かっぱ寿司、夏を先取りするネタを110円（税込）から！「かつお」や「天然あじ」など、鮮度＆品質にこだわる「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」を開催！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト株式会社 本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：山角豪）は、2026年6月18日（木）より、夏を先取りする期間限定フェア「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」をかっぱ寿司全店にて開催いたします。

かっぱ寿司では、新しい季節の訪れや日常の食卓に、思わず笑顔がこぼれる「ワクワク」をお届けするため、季節を感じてお楽しみいただける期間限定メニューをご提供しております。

初夏の訪れとともに気温が上がり、さっぱりとしたお寿司が恋しくなるこの時期。かっぱ寿司が満を持して提案するのは、圧倒的な鮮度を誇る『焼津港水揚げ一本釣りかつお』と、今まさに旬を迎えた『天然旬（とき）あじ』。どちらも破格の110円（税込）からのフェア価格でご提供！

また、爽やかな『香味野菜仕立て』や、初夏にぴったりの『光物3貫食べ比べ』、フェア商品を一皿に集めた『初夏の旨ネタ5貫』も登場。この時期だけの特別なラインアップをリーズナブルにお楽しみいただけます。

日常のランチや家族での団らんに、かっぱ寿司でバラエティ豊かな初夏の美味しさをご堪能ください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」 概要と商品詳細】

・販売期間：2026年6月18日（木）～7月8日（水）予定 ※期間限定（なくなり次第終了）

・販売店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。※掲載写真はイメージです。※時期・店舗により価格が異なります。※デリバリーでの販売はいたしておりません。※『焼津港水揚げ 一本釣りかつお 各種』販売期間中、定番商品の「国産炭焼きかつおたたき 各種」の販売を休止いたします

・商品詳細

国産 店内切付

焼津港水揚げ 一本釣りかつお

二貫128円（税込140円）

一本釣りならではの圧倒的な鮮度と、すっきりとした上質な赤身の旨みが特徴。店内で丁寧に切り付けした一本釣りかつおを使用し、爽やかにショウガと青ネギをトッピング。

国産 店内切付

焼津港水揚げ 一本釣りかつお 香味野菜仕立て

二貫146円（税込160円）

新鮮な一本釣りかつおに、大葉、玉ねぎ、サクサクのガーリックチップを豪快にトッピング。爽やかな香りと小気味よい食感がクセになる一皿。

国産

天然 旬（とき）あじ

一貫100円（税込110円）

今が最も脂がのった五島・対馬海域産の天然アジを使用。振り塩で引き出した素材本来の旨みに生姜の風味が重なる、この時期だけの破格の一皿です。

国産 直火炙り

天然 旬（とき）あじ塩炙り

一貫100円（税込110円）

天然旬（とき）あじを店内で直火炙りにすることで、極上の脂の旨みをさらに凝縮。レモンを添えてさっぱりと味わう、夏にぴったりの一品です。

光物3貫食べ比べ

三貫255円（税込 280円）～

・天然旬(とき)あじ

・〆いわし

・とろ〆さば

初夏にピッタリの、さっぱりとした味わいが広がる光物3貫食べ比べの一皿です。

胡麻油

胡麻とたっぷり青葱の旨ネタ3貫

三貫300円（税込330円）～

・大切りサーモン

・生えび

・生たこ

香ばしい胡麻の風味と、シャキシャキとした青葱ネギをこぼれんばかりにトッピング。一口ごとに広がる薬味の爽やかな香りと旨みの相性が抜群です。

北海道産ほたて

二貫391円（税込430円）～

北海道の豊かな海で育った、甘みと濃厚なコクが特徴の厳選ほたてを使用。店内で丁寧に切り付けることで、口いっぱいに広がるぷりぷりとした極上の食感。

初夏の旨ネタ5貫

五貫528円（税込580円）～

・焼津港水揚げ 一本釣りかつお

・天然旬(とき)あじ

・胡麻とたっぷり青葱の大切りサーモン

・生たこ

・倍盛り！釜揚げしらす大葉包み

初夏の旨ネタがずらりと並ぶ華やかな盛り合わせと、贅沢で特別なセットです。

【「かっぱ寿司TVCM「初夏の極旨ネタ祭り」篇 】

・タイトル：「初夏の極旨ネタ（旬ネタ）祭り」篇

・放映開始日：2026年6月18日（木）

・放送地域：全国（一部エリアを除く）

・URL：https://youtu.be/IvKWM0W5b6Q

・内容：「初夏の極旨ネタ祭り」の開催にあわせて放映する新ＣＭです。前回に引き続き、人気声優・下野紘さんが歌唱する「かーっぱかっぱ♪」のCMソングにのせて、今回のフェアの目玉で一貫１１０円（税込）の『天然旬（とき）あじ』や、『焼津港水揚げ一本釣りかつお』など初夏の極旨ネタ祭り！の注目のネタを、下野紘さんの活気あふれる歌声とともにご紹介します。

■ストーリーボード

■CMナレーター 下野紘さん プロフィール

＜下野さん歌＞かーっぱかっぱ＜下野さん歌＞一本釣りかつお＜下野さん歌＞140円♪＜下野さん合いの手＞二貫でお得っ-!!!＜下野さん歌＞かーっぱかっぱ＜下野さん歌＞天然ときあじ １１０円♪＜下野さんNA＞夏の旨ネタやってきた＜下野さんNA＞初夏の極旨ネタ祭り!110円から＜下野さんSL＞かーっぱ寿司♪＜下野さんNA＞食べ放題も！？下野紘（しものひろ） 4 月 21 日／東京都生まれ。

アイムエンタープライズ所属。

代表作は『僕のヒーローアカデミア シリーズ』荼毘役、『鬼滅の刃』我妻善逸役、『進撃の巨人シリーズ』コニー・スプリンガー役など。

リリース内画像素材：https://x.gd/ZRoxl