RAGの動きを深く知る力を手に入れよう！ 『実践コンテキストエンジニアリング　グラフDBとRAGの実践ガイド』発行 技術の泉シリーズ、6月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『実践コンテキストエンジニアリング グラフDBとRAGの実践ガイド』（著者：石川 英伸）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

最新の知見を発信する『技術の泉シリーズ』は、「技術書典」や「技術書同人誌博覧会」をはじめとした各種即売会や、勉強会・LT会などで頒布された技術同人誌を底本とした商業書籍を刊行し、技術同人誌の普及と発展に貢献することを目指します。

『実践コンテキストエンジニアリング』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295605027

著者：石川 英伸

小売希望価格：電子書籍版 1,800円（税別）／印刷書籍版 2,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：B5／カラー／本文106ページ

ISBN：978-4-295-60502-7

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

本書は、生成AIにおけるコンテキストエンジニアリングの実践的な手法と、宣言型プログラミングによるRAGの実装事例を最新の情報で解説した技術書です。近年、LLMに与える情報の密度が高まりコンテキストウィンドウが巨大化すると、モデルの推論能力が低下するコンテキスト・ロットという現象が知られており、本書はこの課題に対する解決策としてRLMの設計思想を詳述します。RLMはすべてのデータを直接プロンプトに入力するのではなく、コンテキストを外部データとして扱い、LLMが必要な情報のみを動的にコードの実行や再帰的な呼び出しを通じて探索・検証するように設計されているため、従来の静的なアプローチとは異なる柔軟な情報取得が可能になります。また、グラフDBを活用したRAGの実装方法や、RAGで活用されるサービスにおける具体的な適用例について、実践的なコードを交えて紹介しており、開発者がシステム設計において直面する複雑なデータ連携の問題を解決するための具体的な指針を提供します。さらに、RAGでの回答生成に至るLLMのトレース方法についても言及しており、ブラックボックス化しがちな生成プロセスの可視化と検証を通じて、信頼性の高いAIアプリケーションの開発を支援する包括的な内容となっています。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに

第1章 本書で紹介するコードについて

第2章 RAGに関連するサービス

第3章 グラフDBとは

第4章 コンテキストエンジニアリング

第5章 コンテキストエンジニアリングの実践：DSPy

第6章 DSPy活用のデモと周辺ツール

著者紹介・あとがき

＜＜著者紹介＞＞

石川 英伸

経歴はインフラエンジニア → 情シス兼インフラの責任者 → データ分析基盤の運用保守/PM/コンサル。経歴はSES多めですが、情シス兼インフラの責任者としてスタートアップでの従事経験あり。PM経験はシステム移行が多い。元々自宅でOSSインストールして色々検証するのが好み。最近は生成AI × グラフDBがおもしろいためこれらの技術を活かしてできることを検証し、紹介していきます。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER、BOOK TECH

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

＜＜技術の泉シリーズについて＞＞

『技術の泉シリーズ』は、技術者の知見のアウトプットである技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの“知の結晶”である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7441-8b4fe53e6838f494c9072fd1fe57ecb9.pdf