ウォンテッドリーの福利厚生サービス「Perk」｜AIが最適な特典を提案する「AIレコメンド機能」を提供開始

ウォンテッドリー株式会社

ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都渋谷区、CEO：仲暁子、以下「ウォンテッドリー」）は、当社が提供する福利厚生サービス「Perk（パーク）」において、従業員の属性や関心に応じて最適な特典をAIが提案する「AIレコメンド機能」および、企業の担当者が従業員に利用を推奨したい特典カテゴリを設定できる「会社の推しカテゴリ機能」を、2026年6月16日（火）より提供開始します。

一人ひとりにぴったりな特典を提案

「AIレコメンド機能」は、Perkに掲載されている約6万件の特典の中から、AIが一人ひとりに合った特典を提案するものです。「最近関心があるテーマ」「現在の働き方」「家族構成」など、全7問の質問の回答内容のほか、ユーザーの特典ページの閲覧履歴と、過去の特典の利用状況をもとに、最適なものをおすすめします。利用を重ねるほど精度が向上し、より自分のライフスタイルや属性にマッチする特典が表示されるようになります。AIが推薦する特典は、Perkのトップページから確認できます。

おすすめカテゴリの設定で、従業員の活躍をサポート

「会社の推しカテゴリ機能」は、企業の人事担当者が、従業員に活用してほしい特典カテゴリを設定し、Perk上でおすすめ表示できるものです。たとえば、従業員のスキルアップをサポートしたい場合には、カテゴリに「スキルアップ」を設定することで、英会話サービスや、ビジネス動画の配信サイトに関する特典が表示されるようになります。

AIを活用して、すべての従業員に福利厚生を届ける

近年、人材獲得競争の激化や働き方の多様化に伴い、福利厚生を活用した従業員エンゲージメント向上の重要性が高まっています。しかし、従来の福利厚生サービスの多くは、特典数が豊富であっても、従業員が自ら探さなければ利用に至らない仕組みとなっており、形骸化が課題となっています。また人事担当者にとっても、健康経営やスキルアップといった自社の方針に沿った特典を効果的に届ける手段が乏しく、福利厚生と人事施策を連動させにくいという課題があります。

こうした課題を解決し、すべての従業員に最適な特典を届け、利用につなげるために、今回の「AIレコメンド機能」および「会社の推しカテゴリ機能」の開発・提供に至りました。

福利厚生サービス「Perk」について

Perkは、ウォンテッドリーが提供する、働くみなさまの毎日をサポートする福利厚生サービスです。月額280円からご利用可能で、企業で働くメンバーとその家族が利用できます。

多様なニーズに応えられるよう、フードデリバリーや映画館の割引チケットなど、日常的に使いやすい特典を6万件以上揃えています。

Perkの利用はすべてオンライン上で完結するため、場所や時間を気にすることなく、一人ひとりが好きなタイミングで特典を使えます。

使いやすいデザインのほか、週次でご利用いただける特別な特典の提供、さらには全国区で利用できる特典を多数用意していることから、多くの企業に導入いただいています。

Perkについて :https://engagement.wantedly.com/perk/

ウォンテッドリー株式会社

『究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす』。ウォンテッドリーは、あらゆる人がシゴトに没頭し成果を上げ、その結果成長を実感できるような、究極の適材適所を実現するビジネスSNS「Wantedly」を提供しています。2012年2月のサービス公式リリースから現在まで、登録会社数44,000社、個人ユーザー数440万人を突破しました。



2021年9月には、従業員の定着と活躍を支援するサービス群「Engagement Suite」の提供を開始。2024年11月には、採用管理システム「Wantedly Hire」をリリースしました。



ウォンテッドリーは、究極の適材適所の実現を目指すとともに、入社後の従業員の定着、活躍を支援するエンゲージメント事業を推進することで「はたらくすべての人のインフラ」となることを目指していきます。



＜会社概要＞

会社名：ウォンテッドリー株式会社

URL：https://www.wantedly.com

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー5階

代表取締役：仲 暁子

設立：2010年9月

事業概要：

・400万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」https://www.wantedly.com/

・出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People https://people.wantedly.com/about

・自己理解を深め、強みを伸ばす Wantedly Assessment

・Engagement Suite（エンゲージメント スイート）

- 福利厚生サービス「Perk」 https://engagement.wantedly.com/perk/

- オンライン社内報サービス「Story」 https://www.wantedly.com/stories

- チームマネジメントサービス「Pulse」 https://www.wantedly.com/about/engagement/pulse

・学習する採用管理システム「Wantedly Hire」 https://hire.wantedly.com/