リリックビデオやMV、番組タイトルロゴ等…第一線で活躍するモーショングラファー6人が制作プロセスを公開！映像制作の専門誌VIDEO SALON7月号、特集は『Motion Graphers 2026』

株式会社玄光社『ビデオサロン 2026年7月号』2026年6月18日発売

株式会社玄光社(本社：東京都千代田区)は、VIDEO SALON7月号を2026年6月18日に発売します。

特集は、MVやCM、SNS、ライブ映像演出、サイネージなど--いまや映像表現のあらゆる場所で存在感を放つモーショングラフィックスにフィーチャーした特集となっています。

リリックビデオやVTuberの音楽ライブ、歌ってみた動画など、文字と音楽が溶け合う映像表現がかつてないほど求められている今、その第一線で活躍する6人のクリエイターが、実際の作品を題材にモーションデザインの考え方と制作プロセスを惜しみなく公開します。

『超かぐや姫！』2本のMVに学ぶインスピレーションからリリックデザインまで

冒頭を飾るのは、イラスト原案からディレクション、リリックデザインまで多岐にわたって活動するSHIG／紫呉暮人さんです。劇場公開＆Netflixにて配信中のアニメーション映画『超かぐや姫！』の2本のMV（MV『ワールドイズマイン CPK! Remix（かぐや＆月見ヤチヨver.）-ryo（Supercell）from超かぐや姫！／OnyXXX 『Black onyX』 [帝アキラ・駒沢雷・駒沢乃依from 超かぐや姫！]を題材に、インスピレーションを掻き立てる手法から、リリックデザイン・リリックモーションの組み立て方、編集までのワークフローまで、2DMV制作のノウハウを詳しく解説していただきました。

プロセカ『熱異常』のリリックモーション/After Effects実例で見る、心を揺さぶる画づくり

続いて登場するのは、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』のユニット「25時、ナイトコードで。」とKAITOが歌う『熱異常』を手がけたすいかさんです。畳み掛ける歌詞と無機質な疾走感を持つ楽曲を、リリックモーションと2Dデザインで支えた制作のポイントや、After Effectsでの実例解説を通じて、歌詞・音・感情をデザインに変換し心を揺さぶる2DMVの裏側を明かしていただきます。

明透『ルートキュア』MV、一人四役だから実現するtugutugu流MV制作ワークフロー

インターネットシーンを中心に数々のMVを手がけてきたモーションデザイナーのtugutuguさんは、明透『ルートキュア』MVを実例に登場します。「ディレクション」「デザイン」「モーション」「コンポジット」をすべて自身で担うからこそ実現できる、各セクションの相互作用を踏まえたMV制作ワークフローを解説していただきました。

独自性を磨く作字＆アニメーション

CMのVFXやモーショングラフィックス、TV番組のロゴ・オープニングなどを手がけるツダルマさんは、ライフワークとして続ける自主制作＝作字と、仕事であるロゴデザインが相互に良い効果を生む「良い循環」について、実例を交えて語っています。独自性を身につけるための作字＆アニメーションのヒントが詰まった内容です。

非破壊・再利用を徹底する「しくみ化」の思想

2D・3DCGによるモーショングラフィックスを軸に、ジャンルを問わず活躍するクリエイティブスタジオ「nim」代表のNateさんは、非破壊・再利用を徹底した「しくみ化」の思想を披露します。エクスプレッションやエッセンシャルプロパティの活用から、Notionによる進行管理まで、Nate流の設計思想と効率化のノウハウを解き明かします。

NHK Eテレ新番組『うたってまなぼ』OP・タイトルロゴができるまで

さらに、2026年3月から放送が始まったNHK Eテレ新番組『うたってまなぼ』のOP映像・タイトルロゴを手がけた映像クリエイターのyama_koさんも登場します。幾何学的ながら愛らしい造形と心地よいモーションが好評を博した本作の制作工程を作者自らが振り返り、Illustrator／After Effects／Cinema 4Dを駆使した映像制作テクニックを明かしていただきました。

83名のクリエイターの仕事と仕事依頼の連絡先を掲載

特集後半には、CM、MV、SNSなどさまざまな場面でモーショングラフィックスを手がける総勢83人のクリエイターを一挙紹介する「Motion Graphers File 2026」を掲載しています。直近の主な仕事とプロフィール、仕事依頼のための連絡先まで網羅し、クリエイター同士やクライアントとの新たな出会いを後押しします。

リリックビデオやVTuberライブ、歌ってみた動画でモーショングラフィックスを手がける方、そしてこれから目指す方にとって、第一線のクリエイターたちの思考と技術を一冊で吸収できる必読の特集号です。ぜひチェックしてみてください。

【書誌情報】

タイトル：ビデオサロン 2026年7月号

仕様：B5判 128ページ

価格：1,500円＋税

JAN：4912176510763

発売日：2026年6月18日

Amazon販売ページ：https://amzn.to/43US1uJ

【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社

所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 : 1931年

事業内容 : 出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/