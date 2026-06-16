JRから私鉄、三セク、路面電車まで完全網羅！ 旅の計画に欠かせない一冊『JR&私鉄完全版 乗り放題きっぷを極める』を発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、『JR&私鉄完全版 乗り放題きっぷを極める』を2026年6月16日に発売いたしました。

■JRから路面電車まで、日本各地の乗り放題きっぷを一挙紹介

自由度が高く、旅の可能性を広げてくれる鉄道各社の乗り放題きっぷ・フリーきっぷ。2024年にはJRの「青春18きっぷ」の変更が話題となりましたが、現在も夏休みや年末年始などの行楽シーズンを中心に、多くの旅行者に利用されています。

また、「大人の休日倶楽部パス」やJR九州の「ハロー！自由時間クラブ」など、中高年層を対象としたフリーパスも販売されています。一方で、これから鉄道旅をはじめたい初心者にとっては、購入方法や利用条件がわかりにくいものも少なくありません。

そこで本書では、JR各社の乗り放題きっぷをはじめ、私鉄、第三セクター、路面電車など、日本各地のフリーきっぷを一挙に紹介します。

■きっぷごとの特徴を掲載し、旅の計画におすすめ

JR・大手私鉄・地方私鉄・第三セクター・路面電車各社のきっぷを、地域別のエリアごとに紹介。きっぷのガイドに加え、おすすめの旅プランも掲載し、利用スケジュール、価格、利用エリア、購入方法、使い方まで、わかりやすく探しやすい構成でまとめています。

■本誌は以下のような方におすすめです- 鉄道旅が好きな方- お得に旅を楽しみたい方- これから旅の計画をたてる方- 乗り放題きっぷやフリーきっぷを活用したい方

■誌面イメージ人気の「青春18きっぷ」で利用したい路線を紹介

きっぷはエリアごとに分けて掲載しているので知りたいきっぷがすぐに探せます

乗り放題きっぷを使った旅の具体的なプランも提案

コラムにはQAやシニア向けきっぷ、ファミリーきっぷの解説も

■本誌の構成

乗り放題BESTきっぷ

青春18きっぷ／秋の乗り放題パス／北海道＆東日本パス／JR東海＆17私鉄乗り鉄☆たびきっぷ／JR西日本QR2dayパス／スルッとKANSAI大阪周遊パス／キュン(ハート)パス

エリア別乗り放題きっぷ

北海道／東北／東京／関東／甲信越／東海／北陸／近畿／中国／四国／九州

会員限定きっぷ

大人の休日倶楽部パス／ハロー！自由時間 ネットパス／Tabiwa関西エリアQR1dayパス

■書誌情報

誌名：JR&私鉄完全版 乗り放題きっぷを極める

発売日：2026年6月16日（火）

仕様：A4変型判/112 ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1747-7

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10161285.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：近江

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