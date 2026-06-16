SBI VCトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で暗号資産交換業を営むSBI VCトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「当社」）は、2026年6月16日（火）より、VCTRADEサービスにおいて※、「Rain Treeコラボ！限定NFT＆500NIDTプレゼントキャンペーン～SBI VISAクリプトカードの申込で全員もらえる！～」を実施することをお知らせいたします。

※ BITPOINTサービスは対象外となります。

当社では、2025年2月26日（水）より、アイドル活動の応援や支援を目的として発行されるニッポンアイドルトークン（NIDT）の取扱いを開始しており、取扱いにあたり発行体であるオーバースと業務委託契約を締結しています。

この度、暗号資産が貯まるクレジットカード「SBI VISAクリプトカード」を新規申し込みいただいたお客さま全員に、秋元康氏がプロデュースするガールズグループRain Treeの「Rain Tree限定NFT」と500NIDTをプレゼントするキャンペーンを開催します。特に、「Rain Tree限定NFT」はグループのうち6人のNIDT応援メンバー（片瀬 真花、加藤 柊、佐藤 莉華、仲俣 美希、新野 楓果、橋本 真希）それぞれの写真がNFTになったもので、本邦初公開となるアナザーカットという、ほかでは手に入らない特典となっています。

この貴重な機会にぜひ、「SBI VISAクリプトカード」にお申込みいただき、Rain TreeとNIDTの特典を獲得し、ブロックチェーンとエンターテイメントの融合をご体験ください。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン対象期間

2026年6月16日（火）11:00～2026年6月30日（火）23:59

■対象となるお客さま- キャンペーン対象期間終了までに「SBI VISAクリプトカード」の新規申込が完了していること。- キャンペーン対象期間内にVCTRADEサービスマイページからのキャンペーンエントリーが完了していること。

VCTRADEサービスマイページ：https://account.sbivc.co.jp/signin

※後述の特典１.限定NFTは、キャンペーン対象期間以前に「SBI VISAクリプトカード」を申し込まれた方も対象になります。

■特典

１.Rain Tree限定NFT

SBI VISAクリプトカードの種類に応じてNFTのプレゼント枚数が異なります。

・SBI VISAクリプトカード スタンダードのお申し込みの場合

6人のNIDT応援メンバーの中から、ランダムな2枚のNFTをプレゼント

・SBI VISAクリプトカード ゴールドのお申し込みの場合

6人のNIDT応援メンバー全員のNFT（計6枚、全種）をまとめてプレゼント

※今回配布されるNFTは「SBI Web3ウォレット」から出庫し、売買をするなどの二次利用は不可となります。

※特典を受け取るには、あらかじめ当社「SBI Web3ウォレット」の開設が必要です。未開設のお客さまは、以下ご確認のうえ、開設をお願いいたします。

【「SBI Web3ウォレット」開設方法】

・当社VCTRADEサービス口座をお持ちでないお客さま

同口座を新規開設の際に、同時に「SBI Web3ウォレット」も開設いただけます。

・当社VCTRADEサービス口座をすでにお持ちのお客さま

マイページより「SBI Web3ウォレット」を開設いただけます。

詳細はこちら：

「SBI Web3ウォレット」の利用申込み方法

https://www.sbivc.co.jp/services/web3wallet

２.対象者全員に500NIDTを進呈

■特典ご提供時期

NFTは2026年7月末までに、お客さまのVCTRADEサービス「SBI Web3ウォレット」内に進呈いたします。

500NIDTは2026年7月上旬までに、お客さまのVCTRADEサービス口座内に進呈いたします。

■ご注意事項

・本キャンペーン終了後の「SBI VISAクリプトカード」の申込は対象外となります。

・当社のVCTRADEサービスに関する「サービス総合約款」に違反する事実が認められると当社が判断した場合には、本キャンペーン特典の受取はできませんのでご注意ください。

・当社では法令に基づき、なりすましや名義貸しなどの行為を禁止しております。当該事項に該当すると当社が判断した場合には、本特典の対象外となります。

・その他、不正な方法による申込みであると認められる場合は、本特典の進呈対象外とさせていただきます。

・特典進呈時に口座を解約済み、または解約手続き中の方は、本キャンペーンの対象外となります。

・本特典の内容及び期間につきまして、当社の都合により予告なく変更または終了することがございます。

■ニッポンアイドルトークン（NIDT）について

イーサリアムブロックチェーン上で発行されるユーティリティ・トークンです。新たなアイドルグループの結成や活動を支援する目的で発行され、利用者はNIDTを通じてアイドル活動の応援活動に参加することができるブロックチェーンならではの銘柄です。また、NIDTの保有数量や保有期間に応じた投票権が付与されるほか、NFT（Non-Fungible Token、非代替性トークン）などのデジタルグッズの購入にも活用できます。

■「Rain Tree」について

「Rain Tree」（レインツリー）は、秋元康総合プロデュースによる17人組ガールズグループ。レインツリーは、雨になると葉を閉じます。雨の中葉を閉じてじっと耐え、日が出ると葉を開く。その葉に溜まった雫は地面へと溢れ落ち、自らとその下に集まる生命に生きる力を与えます。苦難に耐え抜く強さで、自らにも周りにも大きな力を与える、そんな力強く優しい存在になれるようにと命名しました。「IDOL3.0 PROJECT オーディション」の最終審査に残った候補者17名で結成され、「FINALIST」として1年間活動したのち、2025年1月にキングレコードより1stデジタルシングル「I L U」でメジャーデビュー。2026年2月28日には4thデジタルシングル「君の居場所、僕の居場所」が配信リリースされました。2026年7月29日（水）にはZepp DiverCity (TOKYO)にて「Rain Tree Concert 2026～ Summer party for you～」を開催予定。

公式サイト：https://rt-official.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/RainTree_RT

■SBI VISAクリプトカードについて

ご利用金額に応じて暗号資産が貯まるSBIグループのクレジットカードです。

貯めたい暗号資産はビットコイン、イーサリアム、エックスアールピーの3種類から選択できます。また、利用スタイルに合わせて選べる「SBI VISAクリプトカード」と「SBI VISAクリプトカード ゴールド」の2種類があり、毎月の投資信託の積立額に応じて暗号資産が自動で貯まるなど、SBIグループならではの特典が詰まったクレジットカードです。

SBI VISAクリプトカード公式サイト：https://www.sbivc.co.jp/cryptocard

当社ではSBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、お客さま視点に立ったサービスを実現してまいります。今後ともご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

（SBI VCトレード株式会社）

＜暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点＞

暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。

外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。

当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書（契約締結前交付書面）」「電子決済手段取引説明書（契約締結前交付書面）」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

商号 ： SBI VCトレード株式会社

第一種金融商品取引業： 関東財務局長（金商）第3247号

暗号資産交換業 ： 関東財務局長 第00011号

電子決済手段等取引業： 関東財務局長 第00001号

加入協会 ： 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（会員番号1011）

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本プレスリリースに関するお問い合わせ先

SBI VCトレード株式会社 マーケティング部 03-6229-1166