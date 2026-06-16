“すべての通知を、一元管理・自動最適化 ”「AI NotificationPro on IDX」リリース～ メール・SMS・LINE・アプリ通知などの反応履歴と効果分析をAIで統合管理 ～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、顧客・従業員・住民・会員などに対するマルチチャネル通知を効率化したい企業・自治体・団体向けに、通知業務特化型AIソリューション『AI NotificationPro on IDX』の提供を開始いたしました。

メール・SMS・LINE・アプリ・音声通知・紙通知など複数チャネルを横断し、配信履歴・反応状況・効果測定をAIが一元化。通知業務の「誰に・いつ・何を・どのチャネルで」が見える、次世代通知AI基盤です。

▼通知業界向けAIプラットフォーム AI NotificationPro on IDX(https://www.idx.jp/aifactory/list/notification/)

■AI NotificationPro on IDX の主な特徴

生成AI × 通知履歴DB × 行動分析 × KPI管理を組み合わせ、以下の業務を包括的に支援します。

■“通知業務”を成果につなげる、誰でも使えるAI基盤

- 配信タイミング最適化レポート：顧客属性・過去の反応履歴データをもとに、最適な通知時間帯・曜日をAIが分析し、提案レポートとして自動生成- 通知文面の自動生成：目的・媒体別に応じた文章を生成（例：督促・販促・リマインド）- 反応率・効果分析レポート：アップロードされた開封率・クリック率・行動データをもとに、効果測定レポートをAIが自動作成・可視化- 通知履歴・証跡台帳の自動整備：業務記録・行政報告・監査対応にも対応可能- チャネル横断通知計画の管理：LINE・メール・SMS・アプリ通知の配信計画を一元整理し、重複・漏れを防ぐ管理文書を自動生成- A/Bテストテンプレート：通知文・タイミング別の複数パターンをAIが生成し、比較検討用の資料として文書化

AI NotificationPro on IDX は、自治体の防災・教育連絡から、企業の販促・督促・社内通達、病院の予約リマインドまで、多様な用途で活用可能。ソリューションサイト「AIファクトリー」では、業界標準テンプレート・プロンプト例を公開中です。

■無料PoC・導入相談 受付中

詳細・トライアルのお申し込みはこちら :https://www.idx.jp/aifactory/list/notification/

現在、通知業務における属人化・低反応・配信ミス・証跡不足などに課題を抱える企業・自治体様向けに、PoC支援・テンプレート構築・配信連携支援のご相談を無料受付中です。

大量の通知を確実・効果的に届けたいご担当者様は、ぜひご相談ください。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。