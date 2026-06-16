TVアニメ『日本三國』のセガ ラッキーくじオンライン販売開始！
株式会社セガ フェイブ
株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『日本三國』を2026年6月16日（火）11時より販売開始いたします。
本くじは、新規描き下ろしイラストを使用した賞品や、「ぬいぐるみマスコット」などの賞品をラインナップしたオンラインくじです。
セガ ラッキーくじオンラインでは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。この機会にぜひ、お楽しみくださいませ。
＜賞品イメージ＞
＜製品概要＞
名称：セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『日本三國』
◆くじ販売期間：2026年6月16日11:00～2026年7月23日23:59
◆賞品一覧：
A賞マルチクロス
B賞巾着ポーチ
C賞アクリルスタンド
D賞ぬいぐるみマスコット
E賞缶バッジ
F賞ステッカーセット
◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)
◆URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/nipponsangoku
◆権利表記：(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会
◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは
「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。