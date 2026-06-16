ペットとの暮らしで増える「毛・ニオイ・お手入れ負担」に寄り添う　自動クリーニング機能搭載のペット向け空気清浄機「Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機」発売

VeSync Co., Ltd

アメリカ発の小型家電メーカーVeSync（ウィーシンク）の日本法人、Vesync Japan株式会社（本社：東京都千代田区、以下VeSync）は、ペットとの暮らしに特化した空気清浄機「Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機」を2026年6月16日（火）より発売いたします。

Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機 紹介ページ：https://vesync.jp/pages/vital-pet-pro(https://vesync.jp/pages/vital-pet-pro)

近年、日本では犬・猫の飼育頭数が15歳未満の子どもの人口を上回り（※）、ペットは家族の一員として欠かせない存在となっています。一方で、室内飼育の増加に伴い、抜け毛やホコリ、トイレ周辺のニオイ、日々のお手入れ負担など、ペットと暮らす家庭ならではの空気環境の悩みも広がっています。

特に猫の飼育頭数は犬を上回り、猫砂まわりのニオイや室内に舞う毛への関心は年々高まっています。また、日本の住環境では空気の清潔感や生活臭への意識が高く、「ペット臭をできるだけ抑えたい」「来客時にも快適な空間を保ちたい」といったニーズも増加しています。

こうした背景を受けLevoitは、「ペットと人がより快適に暮らせる空気環境づくり」を目指し、ペット家庭向け空気清浄機「Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機」を開発しました。

ペットとの暮らしに寄り添う5つの特長

1.自動クリーニング機能で、お手入れの負担を軽減

Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機の最大の特長は、プレフィルターに搭載した自動クリーニング機能です。フィルターに付着したペットの毛やホコリを自動でかき落とし、ダストボックスへ回収。フィルターの目詰まりを抑えることで安定した空気清浄性能を維持するとともに、手動での掃除頻度を減らします。

また、回収したゴミはワンタッチで取り外し可能。ダストボックスは水洗いにも対応し、日常のお手入れをより手軽に行えます。

2.ペット臭対策を強化した専用フィルター

本製品は、HEPAフィルター・活性炭フィルターを組み合わせたペット専用フィルターを採用しています。空気中に舞う抜け毛やホコリを捕集しながら、ペット臭の原因となるイソ吉草酸やアンモニアなどのニオイ成分にも配慮した設計により、トイレ周辺やペットベッド周辺など、気になるニオイ対策をサポートします。

3．空気の変化を見逃さないスマート空気管理

Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機にはTVOCニオイセンサーとPM2.5センサーを搭載し、目に見えない空気の変化をリアルタイムで検知します。ニオイや微細粒子を感知すると、空気の状態に応じて運転を自動調整します。ペットと過ごす空間を常に快適な状態へ導き、飼い主の操作負担も軽減します。

4. ペットとの暮らしに配慮したペットフレンドリー設計

ペットと人が安心して過ごせる空間づくりのため、運転設計にもこだわりました。ペットモードでは、お部屋の空気状態に応じて運転を自動調整しながら、急激な風量変化や大きな運転音を抑制し、ペットが驚きにくい快適な運転を実現します。

さらに、電源コードには噛みつきや引っかきへの配慮を施し、ペットとの暮らしに寄り添う設計を採用しています。

5. スマホアプリでかんたんリモート空気管理

専用アプリ「VeSync」を利用することで、スマートフォンから運転操作や空気の状態を確認できます。外出先からの電源操作やモード変更はもちろん、PM2.5やTVOCの測定値、フィルター交換時期なども確認可能。ペットのお留守番中でも、空気環境を手軽に管理できます。

「空気清浄機」から「ペット空気管理」へ

この度のLevoit Vital Pet Pro 空気清浄機の発表にあたって、VeSyncアジア太平洋ブランドマネージャーRhea Liaoは次のように述べています：

「Levoitは、従来の『空気を浄化する空気清浄機』という発想から一歩進み、『ペットとの暮らしにおける空気管理』という新しい価値を提案したいと考えています。Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機は、毛・ニオイ・お手入れ負担というペットオーナーが抱える課題に向き合い、人とペットがともに心地よく過ごせる空間づくりをサポートします。

ペットが家族の一員となった今、私たちは空気清浄機を単なる家電ではなく、ペットとの暮らしを支えるパートナーとして進化させていきたいと考えています。」

製品仕様

製品名：Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機

適用床面積：21畳（約34平方メートル ）

CADR（㎥/分）：4.19

運転モード：おやすみ/I/II/III

運転音（dB）：21/28/47/53

消費電力（W）：3/5/15/39

タイマー（h）：1-24

寸法（cm）：横幅32.8×奥行き20.5×高さ45.8

重量（kg）：5.3

主な特長：

・自動クリーニング機能搭載

・ペット臭対策強化フィルター

・TVOCニオイセンサー搭載

・PM2.5センサー搭載

・ペットモード搭載

・アプリ連携対応

販売情報

Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機

発売日：2026年6月16日

販売価格：31,980円（税込）

販売チャネル：VeSync公式ストア、Amazon内Levoit公式ストア、楽天市場VeSync公式ストア

販売ページ：

VeSync公式ストア https://vesync.jp/products/vital-pet-pro(https://vesync.jp/products/vital-pet-pro)

楽天市場公式ストア https://item.rakuten.co.jp/vesync/heapaplvsjp0086/(https://item.rakuten.co.jp/vesync/heapaplvsjp0086/)

Amazon公式ストア（Levoitショップ） 商品ページは近日公開予定

＜発売記念キャンペーンについて＞

VeSync公式ストアでは、「Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機」の発売を記念して4,000円OFFクーポンを配布いたします。特典の利用期間は、2026年6月16日（火）から2026年6月30日（火）までとなります。

※特典の詳細は、VeSync公式ストアの商品ページをご確認ください。

＜インターペット大阪2026 出展情報＞

Levoitは、2026年6月19日（金）～6月21日（日）に開催されるペット産業見本市「インターペット大阪2026」に出展いたします。

会場では、新発売の「Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機」を展示予定です。自動クリーニング機能やペット臭対策を強化した専用フィルターなど、本製品の特長を実際にご覧いただけます。ペットと暮らすご家庭の空気環境に寄り添うLevoitの最新ラインアップを、ぜひ会場でご体感ください。

【出展概要】

展示会名：インターペット大阪2026

会期：2026年6月19日（金）～6月21日（日）

会場：インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港北１丁目５－１０２）

VeSyncブース：5号館B002

インターペット大阪2026公式ページ：https://interpets-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html(https://interpets-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html)

Levoitはこれからも、空気と暮らしをつなぐブランドとして、人とペットがともに心地よく過ごせる空間づくりを提案してまいります。



※総務省統計局「我が国のこどもの数（2025年）」および一般社団法人ペットフード協会「2025年全国犬猫飼育実態調査」を基に算出。

Levoit

Levoitは、上場企業VeSync傘下の空調・季節家電ブランドです。アメリカで最も売れている空気清浄機ブランドとしての実績を持ち、「頼れるお手伝いさん」のような存在として、最高のホームケアテクノロジーとノウハウをユーザーに提供しています。Levoit製品は、清潔な空気や快適な湿度、アロマ空間を求める方々にとって、理想的な選択肢です。

Levoitは2017年の誕生以来、より健康なライフスタイルを目指し、カスタマイズ可能なコントロールソリューションを開発してきました。私たちは、Levoit製品を通じて、すべてのご家庭の毎日に、さりげない彩りを添えることを願っています。

VeSync

VeSync（ウィーシンク）は2011年にアメリカで設立した小型家電製品のグローバル企業です。 生活環境をより綺麗、健康、便利、安全にするための「Levoit（レボイト）」、「COSORI（コソリ）」、「Etekcity（イテクシティ）」の3つのブランド製品をアメリカ、ヨーロッパ、カナダ、中国や東南アジア等の国や地域で展開しております。 2011年からはIoT戦略を視野に入れ、製品を連動してより上質なライフスタイルをユーザーに届けるために、システムの開発も始めました。コミュニティとテクノロジーを通じて、チームメンバー、パートナーのために新しい機会を見つけ、新しい可能性を開くのに注力し続けます。 「よりスマートな製品で繋がったライフスタイルを創造し、より良い生活環境を届ける」というミッションを掲げて、VeSyncはユーザーと共に「未来」を歩んでいきたいと思います。