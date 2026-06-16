DIANA文庫　『美貌のツンデレ預言者に、ひねくれた愛情を向けられています』2026年6月16日に発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデジタルファースト出版等のメディア事業を手掛ける株式会社ICE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浜崎克司）は、2026年6月16日にオトナ女子向け恋愛小説レーベル・DIANA文庫より『美貌のツンデレ預言者に、ひねくれた愛情を向けられています』（著者：夏野夜子／イラスト：深山キリ）を発売いたしました。Kindleやコミックシーモアなど、各電子書籍ストアにて配信いたします。

美貌のツンデレ預言者に、ひねくれた愛情を向けられています

著者：夏野夜子／イラスト：深山キリ

■ストーリー

「――私の目を見なさい、ルネ」

見るものを陶酔させてしまう恐ろしい魔眼。見てはいけない。わかっているのに、目を離せなくて……

わたし、仕事初日にお仕えする方に嫌われたの――!?

辺境の貧しいベルジエ子爵家の令嬢ルネは、領民とともに畑を耕し、屋敷の掃除までこなす働き者。冷害による不作で領地の暮らしが苦しくなる中、家計を助けるため仕事を探していた彼女は、王都の大聖堂で預言者に仕える侍女として働くことになる。初めて訪れた王都は、辺境育ちのルネが目を見張るほど華やかで壮麗な場所だった。

その象徴ともいえる大聖堂の奥で出会ったのは、息を呑むほど美しい預言者アンリ。しかし、その対面は穏やかには終わらない。アンリに心酔する貴族が押しかけ、愛を訴えた末に刃物を手に迫ってきたのだ。

突然の事態に戸惑いながらも、ルネは咄嗟の機転でそれを阻止する。だが、本当の問題はその後だった。

絵画に描かれた春の女神のようなその姿に見惚れ、アンリを女性だと思い込んでいたのである。

慌てて謝罪するものの、彼の反応は冷ややかで――

■書籍情報

美貌のツンデレ預言者に、ひねくれた愛情を向けられています

著者：夏野夜子

イラスト：深山キリ

発売日：2026年6月16日

参考価格：500円（税抜）

レーベル：DIANA文庫

出版社：天海社

ISBN：9784295325291

ASIN：B0H4FYLVJ7

天海社・本書籍紹介ページ： https://tenkaisha.com/?p=9082

＜主な販売ストア＞

Amazon Kindle、ピッコマ、コミックシーモア、楽天Kobo、ｄブック、auブックパス、honto、BOOK☆WALKER、ブックライブなど各電子書籍ストアにて配信。

※各ストアでの販売は準備が整いしだい順次開始されます。

【株式会社ICE】 http://www.ice-inc.co.jp/

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング

設立：2006年2月20日

資本金：1億円

事業年度：毎年4月1日から3月31日まで

従業員数：70名（2024年3月31日現在）

代表取締役：浜崎 克司

事業内容：デジタルコンテンツ配信のITコンサルティング及びソリューション事業

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ICE 天海社 担当：三津田・雑賀

Tel: 03-6837-4800 / E-mail: tenkaisha_team@impress.co.jp

天海社公式サイト：https://tenkaisha.com/

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