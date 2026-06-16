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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月16日（火）夜10時より、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』最終回となる第8話を放送いたします。

本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2,000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していきます。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めています。

■西澤アナ、結婚式直前に知った“婚約相手”の知られざる一面に絶句

森香澄、西澤アナの“婚活”の行方に思わず涙 30日間の“婚活プログラム”終了、最後の結末は？

すべての婚活プログラムが終了し、いよいよ結婚式を迎える第8話では、現役アナウンサーのゆかと年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケのデートに、キョウスケの親友である料理人のこめおが登場します。ゆかが「（キョウスケは）友だちといる時はどういうキャラクター？」と尋ねると、こめおから、ゆかの想像を大きく超えるキョウスケの知られざる一面が暴露されます。これを聞いたゆかは、「なるほどね…」と思わず絶句。紆余曲折の末、ようやく“婚約”の決断をし、絆を深めてきた2人。結婚式直前でまさかの不穏な空気が漂います。そして迎える運命の結婚式当日。波乱を乗り越えたゆかの婚活の結末とは…？

さらに、年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと同棲中の34歳美人経営者・あやかは、友人らの熱いアドバイスを受け、互いの信頼と価値観を見つめ直しながら最後の祭壇に立ちます。また、年収960万円の起業家と新たな出会いを果たす27歳人気モデルのなつえも、自らの心と向き合う究極の選択を迫られます。

恋愛強者でありながら婚活ビギナーだった女性3人が挑んだ、30日間の“期限付き婚活プログラム”もついに完結。彼女たちは、30日間でどんな結婚相手を見つけることができたのか…？涙と感動に包まれる『時計じかけのマリッジ』最終回は、6月16日（火）夜10時より放送です。ぜひご覧ください。

また最終回を前にし、現在全話無料配信中です。この機会に、ぜひこれまでの波乱万丈の婚活プログラムの全貌を改めてお楽しみください。

■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

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＜第8話（最終回）＞

第8話 放送日時：2026年6月16日（火）夜10時～ ※毎週火曜夜10時より最新話無料放送

第8話 放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/F9CAQ2oKmtyfHR

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/