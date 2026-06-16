SNSで大注目の白猫のキャラクター「アンジー・ラ・コケット☆麗しのアンジー」が5周年！

株式会社集英社DeNAプロジェクツ

株式会社集英社DeNAプロジェクツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡辺圭吾）は、「アンジー・ラ・コケット☆麗しのアンジー」の誕生5周年（2026年6月16日）を記念し、記念ポップアップ、サイン会、オンライン受注販売など複数の施策を実施することをお知らせします。

横浜や名古屋の4店舗で期間限定での記念ポップアップを開催。7月11日(土)には作品を手がける作家が三省堂書店 名古屋本店に来場し、東海地区では初となるサイン会を実施します。また、オンライン限定でサイン入りキャンバスアートの受注販売も行います。

■アンジーの5周年記念ポップアップ概要

これまで全国50か所以上で展開してきたアンジーのポップアップが、5周年に合わせて4店舗で開催。書籍をはじめとして、トートバッグ、ポーチ、クリアファイルなど、さまざまなアンジーグッズのほか、5周年を記念した描きおろしイラストを使用した新発売商品などもご購入いただくことができます。

【実施店舗】

・紀伊國屋書店 長崎店 2026年5月25日(月)16時～6月30日(火)

・紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店 2026年6月1日(月)18時～6月30日(火)

・紀伊國屋書店 札幌本店 2026年6月13日(土)～7月23日(木)16時

・三省堂書店 名古屋本店 2026年6月19日(金)～7月20日(月)

■東海地区初開催！作家サイン会概要

三省堂書店 名古屋本店に、「アンジー・ラ・コケット☆麗しのアンジー」チームから、作家のお二人が来場。特製ポストカード(非売品)にサインを行うほか、特製缶バッジもプレゼント。

この機会をお見逃しなく。

【日時】

2026年7月11日（土）14時～16時ごろ

【場所】

三省堂書店 名古屋本店 特設会場（入場には時間指定のある整理券が必要）

2024年10月12日(土)に行われた、紀伊國屋書店 新宿本店での作家サイン会の様子

・KaZoo氏（イラスト担当）

アンジーのイラストを手がけるイラストレーター。

・Toro*Kon氏（言葉担当）

アンジーの言葉とメッセージを担当しているクリエイター。

【参加方法】

6月19日(金)からの三省堂書店 名古屋本店のポップアップ期間中、書籍やアンジーグッズを1回のお会計で税込合計2,000円以上お買い上げのお客様、先着100名限定で時間指定のある整理券を中央レジ（CASHIER2）の有人レジにて配布します。整理券はお一人様1枚限り。整理券はなくなり次第配布終了となります。

【注意事項】

※レシートの合算は不可です。

※特製ポストカードにサインをします。それ以外のアイテムへのサインのご希望はご遠慮ください。

※作家の写真撮影、握手はご遠慮ください。食品等の差し入れはお断りします。

※本整理券はお一人様１枚限り。他人への譲渡は固くお断りします。

■記念ポップアップ先行発売商品

全国発売にさきがけて、5周年を記念した新グッズを今回の記念ポップアップで先行発売します。

※一部のグッズはポップアップ期間の途中からの販売となります。

販売開始情報についてはXアカウント【グッズ公式】アンジー・ラ・コケット☆麗しのアンジー(https://x.com/AngieLC_goods)にて告知いたします。

【クリアファイル】

品名：クリアファイルG アニバーサリー

販売価格：400円（税込）

JAN：4595989031313

発売元：集英社DeNAプロジェクツ

【真空フードポット】

品名：真空フードポット

販売価格：2,860円（税込）

JAN：4595989031382

発売元：集英社DeNAプロジェクツ

【扇子】

品名：扇子

販売価格：2,640円（税込）

JAN：4595989031375

発売元：集英社DeNAプロジェクツ

【手ぬぐい】

品名：手ぬぐい

販売価格：1,485円（税込）

JAN：4595989031368

発売元：集英社DeNAプロジェクツ

※2026年6月下旬以降入荷予定

■店舗情報

店舗名：三省堂書店 名古屋本店

住所：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール8F

TEL：052-566-6801

営業時間： 10:00～21:00

公式サイト：https://www.books-sanseido.co.jp/shop/nagoya/

■作家直筆サイン入り５周年記念キャンバスアートの受注販売開始

5周年を記念し、きゃらくり！公式オンラインショップにて作家直筆サイン入りのキャンバスアートを期間限定の受注生産にて販売いたします。

<商品概要>

【商品名】アンジー・ラ・コケット 5周年記念直筆サイン入りキャンバスアート

【サイズ】273mm×220mm×D18mm（F3号・横型）

【仕様】キャンバス、木

【生産国】日本

【販売数量】受注生産/納期：8月予定

【受注期間】2026年6月26日(金)～2026年7月12日(日)

【価格】8,000円(税込/送料別)

【販売場所】きゃらくり！公式オンラインショップ（https://angie0616.base.shop/）

■「アンジー・ラ・コケット☆麗しのアンジー」について

おしゃれが好きでちょっぴりツンデレ。 オッドアイの白猫「アンジー」の物語。

SNSで女性層を中心に話題になり、XとInstagramとで12万のフォロワーがいる人気キャラクター。

■「アンジー・ラ・コケット☆麗しのアンジー」SNSアカウント

X：https://x.com/AngieLaCoquette

Instagram：https://www.instagram.com/angie_la_coquette/

■「集英社DeNAプロジェクツ」について

集英社DeNAプロジェクツは、これまで数多くの人気作品を創出してきた株式会社集英社と、インターネットサービスの開発・運営を行ってきた株式会社ディー・エヌ・エーが共同出資して設立した会社です。両社のノウハウを組み合わせることで、エンターテインメント領域における新たな取り組みを行ってまいります。

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