山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット「周年祭」開催 「山下本気うどん」初のアウトレット内のフードコート店舗としてオープンして2周年！日頃の感謝を込めてお得なキャンペーン開催！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」) が運営する、「山下本気うどん佐野プレミアム・アウトレット」は、2026年6月20日(土)にオープン2周年を迎えます。ご愛顧くださるお客様への感謝の気持ちを込めて、「山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット」にご来店いただいたお客様を対象とした「周年祭」を2026年6月17日(水)～19日(金)の3日間限定で開催いたします。

期間中に「山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット」にご来店いただいたお客様を対象に、17日(水)は、白い明太チーズクリームうどんを891円（税込980円）で提供。18日(木)・19日(金)は、ロゴ入り！オリジナルクリッパー＆オープナーキーチェーンをプレゼント（各日50名）させて頂きます。

※ キャンペーンの詳細やご利用条件は、下記■山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット「周年祭」についてをご確認ください。

「山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット」は、「山下本気うどん」初のアウトレット内のフードコート店として、2024年6月20日(木)にオープンしました。佐野プレミアム・アウトレットは、アメリカの東海岸をイメージした建物に約180の国内外ブランドが建ち並ぶアウトレットモールです。首都圏からもアクセスが良く、ファミリー層から若年層、シニア層など幅広い年代の方にショッピングとともに楽しんでいただき、この度２周年を迎えることができました。これを記念して、日頃からご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、「周年祭」を開催いたします。

皆様のご来店を店舗スタッフ一同、心よりお待ちしております。これからも山下本気うどんをまだ利用したことのない方を含めたすべてのお客様に、「本気のうどん」を楽しんでいただけるよう、活動を続けてまいります。

※ホームページ ：https://yamashita-honki-udon.com/

■山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット「周年祭」について

「山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット」にて6月17日(水)～19日(金)の3日間限定で異なる2つのキャンペーンを開催します。

１. 6月17日(水)限定で白い明太チーズクリームうどんを891円（税込980円）で提供

※アプリダウンロード特典や他クーポン、割引、サービス券、キャンペーンなどの併用は不可

※店内でお食事をされた方が対象です。

２. 6月18日(木)・19日（金）限定でロゴ入り！オリジナルクリッパー＆オープナーキーチェーン プレゼント

（各日50名）

※ご飲食代1,000円(税込)以上が対象です。お一人様お一つまでです。

※店内でお食事をされた方が対象です。

■「山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット」について

オープン日 ：2024年6月20日(木) 10時開店

営業時間 ：10:00～20:00 (LO 19:45)

※施設の営業日・営業時間に準じます。

所在地 ：〒327-0822 栃木県佐野市越名町2058

佐野プレミアム・アウトレット フードコート内

■山下本気うどんについて

「山下本気うどん」は、インタビューマン山下さんが、2012年に目黒駅近くに本気で立ち上げたこだわり抜いた本気の讃岐うどんのお店です。2017年6月にライセンス契約後、商標買取を行い、当社の自社ブランド化しております。うどんは厳選した小麦を使い、店内で製造・熟成したものを使用。しっかりとしたコシが特徴のこだわりがつまったうどんです。出汁は昆布と鰹をベースにとり、こだわりのしょうゆで仕上げました。夜はゆっくりと、お酒も楽しんでいただけます。関東を中心に、全国24店舗を出店。今後も出店予定です。

<店舗一覧>

●北海道

山下本気うどん COCONO SUSUKINO

●東京都

山下本気うどん 渋谷並木橋/山下本気うどん 渋谷センター街/山下本気うどん 渋谷道玄坂/山下本気うどん 神楽坂/山下本気うどん 新宿三丁目/山下本気うどん 新宿歌舞伎町/山下本気うどん 町田駅前/山下本気うどん デックス東京ビーチ/山下本気うどん 池袋北口/山下本気うどん ららテラス北綾瀬/山下本気うどん サンシャインシティアルパ/山下本気うどん 浜松町

●埼玉県

山下本気うどん 大宮東口/山下本気うどん イオンレイクタウンmori/山下本気うどん 浦和パルコ

●千葉県

山下本気うどん 柏モディ

●神奈川県

山下本気うどん 横浜ポルタ/山下本気うどん 川崎銀柳街/山下本気うどん 横浜ワールドポーターズ

●栃木県

山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット

●茨城県

山下本気うどん あみプレミアム・アウトレット

●石川県

山下本気うどん 金沢フォーラス

●岡山県

山下本気うどん イオンモール岡山

※ホームページ ：https://yamashita-honki-udon.com/

※店舗情報 ：https://yamashita-honki-udon.com/shopinfo/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006 年に進出した飲食事業では、「壱角家」、「山下本気うどん」、「萬馬軒（まんばけん）」、「高田屋（たかだや）」など、計 13 ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※ 2026年2月末現在

従業員数 正社員：289名、アルバイト：3,594名

※ 2026年2月末現在

店舗数 212店舗 (内 FC34店舗)

※ 2026年6月15日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/yamashita/contact/