「ニッポンの生産者の今と未来を応援する」ことを目的に、社会や環境問題の改善をめざした具体的な活動をしている団体の方を応援するため、2022年4月に「産直ドミノ基金(R)」を設立しました。2022年に発売した「産直ドミノ・クワトロ」シリーズのお買い上げ1枚につき10円を積み立てさせていただいたほか、2023年5月からはお客様に任意でご注文の総額を100円単位で切り上げた端数をご寄付いただける「端数寄付プログラム」を開始しております。そして2026年3月30日(月)、日本の次世代を担う世代の食・教育・健康を幅広く支えるため、「端数寄付プログラム」の寄付先を農林水産業支援団体に加え、若者の食・教育・健康を支える支援活動へと拡大いたしました。次世代への応援の幅を広げた本年は、みんなで囲めば自然と笑顔が溢れるピザという食を通じて、人と地域のつながりを育むきっかけにしていただきたいという想いから、第一次産業に携わる子ども食堂へ無料ピザのご提供を実施。ピザご提供期間は、全国の子ども食堂15団体へ、ドミノ・ピザが心を込めて焼き上げたあたたかいピザ（ドミノ・デラックス、アメリカン、マルゲリータ、マヨじゃが）を865名分、Lサイズピザ230枚をご提供させていただきました。

＜子ども食堂さま コメント（一部）＞

■ちーちゃんこども食堂様（愛知県）

ピザはこども達の大好物ですし、なにより、ピザだよ！で、やったー！とこども達の笑顔が溢れます。

皆でたべるピザはとってもおいしかったようすです。

高齢者のかたも、なかなか、１人なのでピザをたべることができなかったので、とてもうれしい。おいしい。と、喜ばれていました。また、機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

■子ども食堂なないろ竜神様（愛知県）

普段食べられない家庭の子どもたちに来てもらいました。みんな笑顔でした。店員さんたちが笑顔でたくさんのピザを用意してくださったのが子どもたちに伝わりました。本当にありがとうございました。

■福生だれでも食堂様（東京都）

このたびは温かいご支援をいただき、誠にありがとうございました。

ご提供いただいたピザは、子どもたちにも地域の皆さまにも大変好評で、会場には笑顔があふれました。

食事そのもののおいしさはもちろん、みんなで同じものを囲むことで、安心して過ごせる地域の時間が生まれたことをありがたく感じております。

心のこもったご支援に、深く感謝申し上げます。

■みんなのダイニング様（千葉県）

今回のピザパーティーでは、ピザをきっかけに子どもたち同士の会話が自然と生まれ、初めて参加してくれた子どもたちもすぐに打ち解けることができました。特に今回は、「どのピザが好きだった？」「これおいしい！」といった会話がたくさん聞こえ、食事そのものが交流の時間になっていたことがとても印象的でした。また、「ピザパーティーをやります！」というお知らせを見て初めて予約してくださった方も多く、地域の新しいつながりを作るきっかけにもなりました。

子どもたちにとってピザは特別感があり、みんな本当にうれしそうに食べていました。おいしいピザと楽しい時間をご提供いただき、心より感謝しております。ありがとうございました。

- 「産直ドミノ基金(R)」子ども食堂支援 実施概要支援期間：2026年5月18日（月）～5月31日（日）対象団体：第一次産業に携わる活動を行う子ども食堂（15団体）提供商品：ドミノ・デラックス、アメリカン、マルゲリータ、マヨじゃが（すべてＬサイズ）

- 宅配ピザのパイオニア・国内売上No.1

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。