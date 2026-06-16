【親の整理から自分の終活へ】50代は遺品整理、60代以上は生前整理が最多

株式会社獏

美術品買取専門店 獏（本社所在地：東京都大田区、代表取締役：小林 大祥）は、美術品の買取査定経験がある方を対象に、「美術品売却のきっかけ」に関する調査を実施しました。

近年、「終活」や「生前整理」という言葉が一般化し、美術品を手放す理由も多様化しています。

そこで今回、年代ごとの売却理由を分析したところ、50代では「遺品整理」、60代以上では「生前整理」の割合が高いことが分かりました。

親から受け継いだ作品の整理から、自身の将来を見据えた資産整理まで、美術品売却の背景には年代ごとの特徴が見られます。

調査概要：「美術品売却のきっかけ」に関する調査

【調査期間】2025年1月30日～2026年5月23日

【調査方法】自社アンケート

【調査人数】279人

【調査対象】美術品の買取査定経験がある方

【40代以下】不要品整理や引っ越しが売却の主なきっかけ

まず、「美術品を売却しようと思ったきっかけは何ですか？」と質問したところ、40代以下では「不要になった（35.1％）」が最も多い結果となりました。

また、

- 引っ越し- 掃除の一環

といった理由も多く、生活環境の変化に伴う売却が中心となっています。

40代以下では、美術品を資産として整理するというよりも、「生活空間を見直すための整理」が主な売却理由となっているようです。

【50代】親世代から受け継いだ作品の整理が増加

50代では「遺品整理（28.8％）」をきっかけに売却する方が目立つ結果となりました。

背景としては、

- 親の相続- 実家の片付け- 保管場所の確保

などが考えられます。

受け継いだ作品について、「価値が分からない」「自分では管理しきれない」という理由から、専門業者への相談につながるケースも少なくありません。

50代は、自身の所有品ではなく、家族から引き継いだ美術品の整理を行う年代ともいえるでしょう。

【60代以上】生前整理を見据えた売却が増加

60代以上になると、「生前整理（28.6％）」を理由とした売却が増加しました。

定年退職やライフスタイルの変化を機に、

- 子どもに負担を残したくない- 相続時のトラブルを避けたい- 元気なうちに整理しておきたい

と考える方が増えていることがうかがえます。

近年は終活への関心も高まっており、美術品も「今のうちに整理しておきたい資産」の一つとして認識されているようです。

【年代によって異なるのは“売却理由”、共通しているのは“専門家への期待”】

続いて、「買取業者を選んだ決め手」について調査しました。

その結果、40代以下（38.0％）、50代（41.1％）、60代以上（44.5％）と、いずれの年代でも「専門業者だから」が最多となりました。

売却のきっかけには年代ごとの差が見られた一方で、業者選びにおいては「美術品を正しく評価してくれる専門性」を重視する方が多いことがわかります。

遺品整理や生前整理など売却理由は異なっても、大切な作品を手放す際には専門知識や査定力への信頼を求める方が多いようです。

【まとめ】50代は遺品整理、60代以上は生前整理へ

今回の調査では、40代以下は「不要になった」、50代は「遺品整理」、60代以上は「生前整理」が最多となり、年代によって美術品売却の背景が大きく異なることが分かりました。

特に50代では親世代から受け継いだ作品の整理、60代以上では自身の終活を見据えた整理が増えており、美術品売却は単なる不要品処分ではなく、人生の節目に行われる資産整理の一環として捉えられていることがうかがえます。

今後も相続や終活への関心の高まりに伴い、美術品売却のニーズはさらに多様化していくことが予想されます。

美術品買取専門店 獏へご相談ください

美術品売却を検討している方は、まずは無料査定で現在の価値を確認してみてはいかがでしょうか。

■正しい価値を正しい金額でご提案

あなたはお手持ちの美術品に対し、次のようなお悩みはありませんか？

・引っ越しを機に美術品を手放したい

・子どもに迷惑がかからないよう生前整理を考えている

・フリマアプリやネットオークションに出品するのが面倒

・親から譲り受けたものの置き場所に困っている

・美術品の価値は分からないが捨ててしまうのはもったいないと感じる

・リサイクルショップで値段がつかないと言われた

・過去に同じような業者を利用した際に嫌な思いをした

「このまま捨ててしまうのはためらいがあるし、美術品の価値を正しく判断できる人に買い取ってもらいたい！」

そんな悩みをどこよりも丁寧に、かつ迅速に解決することを約束します。

【お客様への4つの約束】

１.最短即日訪問 迅速な訪問が可能です！

当社では日本全国へ出張買取を行っております。

東京・名古屋・大阪に店舗を構えております。関東・関西エリアは特に迅速な訪問が可能です。

午前中に連絡いただければ、当日出張・査定・売却まで可能です。

２.査定・出張は無料 無料で出張・査定いたします！

遠方なのでどうしようかな…とお悩みの方でも、まずはお気軽にご相談ください。

電話やメール・LINEで丁寧なヒアリングを行い、作品の情報や画像を頂けましたら、簡単な金額をご提示することが可能です。

そこでお客様のご希望金額と折り合えば出張し、現物を見せて頂くというステップを設けております。

最終的には現物を拝見しない限り、正確な金額はご提示できませんので、そこで折り合わなければ売らずに取っておくという選択肢もございます。

３.適正価格で提案 その時の相場の適正価格でご提案

当社では常に「査定時点での最高評価の買取金額」をご提案させていただいております。

美術品の相場は日々変動いたします。

当社では、お問い合わせ時点の相場を基に、適切で公正な買取価格をお客様にご提示します。

お客様の大切な美術品を整理するには時間が必要だと理解しており、業者からの連絡により焦ってご判断いただきたくはありませんので、金額ご提示後の連絡は控えさせていただきます。

査定に呼んだからには売らなくてはいけない…ということは一切ございません。

４.クーリングオフ対応 「クーリング・オフ制度」に対応！

当社では「クーリング・オフ制度」に対応しております。

当社から出張してご売却頂いた場合、8日間は返品可能です。

もちろんお客様がご納得いただけるまでヒアリングを行ってから商談を成立させることに全力を注いでおりますが、手離した後、「やはり売らなければ良かったな」と感じられることもあるかもしれません。

その時はご一報いただけましたら、期間以内であれば作品をお返しいたしますのでご安心してお問い合わせ・ご相談ください。

※業者様からの買取、当店での店頭買取、宅配での買取、見積書提出後等の買取はクーリングオフ提要外となるため、詳しく売却時にご説明させていただきます。

【獏で買取できる骨董品・絵画・美術品】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69535/table/15_1_d52abac4bd8386e8ae18d3cfe45977d3.jpg?v=202606161251 ]

その他、詳しい買取品目や買取実績は、下記をご参照ください。

買取品目はこちら：https://www.baku-art.co.jp/item_purchase/

買取実績はこちら：https://www.baku-art.co.jp/purchaselist/

【絵画買取・美術品買取の3つの査定方法】

絵画・美術品の査定は、当社では3つの方法をご用意しております。

お急ぎの場合や相続・贈与などで作品の詳細が分からない場合は、電話でのお問い合わせがおススメです。

忙しくて日中電話できない方や作品や資料の画像をお持ちの方はメール・LINEでのお問い合わせをお待ちしております。

・電話査定はこちら：0120-89-0007（受付時間10:00～18:00／日・祝休み）

・無料査定お問い合わせはこちら：https://www.baku-art.co.jp/assessmentform/

・LINE査定はこちら：https://www.baku-art.co.jp/assessment/line/

【絵画買取・美術品買取の4つの方法】

・無料出張買取

・店頭買取

・宅配、郵送買取

・業者間オークション出品代行

美術品買取専門店 獏の絵画・美術品の買取には4つの方法があり、お客様のご都合に合わせて買取方法をお選びいただけます。

絵画や美術品の点数が多いなどの場合は無料の出張買取をおすすめしております。

■店舗案内

・東京本社 東京都大田区大森北3-5-7 ロイヤルビル1階

・大阪店 大阪府大阪市中央区内平野町1-1-5 西大手前ビル103号室

・名古屋店 愛知県名古屋市千種区覚王山通8丁目36-2 池下小塚ビル1階

売却の流れについてはこちら：https://www.baku-art.co.jp/first/

■美術品買取専門店「獏」：https://www.baku-art.co.jp/

■お問い合わせURL：https://www.baku-art.co.jp/assessmentform/

■お問い合わせTEL：0120-89-0007（受付時間10:00～18:00／日・祝休み）