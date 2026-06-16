TVアニメ『日本三國』のセガ ラッキーくじオンライン販売開始！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『日本三國』を2026年6月16日（火）11時より販売開始いたします。



本くじは、新規描き下ろしイラストを使用した賞品や、「ぬいぐるみマスコット」などの賞品をラインナップしたオンラインくじです。

セガ ラッキーくじオンラインでは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。この機会にぜひ、お楽しみくださいませ。

＜賞品イメージ＞

＜製品概要＞

名称：セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『日本三國』

◆くじ販売期間：2026年6月16日11:00～2026年7月23日23:59

◆賞品一覧：

A賞マルチクロス

B賞巾着ポーチ

C賞アクリルスタンド

D賞ぬいぐるみマスコット

E賞缶バッジ

F賞ステッカーセット

◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

◆URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/nipponsangoku

◆権利表記：(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。