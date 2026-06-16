大人気『FlexLine』シリーズから、自動巻き取り式ケーブル内蔵モバイルバッテリー「FlexLine 3-in-1 Cube」が新登場

楽創未来株式会社

楽創未来株式会社 (代表取締役：孔 燕｜住所：東京都台東区)の展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を開発・販売しております。

この度、TORRASの自動巻き取り式充電アクセサリーライン「FlexLine」から、急速充電器・モバイルバッテリー・1mケーブルのすべてを1台に集約したコンセント一体型モバイルバッテリー「FlexLine 3-in-1 Cube」を、2026年6月より公式サイトおよび主要オンラインストア(Amazon)にて販売いたします。

「FlexLine 3-in-1 Cube」は、シリーズ最大出力となる45Wの急速充電機能をはじめ、シリーズ最長となる、1mまで伸縮可能な巻き取り式Type-Cケーブルを内蔵。急速充電器、モバイルバッテリー、内蔵ケーブルの3つの機能を一体化させることで、いつでもどこでも快適な充電環境を提供します。

加えて、身軽な持ち運びや落下防止を実現するストラップ、次世代半導体「GaN（窒化ガリウム）」を採用した安全設計、10,000mAhの大容量、コンセント一つでデバイスと本体を同時に充電できる機能などを備え、高い安全性と優れた利便性を両立しています。

●製品特長

1.「充電器・モバイルバッテリー・ケーブル」の３in1で充電のすべてが完結

「急速充電器」「モバイルバッテリー」「最長1mの巻取り式ケーブル」の3つの機能を1台に凝縮。出張や旅行の荷物を劇的に減らし、持ち運びをより快適にします。

2. 業界最長クラス・シリーズ最長の1m巻取り式ケーブル

最長1ｍの巻取り式ケーブルを内蔵。従来の短いケーブルでは届きにくかった新幹線の足元やカフェの壁際にあるコンセントからでも、手元までしっかり届きます。

3. ストラップで落下防止・身軽に持ち運び可能

取り外し可能なPUレザー製ストラップを採用し、移動中のうっかり落下を防止。手首やバッグにサッと掛けられるため、両手がふさがっている時でも重さを感じにくく、手ぶら感覚で軽快に持ち運ぶことができます。

4. シリーズ最大の45W高出力＆大容量10,000mAhでMacBook Air対応

シリーズ最大の45W高出力と10,000mAhの大容量で、スマートフォンからMacBook Air等のPCまでフルスピードで充電可能。最新のiPhone 17シリーズをわずか30分で約50%充電できます。

5. デバイスとバッテリー本体をまとめて充電可能

本製品をコンセントに挿し、またデバイスを繋いでおくだけで、両方を一晩でまとめて充電できます。スマートフォン等のデバイスの充電が完了すると、自動でモバイルバッテリー本体の充電へと切り替わる仕組みのため、朝にはどちらも100%になります。

6. 次世代GaN採用で業界最高峰の安全性

次世代半導体「GaN（窒化ガリウム）」の採用により、45Wの高出力と低発熱、そしてコンパクトなサイズ感を両立。さらに過充電やショートを防ぐ多重安全システムを完備し、PSE認証を取得しています。機内持ち込みにも対応しています。

●製品仕様

●商品ページ

・公式オンラインストア：

https://torras.co.jp/prt-3in1

・Amazon：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5CE0273-18D5-40FB-AEB8-534432ED288B?channel=PRT-nlb

【当社製品の安全性について】

TORRASモバイルバッテリーは、国際的な安全・品質基準を満たす各国の認証を取得しており、航空機内への持ち込みも承認されています。

※2025年8月1日以降に製造された製品には、3C認証済みであることを示す表記を追加しております。

●TORRASとは

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開。

取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、

充電器、ガラスフィルム、その他スマホアクセサリー、小型家電製品など

公式サイト：https://torras.co.jp/

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/TORRAS_JP

Xライフスタイルアカウント：https://twitter.com/TORRAS_life

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/torras_japan/

【公式オンラインストア】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/torras

・楽天：https://www.rakuten.co.jp/torraslife/

・ドコモオンラインショップ：https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories

●企業概要

企業名 ：楽創未来株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔 燕

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都台東区台東1丁目24番9号ブライト秋葉原B1F

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦

●ご取材可能事項

・従来品との比較や特徴など、新製品についての担当者インタビュー

※商品の貸出など、その他ご要望ありましたらTORRAS PR事務局までご連絡ください。