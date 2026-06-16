返礼品を通じた新たな顧客接点づくりを提案 フューネラルビジネスフェア2026に出展

株式会社 大和

オンワードグループにおいてギフト事業を担う株式会社大和（本社：長野県安曇野市、東京都中央区 代表取締役社長：川島 豊）は、2026年6月23日（火）～24日（水・友引）の2日間、パシフィコ横浜 展示ホールC・Dにて開催される「フューネラルビジネスフェア2026」に出展します。当社は、冊子とWEBを組み合わせた弔事向けハイブリッド型カタログギフト「YUKARI（ゆかり）」と、そのオリジナル制作サービスを紹介します。

近年、葬儀業界では会員獲得や情報発信、他社との差別化などが課題となる中、会葬者との新たな接点づくりや継続的な関係構築につながる取り組みが求められています。当社は、返礼品が会葬者の手に直接届く点に着目し、会員獲得や情報発信、ブランド訴求にも活用できる新たな提案を行います。

見どころ１. 時代に対応するハイブリッド型カタログギフト「YUKARI」

「YUKARI」は、冊子とWEBを組み合わせた弔事向けのハイブリッド型カタログギフトです。

従来の冊子型カタログギフトは紙面で商品を見比べながら選べる一方で、掲載商品数に応じて冊子のボリュームが増し、持ち運びの負担につながる場合があります。特にご高齢の方も多い香典返しや法要返礼では、よりコンパクトな形態を求める声もあります。

一方、カード型ギフトはコンパクトで持ち帰りやすく、WEB上で豊富な商品から選べる反面、「紙で商品を見ながら選びたい」「スマートフォンやインターネットでの申し込みは不安」といった声もあります。

そこで「YUKARI」では、パッケージ内に、定番商品20点を掲載した全8ページのコンパクトな小冊子を同梱しています。受け取った方は、カードに記載された二次元コードからWEB上の幅広いラインアップの商品を選ぶことができるほか、小冊子を参照しながらお電話から申し込むことも可能です。利用者のスタイルに合わせて、WEB注文と電話注のいずれかを選択できます。

コンパクトさと選びやすさを両立し、多様化するニーズに対応した新しい形の返礼品として提案しています。

カタログパッケージ、小冊子、カードカタログ掲載商品一例

■「YUKARI」ラインナップ

2,530円（税込）から55,880円（税込）まで、全14コースを展開しています。予算や用途に応じて幅広く贈り分けが可能です。

詳細：https://www.ymt-yamato.co.jp/catalog/93.html

見どころ２. 販促につなげる「YUKARI」オリジナル制作サービス

今回の展示では、「YUKARI」を活用したオリジナル制作サービスも紹介します。

本サービスでは、商品申込サイトやカード、パッケージなどを企業ごとにカスタマイズすることが可能です。

葬儀直後は、会葬者自身の葬儀や終活への関心が高まり、葬儀社や互助会への入会を自分ごととして捉えやすいタイミングでもあります。当社は、返礼品が会葬者の手に直接届く点に着目し、返礼品を会員獲得や情報発信、ブランド訴求につながる新たな顧客接点として活用する方法を提案します。

【活用例】

会員獲得につながる接点づくり

商品申込サイトに自社ホームページを掲載し、会員制度の案内やLINE公式アカウント登録へ誘導することで、継続的な関係構築につながる接点を創出します。

イベント・セミナーなどの情報発信

終活セミナーや相談会、キャンペーン情報などを掲載した自社ホームページへ誘導することで、タイムリーな情報を届けることができます。

ブランド訴求・差別化

申込サイトやカード、パッケージをオリジナルデザインに変更できます。企業ロゴやメッセージを掲載することで、自社らしい世界観や想いを伝えながら、他社との差別化を図ることが可能です。

その他展示商品（一例）

【SAYU】幅広い価格帯から選べる弔事向けの総合カタログギフト。【美味グルメ】国内外の選りすぐった美味を集めたグルメカタログギフト。【備える BOSAI GIFT】防災用品を掲載。キャンペーンや抽選会の景品に活用可能。

このほかにも、「沙羅」や高価格帯向けの「和敬」など、幅広い価格帯の弔事向けカタログギフトを展示予定です。会場では実際の商品や申込サイトのデモ画面をご覧いただきながら、活用方法をご紹介します。

「フューネラルビジネスフェア2026」出展概要

・名称：フューネラルビジネスフェア2026

会期：2026年6月23日（火）10:00～17:00

2026年6月24日（水・友引）10:00～16:30

・会場：パシフィコ横浜 展示ホールC・D／アネックスホール（シンポジウム）

・主催：綜合ユニコム株式会社、月刊フューネラルビジネス

・当社出展ブース：F-10（ステージ1横）

・公式サイト：https://www.sogo-unicom.co.jp/funeral/fair/

■株式会社大和について

オンワードグループにおいてギフト事業を担う株式会社大和は、カタログギフトを中核に、幅広いギフトサービスを展開する企業です。贈る人と贈られる人双方の気持ちに寄り添い、企画・制作・販売・運営を一貫して手がける体制と豊富な実績を強みに、法人・個人の両領域に向けた多様なギフトサービスを提供しています。近年では、自治体と連携したふるさと納税やソーシャルギフト領域にも取り組み、事業の拡張を進めています。

https://www.ymt-yamato.co.jp/

・商号：株式会社大和（やまと）

・長野本社：〒399-8204 長野県安曇野市豊科高家1178 -11

・東京本社：〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-10-5 オンワードパークビルディング7F

・大和直営店（高輪ゲートウェイ・二子玉川・渋谷など全国6店舗）

店舗一覧（https://www.ymt-yamato.co.jp/service/#diregt）

・代表者 ： 代表取締役社長 川島 豊

・事業内容 ：ギフト商品・カタログギフトの企画、制作、販売、運営

▼本件についてのお問い合わせ先

株式会社大和 プロモーション Div.

TEL：03-6629-1505

WEBからのお問い合わせ： https://www.ymt-yamato.co.jp/contact/