ファンケルブランドの“今”を伝える新たな情報発信拠点　「FANCL BRAND NEWS」を6月16日より公開

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、ブランドへの理解と共感を深めていただくことを目的に、ブランド総合ページ「FANCL BRAND NEWS(https://www.fancl.co.jp/brand/index.html?scid=Pr-snt-260616-1)」を6月16日（火）よりファンケルオンライン内で公開します。

FANCL BRAND NEWS

「FANCL BRAND NEWS」は、最新のプロモーション情報のほか、ファンケルの理念やブランドの考え方、製品づくりへのこだわりなど、ファンケルブランドへの理解につながる情報を集約した、新たな情報発信拠点です。ブランドに関するさまざまな情報を一つの場所で分かりやすく発信するとともに、継続的な情報更新を行うことで、お客様との接点を増やし、ブランドへの理解と共感の向上を目指します。

【開設背景】

ファンケルではこれまでも、事業別のこだわりをまとめたサイトや、製品別のブランドサイト、キャンペーンページ、企業情報サイトなどを通じて、製品やサービス、企業活動に関する情報を発信してきました。一方で、お客様との接点が多様化する中、ブランドの考え方や取り組みをより分かりやすくお伝えし、お客様と継続的に接点を持つことができる情報発信の場づくりが重要になっています。また当社は、長期経営構想「ファンケル・ビジョン2035（FV2035）」のもと、お客様とのつながりをより深めるため、オムニチャネル戦略を推進しています。「FANCL BRAND NEWS」は、その取り組みの一環として、ブランドへの理解と共感を深める情報発信拠点として開設します。

【「FANCL BRAND NEWS」の特長】

- ブランド理解につながる情報を一カ所に集約

「FANCL BRAND NEWS」は、ファンケルブランドを総合的に理解できる情報を一つの場所で閲覧できるブランド総合ページです。ファンケルの理念やブランドストーリーをはじめ、化粧品・健康食品の製品づくりへのこだわり、研究開発の取り組みなど、ブランド理解につながるコンテンツを体系的に掲載します。

また、ブランドの世界観を統一感のあるデザインで表現し、必要な情報へスムーズにアクセスできるシンプルな構成としています。

■ 主な掲載コンテンツ

・各ブランドに関するニュース

・最新プロモーション情報

・化粧品のこだわり

・健康食品のこだわり

・ブランド紹介

- 継続的な情報更新によりブランドの“今”を発信

継続的な情報更新を通じて、ブランドの最新の活動や取り組みをお届けします。プロモーション情報だけでなく、店舗イベント、PR活動、新製品情報、新コンテンツ公開など、ブランドにとって重要なニュースを幅広く掲載し、お客様にファンケルブランドの“今”を発信してまいります。

- オムニチャネル戦略を支える情報発信拠点

「FANCL BRAND NEWS」は、ブランド理解を深める情報発信拠点として、通信販売や直営店舗などの各チャネルへの導線も備えています。ファンケルオンラインを起点に、店舗サービスや各種ブランド体験コンテンツへスムーズにつながる導線を設計し、お客様との接点を強化します。