アクセンチュア株式会社

【アムステルダム発】ステランティス（NYSE: STLA）は、アクセンチュア（NYSE: ACN）と連携し、NVIDIAのテクノロジーを基盤に、AIを活用したデジタルツインをグローバルの製造拠点全体に展開する戦略的な取り組みの計画を発表しました。この取り組みにより、ステランティスはデータ主導型のテクノロジーを中核に、製造・生産オペレーションにおける変革を加速します。

本プロジェクトは、ステランティスの製造領域における深い専門知識、アクセンチュアのフィジカルAIおよび製造領域のデジタル化に関する知見、そしてNVIDIAの高速コンピューティングやOmniverseライブラリを結集し、リアルタイムデータとAIを活用した次世代のバーチャル製造環境の実現を目指します。

ステランティス 製造担当責任者 フランチェスコ・チャンチャ氏（Francesco Ciancia）のコメント

「私たちはステランティスにおける次世代の製造を支える基盤を構築しています。デジタルツイン、AI、そして高度なシミュレーションを組み合わせることで、生産システムの設計、運用、さらには継続的な改善のあり方そのものを再定義しています。この取り組みは、現場チームと密に連携しながら、課題の予兆を検知する能力を高め、より迅速な意思決定と継続的な改善を推進するものです。アクセンチュアおよびNVIDIAとともに、全社規模で展開可能な、よりインテリジェントなオペレーションの実現に挑戦していきます」

アクセンチュア サプライチェーン&エンジニアリング グローバル統括 トレイシー・カントリーマン（Tracy Countryman）のコメント

「製造業は現在、複雑化するオペレーション全体にAIを組み込み、測定可能なビジネス価値を創出していくことが求められています。ステランティスはアクセンチュアとのパートナーシップを通じて、NVIDIAのコンピューティングおよびシミュレーション技術を活用し、製造の再創造を加速しています。インテリジェントで高度化されたオペレーションという新たな時代に向けて、業界を牽引していきます」

インテリジェント マニュファクチュアリングへの移行を加速

本取り組みは、デジタルツインを変革の中核に据え、適応性、効率性、そして強靭性に優れた生産システムの構築を目指すステランティスの戦略実現に向けた重要な一歩となるものです。

ステランティスは、高精度なバーチャル工場を活用し、AIによるインサイトに基づいてリアルタイムでオペレーションを最適化します。あわせて、実機導入前にプロセスを検証することで生産立ち上げまでのリードタイムを短縮し、予兆監視を通じて品質を高め、製造オペレーション全体のリスク低減を図ります。

本取り組みは、まず一部工場での先行導入が予定されています。2026年に北米でのパイロット展開を皮切りに、より広域な生産ネットワーク全体での価値創出と拡張性を評価・検証する基盤の構築を進めていきます。

業界に関する専門知識と先進テクノロジーの融合

この取り組みにおいて三社は、製造、AI、そして高速コンピューティングにおける相互補完的な強みを結集します。具体的には、ステランティスのグローバル規模の製造運営における実績と自動車分野の専門性、アクセンチュアのAIおよびデジタルを活用した変革に関する知見と実行力、NVIDIAの高度なシミュレーション、フィジカルAI、および高速コンピューティング技術を融合します。

三社は、AIを統合したデジタルツインを通じて、バーチャルと実世界の製造システムが相互にフィードバックしながら進化する、クローズドループ型の最適化に取り組みます。さらに、AIエージェントによる統合制御のもとで動的なスループット最適化を実現するとともに、物理モデルに基づく品質管理および設備保全で、これらの取り組みを支えます。

データ主導型かつAIを活用した製造に向けた基盤

デジタルツイン技術とAIを統合することで、ステランティスは新たな製造オペレーションモデルの構築を推進します。このモデルは、予測性と自律性を兼ね備え、リアルタイムデータとシミュレーションを中核として、世界の工場全体にわたって知見をシームレスに展開・活用できるよう設計されています。

このアプローチは、ステランティスのソフトウエア定義型製造（SDM: software-defined manufacturing）という包括的なビジョンを支え、変革サイクルの加速、柔軟性の向上、そして持続的な競争優位の強化を実現します。

ステランティスは、製造オペレーションの近代化を図るとともに、グローバルな事業基盤全体にわたる生産性、品質、効率の継続的な高度化を実現する長期戦略を推進しています。その一環として、アクセンチュアおよびNVIDIAと連携しながら、本取り組みの評価と進化を継続的に加速していきます。

ステランティスについて

Stellantis（NYSE：STLA ／ Euronext Milan：STLAM ／ Euronext Paris：STLAP）は、世界をリードする自動車メーカーとして、最新技術を活用しながら、お客様に多様なモビリティの選択肢を提供するとともに、すべてのステークホルダーへの価値の創出を目指しています。

ブランドポートフォリオには、Abarth、Alfa Romeo、Chrysler、Citroen、Dodge、DS Automobiles、FIAT、Jeep(R)、Lancia、Maserati、Opel、Peugeot、Ram、Vauxhall、Free2move、Leasysなど、象徴的なブランドが並びます。

詳細については、Stellantis公式ウェブサイト（https://www.stellantis.com/en(https://www.stellantis.com/en?adobe_mc_ref=)）をご覧ください。

アクセンチュアについて

アクセンチュアは、世界をリードする企業や組織の中核にデジタル技術を実装し、AIの力を最大限に活用することで、あらゆる業界のお客様に迅速な価値創出と継続的な変革をもたらす支援をしています。アクセンチュアは、お客様に最も選ばれる変革のパートナーであり続けること、安全かつ広範なAI導入をけん引すること、そして最もお客様志向で、AIにより強化された働きがいのある企業であり続けることを最優先に掲げています。約786,000人の人材が、アクセンチュア独自のアセットやプラットフォーム、プロセス、業界の専門知識、そして強固なエコシステムパートナー企業との連携を結集し、戦略立案から実行、運用に至るまで一貫したソリューションを提供することで、大規模で具体的な成果の創出を実現します。

アクセンチュアは、「リインベンション サービス」を通じて、サイバーセキュリティ、デジタルコア、ファイナンス、インダストリー アンド エンタープライズ、ソング、サプライチェーン アンド エンジニアリング、タレントといった幅広い領域において、AI・データ、業界・業務、およびテクノロジーに関する高度な専門性に基づくサービスを提供します。

アクセンチュアは、世界で約9,000のお客様にサービスを提供し、2025年度の売上は約700億米ドルでした。

アクセンチュアの詳細は www.accenture.com/us-en(https://www.accenture.com/us-en) を、

アクセンチュア株式会社の詳細は www.accenture.com/jp-ja(https://www.accenture.com/jp-ja) をご覧ください。

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