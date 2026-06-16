飲食店/美容・ヘアサロンのDXを身近なLINEで実現！　「DO!DX! デビュー応援＆先行予約Wキャンペーン」を実施

株式会社クラブネッツ

株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也、以下「クラブネッツ」）は、身近なコミュニケーションアプリ「LINE」を活用した中小企業・店舗向けDX支援ブランド「DO!DX!（ドゥディーエックス）」において、実店舗ですぐに使える販促ツールや集客キャンペーンを無償提供する「DO!DX! デビュー応援キャンペーン」を開始いたしました。

さらに本キャンペーンは、現在実施されているLINEヤフー株式会社の先行予約キャンペーン（システムの初期導入費用等の大幅割引）との併用が可能です。この2つを掛け合わせた「DO!DX! デビュー応援＆先行予約Wキャンペーン」を活用いただくことで、店舗様は導入コストを最小限に抑えつつ、スムーズなスタートダッシュがきれます。本Wキャンペーンのお申込み期限は、2026年8月31日（月）までとなります。

名称：DO!DX! デビュー応援＆先行予約Wキャンペーン

お申込み期限：2026年8月31日（月）お申込み分まで

コンセプト：最新のモバイルオーダーや予約システムを、LINEヤフーのキャンペーンでお得に導入。さらにクラブネッツの特典で確実なスタートダッシュを支援します！

対象企業：期間中に、クラブネッツのLINE関連プロダクトを新規または追加でご契約いただいた企業様、および「LINEレストランプラス」「LINEビューティープラス」をご予約いただいた企業様

■コース別 Wキャンペーン特典詳細

１.ベーシックコース

（対象：その他LINEヤフー・クラブネッツプロダクト契約企業様）

※レストランプラス・ビューティープラス先行予約企業様も含む全顧客対象

●【DO!DX!デビュー応援キャンペーンA】

名刺サイズショップカード 100枚プレゼント

LINE公式アカウントの友だち追加用ショップカードです。10パターンのデザインから選べ、友だち追加QRコード、店名・ロゴ画像を印字します。

●【DO!DX!デビュー応援キャンペーンB】

ギフトコードが当たるデジタルキャンペーンの無償提供

店舗にご来店いただいたエンドユーザー様向けに、1,000円分のデジタルギフトが全国抽選で1,000名様に当たるデジタルキャンペーンを提供します。店舗側は景品費用を一切負担することなく、強力な「集客・LINE登録のフック」として活用いただけます。

２.レストランコース

（対象：LINEレストランプラス先行予約企業様）

●【LINEヤフー先行予約キャンペーン】

実質初年度0円 ＆ 2年目半額

（初期・機材費用も大幅割引）

●【DO!DX!デビュー応援キャンペーン】

「当店でモバイルオーダーやってます！ポスター」プレゼント

モバイルオーダーの認知・利用を促すポスターをデザイン・印刷してお届けします。10種類のデザインから、店舗のニーズに合わせてA3・A4ポスター、A5サイズラミネートの中から3点を選択可能です。

３.ビューティーコース

（対象：LINEビューティープラス先行予約企業様）

●【LINEヤフー先行予約キャンペーン】最大75%OFF

（初期サポート0円、月額初年度半額、複数スタッフ利用料0円）

●【DO!DX!デビュー応援キャンペーン】

プロが作る！オリジナル「リッチメニュー」プレゼント

デザイナーが制作した高品質なリッチメニュー画像を10パターンご用意しています。店舗が選んだデザインのシステム設定までを当社が無償で代行し、予約ボタンのクリック率を高めます。

■「DO!DX!」とは

※特典画像はイメージとなります。

「LINEでビジネスをアップデート」をタグラインに掲げる「DO!DX!」は、国内月間利用者数が1億ユーザー(2025年12月末時点) のLINEを起点に、顧客の導入ハードルを劇的に下げながら業務改善を実現するブランドです。企業や店舗の課題やフェーズに合わせて、以下の「3つのコンテンツ」から最適な機能を組み合わせてご利用いただけます。

LINK MINI（LINEミニアプリ）

選んで、作って、すぐ公開。アンケートやスタンプなど定番機能を備えた「パッケージプラン」から、独自のオーダーメイド開発が可能な「カスタマイズプラン」までご用意。

CRM（顧客管理）

手軽な顧客管理から始められる「CRMオプション（エントリー）」と、高度なデータ分析や多店舗の統合管理が可能な独自DMP「+DIRECT（プレミアム）」を用途に応じて選択可能。

業界特化オプション

業界特有の課題を専門機能で解決する、美容・ヘアサロン向け「LINEビューティープラス」と、飲食店向け「LINEレストランプラス」。

「DO!DX!」ブランドサイト

各キャンペーンのお申込みは「DO!DX!」ブランドサイト(https://www.clubnets.jp/srvs/line-prod/dodx-lp)まで。

■クラブネッツについて

クラブネッツは、自治体やエネルギー、小売流通業界などそれぞれの業種・業態の課題に合わせ、店舗・企業などの単位ごとにDXソリューションを提供しています。全国300以上の販売パートナーと共に、販促システムやサービスの提供を行うことにより、企業・店舗の活性化や消費者のユビキタス環境の構築を図っています。また、それにより、地域社会・地域経済へ貢献することを企業理念としています。

クラブネッツは、 LINE公式アカウントを活用し、ビジネス拡大に最も貢献したパートナーに贈られる賞である「Best LINE公式アカウント Growth Award」（2025年度下半期）を受賞しました。また「LINEヤフー Partner Program」において 「Sales Partner」のSelect、「Store Promotion Partner」の最上位Premier、「Technology Partner」のコミュニケーション部門の最上位Premierに認定されています。さらに、行政機関に対する技術支援実績により「Govtech Partner」に認定されています。

企業名：株式会社クラブネッツ

代表者：代表取締役社長 芦名 真也

資本金等：302,630,000円（資本金：100,000,000円 資本準備金等：202,630,000円）

本社：東京都渋谷区渋谷3-28-13渋谷新南口ビル1階

設立：2004年9月27日

URL：https://www.clubnets.jp/