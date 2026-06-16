UMU、人事のコア能力をAIで拡張する戦略人事育成コースを提供開始

ユームテクノロジージャパン株式会社

パフォーマンス向上を支援するAI活用学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田 しゅう平）は、「UMU AI人材育成シリーズ」（※1）の人事領域向けコース「AI活用による次世代戦略人事育成」を、2026年6月16日に公開します。

本コースは、世界最大の人事プロフェッショナル団体であるSHRM（Society for Human Resource Management）のコンピテンシーモデルに基づき、人事担当者のコア能力をAIで拡張し、人事部門が組織のAI変革をリードするための実践力を養うためのプログラムです。あわせて本コースの公開に伴い、修了者がAI活用人材であることを証明する認定「CAET（Certified AI Empowered Talent）」の付与を開始します。



■本コースの開発背景：人事に求められる役割の変化

多くの企業が「AIを導入しても、その活用が一部にとどまり、組織全体の成果に結びつかない」という課題に直面しています。その突破口を握るのは、人事部門です。2026年3月、内閣官房・金融庁・経済産業省は「人的資本可視化指針（改訂版）」（※2）を公表し、2026年3月期の有価証券報告書からは、経営戦略と連動した人材戦略の開示が全上場企業に義務づけられました。いま人事は、採用・労務・制度運用といった「管理・オペレーション」を担う部署から、経営戦略と人材戦略を結びつけて組織を動かす「戦略人事」へ進化することを、強く求められています。



この変化は、AIの台頭によって決定的なものになっています。2026年5月に開催された世界最大の人材開発カンファレンス「ATD-ICE 2026」でも、人事・人材開発部門の役割を「研修の提供者」から「組織変革を主導する戦略パートナー」へと再定義すべきという議論が中心テーマとなりました。これからの人事担当者に問われているのは、AIを業務に活用できることだけでなく、自らがビジネス感覚を磨き、組織全体にリーダーシップを発揮してAIトランスフォーメーションを主導する担い手になれるかどうかです。当社は、この世界的な潮流を踏まえ、日本の人事担当者がその変化を自ら起こせる人材へと育つために、本コースを開発しました。

■本コースの特長

本コースは、世界の人事専門職が共有する能力体系（SHRM）に基づき、人事のコア能力そのものをAIで拡張します。経営と対話するビジネス感覚、組織を動かすリーダーシップ、信頼関係を築くコミュニケーション、AIを正しく扱う倫理的実践を統合的に高め、人事担当者が「AIを使える」状態を超えて、組織のAI変革を主導する人材へと育つことを目指します。

【従来のAI研修とは違う3つのポイント】

１.能力の拡張：AIの使い方説明ではなく、人事のコアコンピテンシーそのものを高め、戦略的パートナーへの進化を支援します。

２.組織変革に直結：AIの導入ではなく、組織へのAI定着をゴールに、組織文化づくりからルール策定までをカバーします。

３.インタラクティブなAI演習：UMU独自のAIトレーナーが、学習者が入力したプロンプトに即時フィードバックを返し、実務に直結したスキルの習得を促します。







■修了者に「CAET（Certified AI Empowered Talent）」を付与

コース修了者には、AI活用人材であることを証明する認定証「CAET（Certified AI Empowered Talent）」を付与します。認定証はダウンロードやSNSでの共有が可能で、学習成果を客観的に示す実績として、また企業の人的資本を支える指標として活用できます。







■ユームテクノロジージャパン株式会社 生成AIエバンジェリスト 沖本 拓也 コメント

AIの進化は、人間の仕事を奪うものではなく、人間の能力を拡張する最大の機会だと考えています。

とりわけ人事は、AIと人が共創する組織文化やルールを設計し、変革を牽引できる存在です。しかし現実には、「AIを使うこと」と「AIで組織を変えること」の間には、大きな隔たりがあります。

本コースでは、人事担当者の皆さまがビジネス感覚とリーダーシップを高め、AIを指揮する戦略的パートナーへと進化することを支援します。そして当社独自の「CAET」認定を通じて、その成果を一人ひとりの確かな強みとして可視化してまいります。

当社は今後も、理論と実践を融合した専門的なAI人材育成コースの拡充を通じて、個人の成長と組織全体のAI活用能力の底上げを支援してまいります。

▼本コースの詳細・お問い合わせはこちら：

https://www.umu.co/product/ai-for-human-resource

※1：ユームテクノロジージャパン株式会社「理論と実践をAIで融合する『UMU AI人材育成シリーズ』の本格提供を開始」（2026年3月31日発表）

https://www.umu.co/info/umu-ai-talent-course-series/

※2：内閣官房・金融庁・経済産業省「人的資本可視化指針（改訂版）」（2026年3月23日公表）

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260323003/20260323003.html

以上

■UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「UMU AILIT（ユーム エーアイリット）」、セールスイネーブルメントソリューション「UMU AIロープレ」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。サービスサイト：https://www.umu.co

■ユームテクノロジージャパン株式会社 会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://www.umu.co