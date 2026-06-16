～すべてを照らした、太陽のドラマー逝く～ 真矢（LUNA SEA）追悼特集の『リズム&ドラム・マガジン2026年7月号』発売 恒例の人気特別企画「誌上ドラム・コンテスト」 は記念すべき25回目の開催！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『リズム＆ドラム・マガジン 2026年 7月号』を、2026年６月16日に発売しました。

2026年２月17日にこの世を去ったLUNA SEAのドラマー、真矢。その偉大なる足跡を辿る追悼特集。この全60ページとなる追悼特集では、LUNA SEAのドラマーとして長年に渡り、バンドの核を担ってきた真矢の歩み、その存在が音楽／ドラム・シーンに残してきた影響を改めて検証。過去のドラム・マガジンで掲載したアーカイヴ素材を生かしつつ、バンドのメンバー（SUGIZO、J、INORAN、RYUICHI）や関係者（淳士、そうる透、 林 立夫、沼澤 尚、村石雅行、TOSHI NAGAI、LEVIN、Shinya、SATOKO、ピエール中野、etc）の証言、機材・サウンドの変遷など、多角的な視点からドラマーとしての実像に迫る追悼企画。

特別企画は第25回 誌上ドラム・コンテスト「Crossing Legacy 2026」。20数年以上の歴史を持ち、これまでに数多くのプロ・ドラマーを輩出してきた誌上ドラム・コンテスト、昨年は計 385 名の応募があり、大きな盛り上がりを見せました。その誌上ドラム・コンテストも今回はついに記念すべき25回目を迎えることに。今回のコンテスト楽曲を制作してくださったのは第１回目のコンテストでも楽曲を作っていただいた安部潤（CASIOPEA）。フュージョン系の課題曲で、実に挑戦しがいのある展開となりました！

Featured DrummerはFUYU。2024年にFUYUが立ち上げたセッション・プロジェクト＝Jam Jointが、初となるライヴ・アルバム『FUYU Jam Joint LIVE IN TOKYO』がリリースされました。MELRAW（sax）、吉田サトシ（g）、宮川 純（key）、新井和輝（b）、Yui Arakawa（per）という、現代の音楽シーンの最先端を行くメンバーを集め、プレミアムなセッションを展開する、まさに実力派のグループを束ねるFUYUが、このプロジェクトのねらいや、初となるリーダー・アルバム完成について語ります。

追悼ジェームス・ギャドソン。2026年４月２日にこの世を去った"King of Groove"の異名を持つ名ドラマー、ジェームス・ギャドソン。享年86。数えきれないほどの名盤にビートを刻んだ彼のバイオグラフィ、機材やその奏法に関して、共演者のコメント、必聴名盤などを通して改めて魅力に触れてみてください。

連載：人と楽器。坂東 慧（T-SQUARE）が所有機材を紹介、愛機について語ります。

■書誌情報

書名：リズム＆ドラム・マガジン 2026年 7月号

定価：2,530円（本体2,300円＋税10%）

発売：2026年６月16日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3126132003/

CONTENTS

Cover Program R.I.P すべてを照らした、太陽のドラマー逝く 真矢

特別企画 第25回 誌上ドラム・コンテスト 「Crossing Legacy 2026」

Featured Drummer FUYU

追悼ジェームス・ギャドソン

連載 STUDIO GREAT "NEXT" 髭白 健

連載 人と楽器 坂東 慧（T-SQUARE）

連載 DM Debut まっち［Maki］、ヤマ［the bercedes menz］、Kei［NELKE］

連載 セルフィー・セミナー 八田頼樹、田中 陽、川井 崇史

連載セミナー Meet the Jazz Masters：トニー・ウィリアムス

連載セミナー 読譜道 村石雅行ドラム道場

連載セミナー 響&影丸が語る"ドラムの基本" BEAT from ZERO

ドラマーのための新作リリース・ガイド

NEW PRODUCTS

アコースティックエンジニアリングが手がけた "ドラムが叩ける"プライベート・スタジオ

TikTok LIVEが生み出す ミュージシャンとリスナーの新たな形

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

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