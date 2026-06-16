シリーズ累計37万部突破！！ ベストセラー『山怪』第4弾の文庫版ヤマケイ文庫『山怪 朱　山人が語る不思議な話』刊行！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、ヤマケイ文庫『山怪 朱 山人が語る不思議な話』（田中康弘 著）を刊行しました。

臨場感に満ち、吐く息のような湿度の籠った『山怪』の世界は私を魅了した。

――「解説」黒川晝車（ゆる民俗学ラジオ）より

山には楽しみがあり、喜びがあり、そして恐怖がある――山で働く人々、暮らす人々が実際に遭遇した不可思議な体験談を丹念に収集し、「現代版遠野物語」としてベストセラーとなった人気シリーズ「山怪」。

新型コロナウイルスによる取材の中断を経て刊行された第4弾を待望の文庫化！

文庫版特典として、文庫版「あとがき」、黒川晝車（ゆる民俗学ラジオ）による「解説」を収録します。

（目次）

はじめに 消えゆく山怪を追う

1妖しの森

（高尾山）蛸杉仙人／呼ばれる人／白い着物の女

（奥多摩）小さなキツネが住みつく家／闇女

（奥秩父・丹波山系）白い犬と不思議な人／守られる人／大蛇と火の玉

（西上州）大漁に気をつけろ／恐ろしいヤマカガシ／楽しい遠足／二度と行かない／電報配達人／妙

義山中之嶽神社

（奥利根）白目を剥く女／彷徨えるテント／なぜそんな所にいるの？

（越後・魚沼）蛇が飛ぶ跳ぶ／奇妙な人？たち／異獣／あなたはどなた／肖像画

（信州・戸隠）テントの中と外／時空のゆがみ

2 静寂の山

（北海道・松前半島）羆撃ちの経験／松前半島の狐狸／行者と石版／熊穴ホテル／変わらぬ叫び声

（白神山地・目屋）罠と黒蛇／マタギvs狸／神様の地／足のある魚

（白神山地・藤里町）謎の電話／田んぼの中、雪の中／下りか？登りか？／山奥の出来事／頭を蹴飛ばすタマシイ／ゴミソと川流れ

（南蔵王・七ヶ宿町）狐と蜻蛉爺／小さなおじさん／錫杖の音と裏山の騒ぎ／友の帰還

（奥会津）マタギの体験／会津の狐

（飯豊連峰）飯豊連峰に潜むモノ／何でも大きい？／山の現場

3 背中合わせの異界

（飛騨・東白川村）不幸のツチノコ？

（但馬・豊岡）笑う鹿／演歌おばさん

（中国山地）棺桶と火の玉／神様と呪いの木／悪いモノ

（土佐）優しい狸／山師の体験／川にエンコ、山にはへんど／山の呼び声

（九州中央高地）騒ぐ水／人魂が飛び交う村／カリコボーズの森／悪意無き悪戯／きゃあぼう吹き

（山怪拾遺）山怪は何でも狐のせい？／狼を探す男／何者？

おわりに コロナと山怪

文庫版のためのあとがき「神様と妖怪と異形のモノ」

「解説」 黒川晝車（ゆる民俗学ラジオ）

【著者プロフィール】

田中康弘(たなか・やすひろ)

1959年、長崎県佐世保市生まれ。礼文島から西表島までの日本全国を放浪取材するフリーランスカメラマン。農林水産業の現場、特にマタギ等の狩猟に関する取材多数。

著作に『山怪』『山怪弐』『山怪参』『山怪朱』『山怪青』『完本マタギ 矛盾なき労働と食文化』『鍛冶屋炎の仕事人』『完全版日本人は、どんな肉を喰ってきたのか？』（山と溪谷社）、『女猟師 わたしが猟師になったワケ』『猟師食堂』（耷出版社）、『猟師が教えるシカ・イノシシ利用大全』（農山漁村文化協会）、『ニッポンの肉食マタギから食肉処理施設まで』（筑摩書房）などがある。

書誌データ

書名：ヤマケイ文庫『山怪 朱 山人が語る不思議な話』

著者：田中康弘

発売日：2026年6月16日

定価：1,100円（本体価格1,000円）

仕様：文庫版、328ページ、1色

https://www.yamakei.co.jp/products/2826050330.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

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