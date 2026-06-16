大好評につき期間限定でリニューアル再登場　オンライン体験型ミュージアム「FANCL LAND」6月16日からプレオープン、順次コンテンツを拡充

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、ファンケルオンライン内で展開するオンライン体験型ミュージアム「FANCL LAND」（URL：https://www.fancl.co.jp/fanclland/index.html）を、6月16日（火）から8月17日（月）まで期間限定でオープンします。期間を6月16日（火）から7月15日（水）までの先行公開期間（ティザー期間）、7月16日（木）から8月17日（月）までの本番期間に分け、さまざまなコンテンツを通じ、お客様にブランド体験をお届けします。

昨年初めて実施し、多くのお客様からご好評をいただいた本企画は、このたび2年目の夏を迎え、新たに生まれ変わります。

「FANCL LAND」は、お客様が投稿や投票を通じて参加しながら、ファンケルの製品やサービスと楽しく出合えるオンライン上の体験コンテンツです。今回のテーマは「あるある！みっけ！体験型ミュージアム」。

6月16日（火）から7月15日（水）までの先行公開期間（ティザー期間）では、夏の日常をテーマにしたエピソード募集と最大3,000円オフの先取りクーポン企画を実施し、お客様とともにサイトをつくり上げていきます。

7月16日（木）から8月17日（月）までの本番期間では、お客様の投稿を生かした「夏のあるあるわかる大博覧会」を公開し、共感や投票を通じて自然に製品への理解が深まる体験を提供します。さらに期間中は、ハズレなしの「フォーチュンボックス」、限定セットなどを用意した「セール」、登録者限定の「定期便VIPルーム」、前回約6万件の投票を集めた「推し製品総選挙」など、複数の魅力的な企画を展開します。

ファンケルでは、長期経営構想「ファンケル・ビジョン2035（FV2035）」のもと、通信販売、直営店舗、デジタル接点を連携させ、お客様とのつながりを深めるオムニチャネル戦略を推進しています。「FANCL LAND」は、オンライン上でのお得な購買体験にとどまらず、お客様が参加し、楽しみ、共感しながらブランドや製品への理解を深める新たな接点として展開するものです。

今後もファンケルは、お客様一人ひとりの生活や関心に寄り添いながら、製品やサービスとの自然な出合いを創出し、オンライン・オフラインを通じたブランド体験の向上に取り組んでまいります。

【「FANCL LAND」主なコンテンツ紹介】

ティザー期間 ： 6月16日（火）～7月15日（水）- 夏の日常をテーマにしたエピソード募集フォーチュンボックス：

「夏に頑張りたいこと」「夏のうっかり」「夏の思い出」などをテーマに、お客様からエピソードを募集します。投稿いただいた内容の一部は、7月16日（木）から公開する本番コンテンツ内で紹介され、お客様とともに「FANCL LAND」をつくり上げていきます。また、投稿いただいた方には、最大3,000円オフの先取りクーポンを取得いただける企画も実施します。

本番期間 ： 7月16日（木）～8月17日（月）- フォーチュンボックス：好きなボックスを選んで、最大1,000ポイントが当たるハズレなし企画。期間内に3回まで参加可能。- セール：最大50％オフのお得なセール。人気製品や、「FANCL LAND」限定セットをセール価格でご用意します。送料は当社負担です。- 定期便VIPルーム：定期便利用者限定で、特別価格セットやスタンプラリー特典を用意した企画です。- 推し製品総選挙：ファンケルのお気に入り製品に投票でき、上位製品は後日ボーナスポイント対象になる参加型企画です。- あるあるわかる大博覧会：夏らしいテーマに沿った体験談や投票を通じて、共感や発見を楽しみながら製品に出合えるコンテンツです。【体験型ミュージアム 「FANCL LAND」の特長】- 体験を通じて自然に製品と出合える設計“あるある・見つかる体験”をテーマに、コンテンツを巡りながら自分に合う製品と自然に出合える設計です。製品の情報を一覧で提示するだけでなく、日常の気付きや“あるある”の共感を起点として製品に触れられる構成としました。- 参加型コンテンツによる新たな接点期間中は、季節に合わせたテーマで投票・投稿コンテンツを展開します。お客様自身が参加しながら楽しめることで、製品やブランドをより身近に感じていただける設計です。- 心地よく利用できるデザイン刷新ファンケルのブランドカラーを意識し、洗練されたトーンへと刷新しました。見やすさ、情報の受け取りやすさ、回遊のしやすさに配慮することで、楽しさと快適さを両立した体験を目指しました。