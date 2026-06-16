ＤＩＣ、スイスでフィジカルAIの国際共創イベントを開催

― 欧州ディープテック・エコシステムとの連携を強化し、協業・投資機会の創出を加速 ―ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志、以下「ＤＩＣ」）は、2026年7月10日、スイス・チューリッヒにて、フィジカルAIの国際共創イベント「Innovation Summit: The Future of Physical AI - Shaping Human-Machine Interaction」を、戦略的パートナーであるEmerald Technology Ventures（本社：スイス・チューリッヒ、以下「Emerald社」）と共同で開催します。











イベント公式サイト： https://events.emerald.vc/dicemeraldforum/12013130 (参加をご希望の方は、上記URLよりお申込みください。なお、参加枠には限りがあります)本イベントは、ＤＩＣが2026年3月に設立した欧州投資拠点「DIC D2S Ventures AG」を起点とする初の本格的な取り組みです。ＤＩＣは本イベントを通じて、欧州ディープテック・エコシステムとの連携を強化し、フィジカルAI分野における将来的な協業および投資機会の創出を目指します。本イベントには、フィジカルAI分野の主要プレイヤーが参加予定です。世界的にAI研究開発をリードするGoogle DeepMindによるセッションのほか、関連スタートアップによるピッチなどを実施し、フィジカルAIの最新動向と産業応用について議論を行います。フィジカルAIは、センシング、ウェアラブル、ロボティクス、オートメーションなどを通じて、AIが現実世界と相互作用する技術領域であり、今後の産業・社会変革を支える重要分野として注目されています。ＤＩＣは、長年培ってきた材料技術と「Direct to Society（D2S）」*のアプローチを掛け合わせることで、スタートアップとの共創を通じた新たな社会価値の創出に取り組んでいます。現在、本イベントではフィジカルAI分野のスタートアップ、ベンチャーキャピタル（VC）、アカデミア、事業会社などから参加登録を受け付けています。ＤＩＣは今後、「DIC D2S Ventures AG」を軸に、フィジカルAI分野における有望なスタートアップとの連携および投資活動をさらに拡大していきます。また、欧州を起点としたグローバルなイノベーションネットワークを構築し、同分野における新規事業の創出と中長期の事業競争力の強化を図っていきます。*Direct to Society（D2S）：未来の社会課題を先取りし、求められる解決策や価値を社会に直接提示し、その実装を通じて事業化につなげていく新たな事業創出のアプローチ＜イベント概要＞■ 名称：Innovation Summit: The Future of Physical AI - Shaping Human-Machine Interaction■ 日時：2026年7月10日（金）■ 会場：Google Cloud, Europaallee 36,8004 Zurich, Switzerland（スイス・チューリッヒ）■ プログラム（予定）：・ＤＩＣ グループCEO 池田尚志による基調講演・Google DeepMindセッション・フィジカルAI関連スタートアップのピッチ■イベント公式サイト：https://events.emerald.vc/dicemeraldforum/12013130※参加をご希望の方は、上記URLよりお申込みください。なお、参加枠には限りがあります。＜エグゼクティブコメント＞ＤＩＣ株式会社 代表取締役 社長執行役員 グループCEO 池田 尚志「フィジカルAIは、今後の産業や社会の在り方を大きく変革する可能性を持つ重要な領域です。今回のイベントを通じて、欧州のディープテック・エコシステムとの連携をさらに深め、スタートアップとの共創を加速していきたいと考えています。ＤＩＣは、『Direct to Society（D2S）』の考え方のもと、社会課題の解決につながる新たな価値創出を目指してまいります。」

以 上

【関連リリース】■ＤＩＣ、欧州ディープテック拠点に投資管理子会社「DIC D2S Ventures AG」を設立（2026年5月）https://www.dic-global.com/ja/news/2026/ir/20260512162431.html■ＤＩＣ、フィジカルAIの事業創出加速に向けスイスのEmerald社と戦略的パートナーシップを締結（2026年2月）https://www.dic-global.com/ja/news/2026/ir/20260213143849.html





-Emeraldについて



Emerald Technology Ventures は、2000年にスイス・チューリッヒで設立された、産業・マテリアル・クリーンテック領域に強みを持つ独立系ベンチャーキャピタルです。欧州・北米・アジアに拠点を構え、スタートアップの発掘から投資、成長支援まで一貫した実績を有しています。特に、センサー、ロボティクス、先端材料、産業DXなどの分野で豊富な知見とグローバルネットワークを持ち、企業とのオープンイノベーション支援にも定評があります。DICとはこれまでファンド出資や共同調査を通じて信頼関係を築いており、今回のパートナーシップにより、より深い協業体制を構築します。



同社ウェブサイト：https://emerald.vc/



-ＤＩＣ株式会社について



DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約160の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。詳しくは、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。





















本件に関するお問合わせ先【報道機関からのお問い合わせ】ＤＩＣ株式会社 コーポレートコミュニケーション部TEL：03-6733-3033 E-MAIL：dic-press@ma.dic.co.jp関連リンクイベント公式サイトhttps://events.emerald.vc/dicemeraldforum/12013130