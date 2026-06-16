「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズ発売記念プレゼントキャンペーン

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年5月末現在、2,421店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズの発売を記念し、公式SNS(X・Instagram)にて、「ほっともっと電子マネー」や、「ほっともっと」で使用している「金芽米10kg」が当たるキャンペーンを実施いたします。





■『X/Instagramキャンペーン』

「X」

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー

２.キャンペーン対象投稿のハッシュタグ付きの選択肢(ボタン)からおひとつ選んで投稿

賞品：ほっともっと電子マネー500円

当選人数：100名様

期間：6月17日(水)10:00～6月24日(水)23:59

※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。

※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃ほっともっと」のハッシュタグが必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

「Instagram」

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー

２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

賞品：ほっともっと金芽米10kg

当選人数：5名様

期間：6月17日(水)10:00～6月24日(水)23:59

※当選者の方へのみ、6月25日(木)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)

https://x.com/hottomotto_com

・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)

https://www.instagram.com/hottomotto_official/

■商品概要

・発売商品

さっぱりなのに大満足 ねぎ塩レモン豚タン弁当 920円

さっぱりなのに大満足 ねぎ塩レモン豚タン重 890円

さっぱりなのに大満足 倍盛ねぎ塩レモン豚タン弁当(肉2倍) 1,490円

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます

※豚タンは形を整えるための成形・加工を行っております。

・発売日

2026年6月17日(水)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,421店舗(5月末現在)

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

ほっともっとお客様センター

https://www.hottomotto.com/contact/

電話対応時間 10:00～17:30

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/