「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズ発売記念プレゼントキャンペーン
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年5月末現在、2,421店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)
このたび「ほっともっと」では、『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズの発売を記念し、公式SNS(X・Instagram)にて、「ほっともっと電子マネー」や、「ほっともっと」で使用している「金芽米10kg」が当たるキャンペーンを実施いたします。
■『X/Instagramキャンペーン』
「X」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー
２.キャンペーン対象投稿のハッシュタグ付きの選択肢(ボタン)からおひとつ選んで投稿
賞品：ほっともっと電子マネー500円
当選人数：100名様
期間：6月17日(水)10:00～6月24日(水)23:59
※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。
※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃ほっともっと」のハッシュタグが必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
「Instagram」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー
２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」
賞品：ほっともっと金芽米10kg
当選人数：5名様
期間：6月17日(水)10:00～6月24日(水)23:59
※当選者の方へのみ、6月25日(木)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)
https://x.com/hottomotto_com
・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)
https://www.instagram.com/hottomotto_official/
■商品概要
・発売商品
さっぱりなのに大満足 ねぎ塩レモン豚タン弁当 920円
さっぱりなのに大満足 ねぎ塩レモン豚タン重 890円
さっぱりなのに大満足 倍盛ねぎ塩レモン豚タン弁当(肉2倍) 1,490円
※価格はすべて税込です
※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます
※豚タンは形を整えるための成形・加工を行っております。
・発売日
2026年6月17日(水)
・発売店舗
全国の「ほっともっと」2,421店舗(5月末現在)
■本キャンペーンに関するお問い合わせ先
ほっともっとお客様センター
https://www.hottomotto.com/contact/
電話対応時間 10:00～17:30
■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！
「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。
・ネット注文サイト
URL：https://www.hottomotto.com/netorder/