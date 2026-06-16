ヨーロッパの鉄道をとことん楽しむ！ 絶景、世界遺産、スイーツ＆グルメもまるごと紹介！ 『鉄道で楽しむヨーロッパ2026』を発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、ヨーロッパを鉄道で楽しみ尽くす『鉄道で楽しむヨーロッパ2026』を2026年6月16日に発売いたしました。

■新たな魅力が広がるヨーロッパの鉄道旅

いま、ヨーロッパの鉄道旅には新たな楽しみが広がっています。夜行列車の充実、各国らしさを味わえる食堂車、各地を走る保存列車など、鉄道ファンはもちろん、旅好きにも魅力的なトピックが満載です。日本ではなかなか味わえない鉄道旅の魅力を、本書ではたっぷりと紹介します。

■絶景から世界遺産、スイーツ＆グルメまで、鉄道で楽しむヨーロッパ

ヨーロッパの鉄道旅には、車窓から楽しむ絶景、旅情を誘う夜行列車、どこか懐かしい保存列車など、鉄道そのものの魅力が詰まっています。さらに、鉄道を使って世界遺産をめぐったり、トラムやメトロでスイーツ＆グルメを楽しんだりと、移動手段として活用することで旅の楽しみはさらに広がります。

本誌では、鉄道だからこそ出会える絶景、鉄道で訪ねたい世界遺産、ヨーロッパの主要都市で楽しむスイーツ＆グルメなど、さまざまな鉄道旅を提案。実際に旅に出る方はもちろん、誌面を眺めるだけでもヨーロッパ旅行気分を味わえる一冊です。

■本誌は以下のような方におすすめです- 鉄道旅行が好きな方- 世界遺産に興味がある方- ヨーロッパ各国のおいしいスイーツやグルメを楽しみたい方- ヨーロッパ旅行気分を味わいたい方

■誌面イメージヨーロッパには鉄道でこそ楽しめる絶景がたくさんあります。

旅の大きな楽しみがスイーツ。主要都市の外せないスイーツをご紹介。

■本誌の構成

絶景を鉄道で旅する

トラム＆メトロで訪ねるスイーツ＆グルメめぐり

鉄道で世界遺産を見に行く

優等列車を徹底利用しよう

国内完結の夜行列車に乗る

食堂車の楽しみ

保存列車に乗ってみよう

ヨーロッパの都市交通の攻略法

■著者プロフィール

橋爪智之（はしづめともゆき）

チェコ共和国プラハ在住。旅行業界勤務を経てフリーライターへ転身。幼少の頃に英国およびイタリアに在住、以来40 年以上にわたり欧州の鉄道を追い続ける。連載2 誌をはじめ、雑誌等へ欧州鉄道の関連記事を多数寄稿。YouTubeチャンネル「ヨーロッパ鉄道情報」にて現地最新情報を発信中。日本旅行作家協会会員。

■書誌情報

誌名：鉄道で楽しむヨーロッパ2026

著者：橋爪智之

発売日：2026年6月16日（火）

仕様：B5判 / 128ページ

定価：2,310円（本体2,100円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1746-0

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10165921.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：佐藤信博

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