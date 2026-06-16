「内部不正を『起こさせない』組織文化づくりとは？」セミナーをオンライン無料開催

LRM株式会社

LRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）とペンタセキュリティ株式会社（本社：東京都新宿区、日本法人代表取締役社長：陳 貞喜）は2026年6月18日(木) 11時 から、「内部不正を『起こさせない』組織文化づくりとは？：セキュリティ教育とデータセキュリティの相乗効果を解説」をテーマとしたセミナーをオンライン無料開催いたします。

Zoomでご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

▼ セミナー詳細ページを見る

https://www.lrm.jp/seminar/se_howto_build_an_organizational_culture_that_prevents_internal_fraud(https://www.lrm.jp/seminar/se_howto_build_an_organizational_culture_that_prevents_internal_fraud/)/

開催の背景

情報セキュリティの脅威は、外部からの攻撃だけではありません。従業員や関係者による内部不正は、発覚が遅れやすく、被害が深刻化しやすいという特徴があります。対策を講じていても「完全には防げない」と感じている担当者も多いのではないでしょうか。

内部不正を防ぐ上で重要なのは、技術的な制御だけでなく「不正をしようと思わせない」組織文化の醸成です。組織内の機密データを正しく認識・識別し、その取り扱いを可視化・制御する仕組みが、従業員への心理的な牽制として機能します。制度と技術が組み合わさることで、内部不正が起きにくい環境が生まれます。

本セミナーでは、心理的牽制とデータセキュリティを組み合わせた実践的なアプローチをもとに、内部不正を「起こさせない」組織文化をどう築くか、現場で参考にできる考え方をお伝えします。

開催概要- セミナー名：内部不正を『起こさせない』組織文化づくりとは？：セキュリティ教育とデータセキュリティの相乗効果を解説- 登壇者：- - ペンタセキュリティ株式会社 日本法人 代表取締役社長 陳 貞喜(ジン・ジョンヒ)氏- - LRM株式会社 執行役員 / CCO 藤居 朋之- 日時：2026年6月18日(木) 11:00～12:00- 費用：無料 ※途中参加、途中退出可能です。- 形式：オンライン(Zoom)- 申込締切：開催日当日の開始時間までとなります。お申込み方法

下記ページより、必要事項をご記入の上お申し込みください。（20秒ほどで完了します）

https://www.lrm.jp/seminar/se_howto_build_an_organizational_culture_that_prevents_internal_fraud/

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,500社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援