株式会社エム・ソフト、生コンクリート品質管理システム『AIスランプトラッカー』を「第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）」に出展

株式会社エム・ソフト

株式会社エム・ソフト（本社：東京都台東区）は、株式会社大林組と共同開発した生コンクリートの品質管理システム『AIスランプトラッカー』を第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）に出展します。

本システムはスマートフォンで生コン車の荷卸し状況を撮影するだけで、AIがコンクリート全量のスランプをリアルタイムに自動計測する画期的なソリューションです。現在、全国の建設現場で導入が進んでおり、生コン品質管理のDXによって全量管理と省人化の両立を実現しています。

『AIスランプトラッカー』開発の背景

コンクリートの柔らかさを示すスランプは、時間経過や温度の影響で常に変化します。

スランプが許容範囲から外れると、充填不良やコールドジョイント等の不具合を引き起こし構造物の品質を低下させるリスクがあります。

従来、スランプの管理は一定量ごとの抜き取り試験や技術者の目視で行われてきました。しかし、こうした「点の管理」では未検査部分の品質変動を定量的に把握することが困難であり、目視確認には人手と熟練技術者の経験が不可欠という課題も抱えていました。

こうした背景から、全量管理による品質保証と現場の負担軽減を同時に実現する仕組みとして、株式会社大林組と株式会社エム・ソフトの共同開発により本システムの提供に至りました。

『AIスランプトラッカー』の主な特長

3つの導入効果

- AIによる全量監視と完全自動の連続計測設置したスマートフォンのカメラで生コン車のシュートを流下するコンクリートを撮影するだけで、ディープラーニングを用いたAIがリアルタイムにスランプを自動判定。最終台まで全量を連続計測します。- 異常時の即時アラートでトラブルを未然に防止計測値が目標の許容範囲から外れた場合、システムが自動で異常を検知。現場のタブレットを通じて、打設担当者や品質管理担当者などへ即座に警告メッセージを送信します。- クラウド連携による遠隔監視計測データは1秒ごとにクラウドへ送信され、離れた場所からでもリアルタイムに状況を把握。現場事務所や本社などからスランプの経時変化を詳細に確認できます。

品質・耐久性の確保

全量検査を行うことで、コンクリート構造物の品質と耐久性を強固に担保します。

工期延長の防止

コンクリートの不具合を未然に防ぐことで、手戻りによる工期延長リスクを低減します。

管理コストの削減

目視検査を自動化することで、品質管理にかかる人的コストや時間を大幅に削減します。



製品の詳細はこちら(https://www.msoft.co.jp/service/slumptracker/)から

NETIS登録について（国土交通省 新技術情報提供システム）

本技術は、国土交通省が運用する新技術情報提供システム「NETIS（ネティス）」に登録されています。公共工事等において本技術を活用することで工事成績評定での加点対象となります。



新技術名称： 画像によるコンクリートスランプ管理システム「AIスランプトラッカー」

NETIS登録番号： CB-240029-A

NETIS詳細URL： https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/details?regNo=CB-240029

展示会出展情報

2026年6月17日(水)より幕張メッセで開催される「第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）」に本システムを出展します。

ブースではスマートフォンの実機を用いたデモをご覧いただけます。

ぜひお立ち寄りください。

第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/3785/table/36_1_8d015053c24b7d848a8d87214ad2a01c.jpg?v=202606161251 ]

開発：株式会社大林組、株式会社エム・ソフト

※『AIスランプトラッカー』は株式会社大林組の登録商標です。

エム・ソフトについて

株式会社エム・ソフトは画像処理領域をはじめ、組込みソフトウェアからクラウド・Webシステムまで豊富な実績を蓄積し、来年2027年に40周年を迎えます。XRやデジタルツインなどの技術を活用して、建設業界をはじめとする様々な現場の課題解決やDX推進を強力にサポートする独自のソリューションを提供しています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社エム・ソフト 空間デジタル事業部

〒110-0005 東京都台東区上野6-16-20 松村ビル2F

TEL: 03-5812-4440

Email: sales_info@msoft.co.jp