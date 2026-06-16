肌本来の力に着目した“レスキューセラム”　ガレニーク「N°3」VBセラム 新発売

Galenic Japan株式会社ガレニーク「N°3」VBセラム 5mL／1本

パリ発のサイエンス・スキンケアブランド GALENIC（ガレニーク）は、アンバランスな肌や美容医療後のデリケートなダウンタイムの肌にも寄り添う集中美容液、「ガレニーク「N°3」VBセラム」を2026年6月12日（金）に新発売しました。

肌本来のコンディションに着目し、低下したバリア機能をサポートすることをめざした“守りのアフターケア”セラム。バリア機能が低下し肌が最も敏感になりやすい、ダメージ後の「72時間」の間に集中的にアプローチし、外的刺激から肌を守りながら、なめらかでツヤのある印象へと導きます。

医薬発想の研究を礎に開発された独自特許成分「VBカルテット*¹」と、医薬領域の標的浸透技術にインスパイアされた独自の浸透テクノロジー「ActiveAnchor(R)」を組み合わせ、有用成分*²を角層のすみずみまで届ける処方設計を実現しました。

開発背景｜半世紀にわたる“修復”の研究

GALENICを擁するピエール・ファーブルグループは1974年より皮膚の炎症・修復メカニズムの研究に取り組み、1984年には敏感肌向け製品を発売するなど、長年にわたり「ゆらぎやすい肌」と向き合ってきました。

近年、水光注射やレーザー、ピーリングといった美容医療や、ビタミンC・レチノールなど高機能成分を用いた“攻めのスキンケア”が広がる一方で、施術後やケア後の肌は刺激を受けやすく、バリア機能が一時的に低下しやすいという課題があります。こうした声に応え、2025年、医療発想のコンディショニング成分群「VBファミリー」から厳選して開発した独自特許成分「VBカルテット*¹」が誕生。バリア機能が低下した肌が最も敏感になりやすい“72時間”に着目した、新発想の修護セラムが完成しました。

4つの価値｜「攻め」と「守り」のスキンケアへ

- より深く*² 独自特許成分「VBカルテット*¹」と浸透テクノロジー ActiveAnchor(R) で、有用成分*²を角層レベルまで届けます。

- より活性 空気や光に弱いビタミン成分を守る二重真空ロックの真空保存技術で、毎回フレッシュな状態で角層へ。

- より守る みずみずしいとろみのあるテクスチャーが、ひと塗りで軽やかな保護膜を形成。外的刺激からデリケートな肌を守ります。

- より効果的*³ 高機能成分による“攻めのケア”、そしてそれを受け入れる土台*⁴を整える“守り”のケアのダブルアプローチ。

独自特許成分「VBカルテット*¹」｜4種のビタミンBが多角的にケア

単一のビタミンB成分だけでは補いきれない働きをめざし、4種のビタミンBを独自の比率で配合。フランス・ガレニークの研究所が開発した特許四重VB（特許番号：202511064474.7／中国発明特許）が、肌を多角的にケアします。

- ナイアシンアミド（ビタミンB3）：赤み・乾燥によるくすみ印象を防ぎ、肌を健やかに整えます。

- パンテノール（ビタミンB5）：バリア機能をサポートし、うるおいを抱え込みます。

- 葉酸（ビタミンB9）：角層の状態を整え、なめらかな肌印象へ導きます。

- シアノコバラミン（ビタミンB12）：肌を健やかに整え、年齢サインにアプローチ。

浸透テクノロジー｜いわば“分子レベルのGPS” 、「ActiveAnchor(R)」

ActiveAnchor(R) は、医薬領域の標的浸透技術に着想を得てガレニークが独自開発した浸透テクノロジーです。有用成分*²を狙って届ける、いわば“分子レベルのGPS”さながらに機能し、本来は浸透しにくいといわれるビタミンBを角層にじっくり届けます。in vitro試験では、一般的な修復成分と比較して、ビタミンBの吸収率と浸透深度ともに1.5倍以上に向上*5することがわかっています。

真空保存技術＆テクスチャー｜フレッシュな成分たっぷりの軽やかな保護膜

空気や光に弱いビタミン成分を最良の状態で届けるため、酸素の遮断・遮光を叶える二重真空ロックの容器を採用。1本で約3日間、鮮度をキープしながら、毎回フレッシュな状態でお使いいただけます。

テクスチャーは、みずみずしいながらにとろみのあるタイプ。肌の上で軽やかに広がりながら保護膜を形成し、夜間の集中ケアにもおすすめです。

アルコールフリー／香料フリー／着色料フリーで、デリケートな肌に配慮した処方です。

こんな方におすすめ

- 敏感肌・ゆらぎ肌の方：ゆらぎやすい肌を、72時間サポートしたい方に。

- 美容施術などの後のデリケートなお肌をいたわりたい方：レーザー・ピーリング後のデリケートな肌のいたわりケアにも。（水光注射の後は6時間経過後からご使用ください）

- 高機能成分を使う方：ビタミンCやレチノールなどの“攻めのケア”の前に、まず肌の土台*³を整えたい方に。

製品概要

ブランドについて｜GALENIC（ガレニーク） https://galenic.jp/

- 製品名：ガレニーク「N°3」VBセラム- 種別：美容液（コンディショニングセラム）- 容量・使用量：5mL／本 ※1回3～5プッシュ、1本で約3日間（バリア機能が低下したデリケートな肌は朝晩2回の使用がおすすめ）- 価格（税込）：1本：2,750円／3本セット：8,250円／6本セット：16,500円／12本セット：33,000円- 主な成分：VBカルテット*¹（パンテノール、ナイアシンアミド、葉酸、シアノコバラミン／整肌成分） ほか- 特長：独自特許成分「VBカルテット*¹」／浸透テクノロジー ActiveAnchor(R)／二重真空ロックの真空保存技術／アルコール・香料・着色料 無添加- 発売日：2026年6月12日- 販売チャネル：公式オンラインストア ほか（詳細は追ってご案内します）ピエール・ファーブル博士

GALENIC（ガレニーク）は、フランスの薬剤師であり皮膚・植物学者であるピエール・ファーブル博士が1978年に創設したプレミアムスキンケアブランドです。博士は「サイエンスと美の融合」を信条に、科学的根拠にもとづくスキンケアを追求し、“目に見える実感と結果”を重視した製品づくりを続けてきました。その信念は今もブランドの中核であり、「科学が切り拓く美しさの未来」をコンセプトに、フランスのラグジュアリーと科学の粋を結集した、肌と心に喜びをもたらすスキンケア体験を提供しています。

ブランド名 「GALENIC」 は、およそ2,000年前、彼は有効成分をただ配合するのではなく「いかに安定化し、最適な状態で、必要な場所に届けるか」という薬剤設計の概念──la science galenique（ラ・サイエンス・ガレニック）を提唱した古代ギリシャの医師・薬剤師ガレノス（Galen）に由来します。この思想を現代薬学の礎として受け継ぎ、皮膚科学にもとづく先進的な研究と独自の技術によって、美容成分が肌のすみずみまで浸透*²するよう設計した精密な処方を追求しています。

ピエール・ファーブル博士は、世界的に著名な薬剤師・植物学者であり、「科学に基づくスキンケア」という革新的なアプローチの先駆者です。1951年にフランスで薬局を開業し、細胞科学と肌のエイジングの探求をスタート。1980年代にはフランス南西部のトゥールーズに細胞生物学研究所を設立し、肌を細胞レベルで研究する先駆的な取り組みを行いました。さらに、数千種におよぶ希少植物を育てる「ピエール ファーブル植物保存園」を設立するなど、自然が持つ多様な分子の力からも着想を得て研究開発を続けてきました。

その功績はフランス政府からも高く評価され、1998年にレジオン・ドヌール勲章のグラン・オフィシエ章（ジャック・シラク大統領）、2010年には最高位のグラン・クロワ章（ニコラ・サルコジ大統領）を受章。2013年にはフランソワ・オランド大統領より「時代の先を行く、フランスを代表する偉大な企業家」として称賛を受けました。

ピエール・ファーブルの信念は、「美しさは、期待ではなく、科学が生み出す結晶である。」というもの。1970年代、女性たちのスキンケアへの高まる期待に応え、幹細胞エキスを配合した世界初の精密サイクリックトリートメントを開発。製薬レベルの精密さとスキンケアの革新性を融合させたこの製品が大きな反響を呼び、1978年、細胞レベルから美を再定義する GALENIC が誕生しました。

現在、ガレニークは世界的な製薬・スキンケアグループ「ピエール ファーブル グループ」の一ブランドとして、世界3,000以上の高級百貨店・薬局に展開。「最高峰の科学」「最高峰のパフォーマンス」「最高峰の変革体験（アルファ・トランスフォーメーション）」という3つの信念を掲げ、科学の力で肌を“再起動”し、エイジングケアの新たな未来を築くことをミッションとしています。

2022年には「ガレニーク 皮膚科学研究基金」を設立し、皮膚修復・組織再生、皮膚免疫、浸透科学とデリバリーシステム、細胞老化と長寿メカニズムなど、再生皮膚科学の分野に注力。ピエール・ファーブル研究所やガレニーク R&D ラボラトリー、パリのサンルイ病院をはじめとする世界有数の研究機関、100名を超える科学専門家とのパートナーシップによる独自の研究開発エコシステムを築いています。

国際的にも実績が認められ、IFSCC（国際化粧品技術者会連盟）国際会議の「Scientific Innovation Category」賞や、Harper's BAZAAR 国際ビューティーアワード、Marie Claire ビューティーアワード スキンケア部門など、数多くの評価を獲得。パリ・ヴァンドーム広場にはブランドの世界観を体現する「メゾン・ガレニーク」をオープン。2025年より日本市場へ展開しています。

製品ラインナップ

ガレニークの製品は、医薬品研究から着想を得た「ガレニシューティカルライン」、上質な使い心地を追求する「クチュールライン」、集中ケアの「エクストリームライン」の3つのラインで構成されています。いずれのラインにも、角層のすみずみまで有用成分を届ける独自の浸透技術「ActiveAnchor(R)（Anchor Penetration Technology）」をはじめとする科学的アプローチが息づいています。

Yatsen Beauty Japan株式会社について

Yatsen Beauty Japan株式会社（ヤッセンビューティージャパン）は、中国発のグローバルビューティーグループであるYatsen Groupの日本法人です。「PERFECT DIARY（パーフェクトダイアリー）」「GALENIC（ガレニーク）」「LE WATOSA」の日本市場におけるマーケティングおよび販売事業を展開しています。

会社名：Yatsen Beauty Japan株式会社

代表者：黄 錦峰

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング8F

事業内容：化粧品の輸入・販売、マーケティング事業

【注記】

*¹ VBカルテット（整肌成分）：パンテノール、ナイアシンアミド、葉酸、シアノコバラミン。特許番号：202511064474.7（中国発明特許）。

*² 浸透・届く・浸透深度などはいずれも角層までを指します。

*³ 自社製品においての比較

*⁴ 土台・角層細胞のこと

*⁵ 第三者研究機関による in vitro 試験結果。同類の修復成分と比較し、8時間後の吸収率+54.25%・浸透深度+54.42%。

※ 記載のデータはいずれも試験条件下での結果であり、効果には個人差があります。本品は化粧品であり、医薬品のような治療・救急機能を有するものではありません。「健やか」「修復」等は、肌のきめ細かくツヤのある状態の維持をサポートすることを指し、医療用途ではありません。