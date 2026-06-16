現場DX推進者が集まるコミュニティ「現場帳票カイゼン部」、発足2年半で参加1,000社・1,500名を突破

株式会社シムトップス

製造業のDXでは、デジタルツールの導入や活用そのものではなく、AI活用を前提とした現場データの整備・蓄積こそが今後の勝ち筋とされ、それを担う人材とノウハウの確保が業界共通の課題となっています。

国内シェアNo.1（※1）の現場帳票システム「i-Reporter（アイレポーター）」を展開する株式会社シムトップス（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：奥畑和行）が運営するコミュニティ「現場帳票カイゼン部」は、2026年5月、参加企業1,000社・参加メンバー1,500名を突破しました。

参加者の中心は生産・製造や品質保証、DX推進といった部門の担当者であり、現場の実践者自身が学び合いながらDXを推進するコミュニティとして、発足から2年半で国内有数の規模へと成長しています。

■ 背景：データ活用が製造業の「勝ち筋」となる一方、それを担う人材・ノウハウが足りない

経済産業省・厚生労働省・文部科学省がまとめた「2026年版ものづくり白書」（※2）では、AI・デジタル技術の活用と人材育成が日本の製造業の主要課題として挙げられています。

白書は、製造現場のデータをデータ基盤として整備し、AIを掛け合わせた社会実装とデータ蓄積を進めることが今後の勝ち筋になるとする一方、その活用には知識・ノウハウや人材確保の難しさが課題であると指摘しています。人材育成の面でも、6割以上の事業所が「指導する人材が不足している」と回答しており、「何に取り組むべきか」は見えていても、「教わる相手・学び合う相手」が社内にいないという構造的な壁が浮かび上がります。

この壁を越える手立てのひとつが、企業の枠を越えて実践知を共有し合うコミュニティです。現場帳票カイゼン部は、現場DXの実践者同士が他社の事例やノウハウから学び合う場として、この2年半で1,000社・1,500名の規模へと拡大してきました。

■ 現場帳票カイゼン部とは

発足2年半で参加1,000社・1,500名を突破した「現場帳票カイゼン部」ロゴ

「現場帳票カイゼン部」は、現場DXに取り組むすべてのi-Reporterユーザーがつながり・学び合い・刺激し合える場として、2023年12月に開設されたコミュニティです。「現場改善にワクワクと感動を作り出す」をビジョンに掲げ、お悩み相談、活用ノウハウ・TIPS・成功事例の共有、リアルイベントの開催、製品改善への「カイゼン提案」などが日常的に行われています。



その勢いは数字にも表れています。直近1年間（2025年5月～2026年4月）だけで922名が新たに参加し、コミュニティ内の年間閲覧数は81,329回に到達。ナレッジベースには1,000件超の記事が蓄積され、累計検索回数は25万回を超えるなど、現場の知恵が日々検索され、読まれる場として急成長を続けています。

現場帳票カイゼン部とは？

https://kaizenbu.i-reporter.jp/page/introduction(https://kaizenbu.i-reporter.jp/page/introduction)

■ 参加者の中心は"現場部門"。DXを推進するのは現場の実践者

「現場帳票カイゼン部」月別新規登録数

DXコミュニティというと、情報システム部門やDX企画部門が中心になりがちです。しかし現場帳票カイゼン部の参加者構成はそれとは異なります。

参加者の分析（※3）によると、業種は製造業が76.0％を占め、所属部署は「生産・製造」部門が25.8％で最多。「品質・QA」（8.6％）、「技術・開発・設計」（6.7％）、「工務・設備」（1.2％）を合わせると、現場系部門が4割超を占め、「情報システム・DX推進」部門（23.6％）と並ぶコミュニティの中核となっています。部署名で見ても、最も多いのは「品質保証部」（48名）と「製造部」（47名）であり、ITの専門部署だけでなく、ものづくりや記録業務の最前線に立つ部門が名を連ねています。

「現場帳票カイゼン部」部署カテゴリ

日々現場で帳票を使い、現場の課題を肌で知る担当者自身が、他社の実践者と直接つながり、ノウハウを持ち帰って自社のカイゼンを進める。「現場の実践者が現場DXを推進する」という構図が、このコミュニティの最大の特徴です。

■ 74％が「1社1名」での参加。社内では少数派の推進者が、社外に学び合う仲間を持つ

参加形態にも、このコミュニティの役割が表れています。参加企業の74.2％は1社1名での参加です。当社の調査（※5）でも、コミュニティ会員の76.7％が「DX推進を担う人材の不足」を課題に挙げており、現場DXの推進役は社内では少人数・兼任で孤立しがちな実態があります。社内に相談相手が少ない推進者にとって、現場帳票カイゼン部は業種や会社の垣根を越えて知恵を借りられる"社外の仲間"として機能しています。



参加目的を見ても、最も多いのは「現場カイゼンのためのナレッジ共有」（53.5％）で、「他業界・業種のユースケースが知りたい」（22.8％）が続き、8割近くが他社の知見から学ぶことを目的に参加しています。

一方で、複数名で参加する企業も252社（25.8％）にのぼり、大手製造業を中心に1社で10名以上が参加する組織的な活用も生まれています。地域分布は愛知県（13.3％）を筆頭に、製造業の集積する中部・関西・首都圏を中心に全国へ広がり、海外からの参加者もいます。"個人の学びの場"から"組織の学びの場"へと、参加のかたちも広がり始めています。

■ 経済産業省「デジタルスキル標準」も示す、学び合いの重要性

「現場帳票カイゼン部」企業あたり参加人数分布

経済産業省が2026年4月に公表した「デジタルスキル標準 ver.2.0（DSS ver.2.0）」では、組織・年代・職種を問わず、ビジネスパーソン一人ひとりが自身の責任で学び続けることの重要性が示されています。また、DX推進に必要なマインド・スタンスとして「コラボレーション」が位置づけられ、業務知見のある人材が専門人材と協働しながらサイロを越えて知と知を融合していくことが、企業のDXを進める鍵とされています（※4）。



現場帳票カイゼン部は、まさにこの「学び続ける」「協働する」を日常的に実践できる場です。前述のとおり参加者の8割近くが「他社の知見から学ぶこと」を目的に参加しており、社内だけでは得られない他社の実践事例や試行錯誤のプロセスに触れることで、自社の現場を相対化し、次のカイゼンの一手を見つけています。帳票改善という具体的な実務を入り口に、DX人材に求められる素養を実地で身につけられるコミュニティとして機能しています。

■ 学び合いの成果：会員は一般企業の2倍超の業務領域でDXを実践

こうした学び合いの効果は、データにも表れています。当社が2026年6月5日に発表した「現場帳票カイゼン部」会員と一般企業のDX推進度比較調査（※5）では、コミュニティ会員が現場DXの中核領域で一般企業を大きく上回る結果となりました。



- 「製造・生産日報の記録・管理」のデジタル化：会員71.4％、一般企業36.0％（約2倍）

- 「データのダッシュボード化・可視化」：会員52.4％、一般企業20.7％（約2.5倍）

「現場帳票カイゼン部」会員と一般企業のDX推進度比較調査 現在デジタル化に取り組んでいる、または完了している業務領域

- DXの効果を実感している方の内訳でも、「紙の使用量や印刷コストの削減」「データの検索・参照のしやすさ」「記入ミス・転記ミスの減少」など、ほぼすべての項目で会員が一般企業を上回る

「現場帳票カイゼン部」会員と一般企業のDX推進度比較調査 DX推進の取り組みによる業務上の効果実感

製造日報のような品質・安全・生産の記録が複雑に絡み合う難度の高い領域まで、会員はDXを深く推し進めています。他社の実践者と日常的に学び合える環境が、現場DXの「広さ」と「深さ」の両方を後押ししていると考えられます。

▼ 調査リリース全文はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000247.000074154.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000247.000074154.html)

■ 今後の展望

現場帳票カイゼン部は、1,000社・1,500名という規模を土台に、次のフェーズへと歩みを進めます。

2026年5月には、現場帳票の「使いやすさ」を科学的に追求する分科会「現場帳票デザイン部」が発足し、長野大学・吉武良治教授を外部顧問に迎えて「現場帳票UI/UXデザインガイドライン」の策定・公開に向けた活動を開始しました。

現場帳票の「使いやすさ」を科学的に追求する現場帳票カイゼン部の分科会「現場帳票デザイン部」ロゴ

参加者一人ひとりの声と反応がコミュニティを育ててきたように、これからは「反応」を「共創」へとつなげ、参加企業が自分たちの手で現場をカイゼンし続けられる状態を支えてまいります。そして、現場発の実践知を業種を越えて共有できる場として、日本のものづくり現場全体のDX推進に貢献してまいります。

「現場帳票デザイン部」に関するプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000246.000074154.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000246.000074154.html)

■ 現場帳票のデジタル化なら「i-Reporter（アイレポーター）」

i-Reporterは4,500社22万人以上が利用する国内シェアNo.1（※）(https://i-reporter.jp/)の現場帳票システムです。

使い慣れた紙帳票やExcel帳票をそのままのレイアウトでデジタル化できるため、現場の作業手順を大きく変えずに導入できます。必須入力、数値の閾値判定、プルダウン入力、バーコード読み取り、外部機器連携などにより、紙帳票で発生しやすい記入漏れ、転記ミス、確認作業の負担を削減します。

入力されたデータはリアルタイムでデジタル化され、集計・分析・共有に活用できます。オンプレミス版とクラウド版のどちらにも対応しており、製造業、鉄道、製薬、食品、建設など、さまざまな現場で導入されています。

■ 会社概要

会社名 ：株式会社シムトップス

代表者名 ：代表取締役 CEO 奥畑 和行

本社住所 ：〒141-0021 東京都品川区上大崎2-2

5-2 新目黒東急ビル10階

設立年月日：1991年10月1日

資本金 ：1千6百5十万円

売上高 ：23億2千5百万円（2025年度売上）

従業員数 ：計92名（2026年3月末時点）

＜事業内容＞

■ 個別受注生産向け 生産スケジューラ＋工程管理システム「DIRECTOR6（ダイレクターシックス）」の開発・販売・サポート

■ 現場帳票システム「i-Reporter（アイレポーター）」の開発・販売・サポート

■ 各種i-Repoファミリー製品・サービスの開発・販売・サポート

■ BOPプロセスエディター「MPPCreator（エムピーピークリエイター）」の開発・販売・サポート

■企業サイト｜https://cimtops.com/

※1 富士キメラ総研 2026年2月17日発刊 業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年版 DX投資編

IV-13 現場帳票ペーパーレス化ソリューション 市場占有率46.5％（2024年度のベンダーシェア・数量）

※2 出典：経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2026年版ものづくり白書」

※3 現場帳票カイゼン部 参加者名簿をもとに当社集計（2026年6月時点）。当社社員・テストアカウントを除く

978社・1,494名を対象。社名の表記ゆれは正規化のうえ同一企業を1社としてカウント。

なお、参加企業1,000社・参加メンバー1,500名の公表値は、当社社員を含む登録ベースの数値（2026年5月時点）

※4 出典：経済産業省「デジタルスキル標準 ver.2.0」（2026年4月公表）

https://www.meti.go.jp/press/2026/04/20260416002/20260416002.html

※5 調査名称：「現場帳票カイゼン部」会員と一般企業のDX推進度比較調査／調査方法：IDEATECHが提供する

リサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査／調査期間：2026年4月7日～4月20日／

有効回答：「現場帳票カイゼン部」会員63名、製造業のDX推進担当者111名