気持ちに寄り添う言葉で「心」と「文字」を整える新しいペン字習慣『100の気持ちで選ぶ美文字練習帳』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、SNS総フォロワー31万人超！大人気ペン字講師・穂（すい）の最新刊『100の気持ちで選ぶ美文字練習帳』を発売しました。

『100の気持ちで選ぶ美文字練習帳』

https://books.mdn.co.jp/books/3225403033/

TikTokやInstagramで絶大な支持を集める著者・穂（すい）さんによる、全く新しいコンセプトのペン字練習帳が登場しました。

本書は、感情に寄り添うフレーズで、心と文字を整える『100の気持ちで選ぶ美文字練習帳』です。日々のさまざまな感情に寄り添う「100のテーマ」と「約300のフレーズ」を収録しています。うれしい日、落ち込んだ日、モヤモヤする日――その時の気分にぴったりの言葉を選んでなぞるうちに、自然と心と文字が整っていきます。フレーズ手本や丁寧な解説付きで、誰でも無理なく大人っぽい美しい文字が身につく構成です。

さらに、本がパタンと180度開く特殊な製本様式を採用。手で押さえるストレスがなく、書き込みやすさにも徹底的にこだわりました。

「書くこと」で気持ちを整理し、自分と向き合う。そんな毎日を優しく彩る美文字習慣を、あなたも始めてみませんか？

〈こんな方にオススメ〉

・書くことで気持ちを整理したい方

・美文字習慣を身につけたい方

・大人っぽい字を書きたい方

・ペン字練習を楽しみたい方

〈本書の特長〉

・日々のさまざまな感情に寄り添う100のテーマと約300のフレーズを収録

・パタンと開く製本様式なので手で押さえなくてOK!

〈著者プロフィール〉

穂（すい）

4歳より地元の書道会に所属し、師範、教授の資格を得て、22歳で準同人を取得。大学卒業後、大手航空会社の客室乗務員、大学職員を経て、現在はSNSを中心としたペン字解説、美文字関連メディアへの出演等で活躍中。著書に『365日の美文字練習BOOK』『モテ字の法則 suiのペン字練習帳』（ともにエムディエヌコーポレーション）がある。

TikTokのフォロワー約18万人、Instagramのフォロワー約13万人。

TikTok @sui1030(https://www.tiktok.com/@sui1030)

Instagram @sui.penji(https://www.instagram.com/sui.penji/?hl=ja)

【仕様】

穂 著

定価1,870円（本体1,700円＋税10％）

A5判／208ページ

ISBN 978-4-295-20858-7

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/