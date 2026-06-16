「猿田彦珈琲の夏の贈り物2026」6月16日より公式オンラインショップ・店舗にて販売開始

猿田彦珈琲株式会社

猿田彦珈琲株式会社（本社：渋谷区／代表取締役：大塚朝之）が運営するスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」は、夏の贈り物シーズンに合わせて、オンラインショップ限定のギフトセット3種を発売いたします。

アイスコーヒーやコーヒーゼリーなど、暑い季節に楽しみたい人気商品を詰め合わせた夏限定のギフトセットです。

ご家族やご友人への手軽な贈り物としてはもちろん、お中元や日頃お世話になっている方への季節のご挨拶にもおすすめです。

また、本ギフトセットには、夏の贈り物シーズン限定デザインの巻紙を標準でお付けしております。フォーマルな贈答シーンにも対応しながら、爽やかな色使いと親しみやすさを取り入れたデザインで、幅広い用途でご利用いただけます。

猿田彦珈琲の夏の贈り物2026

期間：2026年6月16日（火）～（※予告なしで一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。）

取扱い店舗：公式オンラインショップ・全店舗（東京大学店・神奈川県立図書館を除く）

商品の詳細はこちら：https://sarutahiko.jp/blogs/onlinestore/summergift2026(https://sarutahiko.jp/blogs/onlinestore/summergift2026?utm_source=ownd_ec&utm_medium=prtimes&utm_campaign=summergift2026)

■中煎りコーヒーゼリーとドリップバッグのギフト価格：3,200円(税込)

●大吉ブレンドドリップバック（深煎り）5P

バランスが良く甘く続く余韻が心地よいコーヒーです。

●猿田彦フレンチドリップバック（深煎り） 5P

伝統的な深煎りでありながら 艶やかで滑らかな口当たりで、リッチチョレートのような豊かな風味をお楽しみください。

●中煎りクラッシュドコーヒーゼリー 500ml

こだわり抜いた中煎りのコーヒー豆を使用し、他にはない中煎りならではの明るくフローラルな味わいのコーヒーゼリーがお楽しみいただけます。

リキッドアイスコーヒー3本セット価格：3,300円(税込)

⚫︎無糖/リキッドアイスコーヒー 1000ml

「手軽だからこそ、妥協はしない」。そんな私たちの想いから、氷を入れても味が薄まらないよう何度も調整を重ねました。苦味と甘みのバランスが良く、飲み飽きることのない上品な味わいが特徴です。後味には心地よい甘い余韻が残り、最後の一口までお楽しみいただけます。

■リキッドアイスコーヒーとコーヒーゼリーのギフト価格：3,500円(税込)

⚫︎無糖/リキッドアイスコーヒー 1000ml

猿田彦珈琲が誇るロースター陣が通常のコーヒー豆と同じクオリティで丁寧に焙煎し、はまろやかで柔らかい口当たりを楽しめます。

⚫︎深煎りクラッシュドコーヒーゼリー

厳選したスペシャルティコーヒーの深煎りを使用し、コーヒーのコクをしっかりと閉じ込めました。つるんとした心地よい食感がクセになります。

苦味と甘みのバランスがよく、大人の方にもご満足いただける仕上がりです。



■数量限定 夏の贈り物限定ギフト包装

今年の巻紙のデザインは、フォーマルではありつつも、可愛らしく夏らしさのある涼し気な色合いのデザインとし、お中元から手軽なギフトまで幅広く使用できるデザインにしています

猿田彦珈琲とは

「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げる東京・恵比寿発のスペシャルティコーヒー専門店。自分たちの目と鼻と経験と味覚で厳選した最高品質のスペシャルティコーヒー豆は、コーヒー農園と良好な関係を築きながら直接調達（ダイレクトトレード）しています。また、焙煎から抽出まで、お客様にお届けする一杯のコーヒーのために徹底的にこだわり、真心を込めて提供します。