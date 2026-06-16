AIスマートグラス「Even Realities」、日本最大級の専門展『XR・メタバース総合展 夏 2026』へ初出展
株式会社Acalie（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie）は、次世代スマートグラス「Even Realities」の日本トップ ディストリビューターとして、2026年6月17日（水）～19日（金）東京ビッグサイトで開催される「XR・メタバース総合展 夏 2026」 に出展いたします。
Even G2 紹介ページ: https://even-acalie.jp/
開催概要
・展示会名：XR・メタバース総合展 夏 2026
・会期：2026年6月17日（水）～19日（金） 10:00～17:00
・会場：東京ビックサイト西展示棟 Hall 3 mugen会場(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026con0407/directory/directory-details.even%20realities.org-292b51be-20d4-42e7-8811-40b3540391d3.html#/)
・入場：無料【事前来場登録必要】
▼招待状URL こちらよりご登録いただけます。
https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1710080606875949-OGY
最新AIグラスを実際に試しながら、未来のコミュニケーションや情報体験を会場でご覧ください
セミナー案内
・テーマ：「AIグラスの向こう側にある未来(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/conference/ex-presentation/session-details.4913.267517.ai%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%90%91%E3%81%93%E3%81%86%E5%81%B4%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E6%9C%AA%E6%9D%A5.html)」
・１講演目：2026年6月17日（水）14:40～15:10
・２講演目：2026年6月19日（金）12:20 ~ 12:50
・講演者：Kevin Yue
・所属・役職：Even Realities 営業部 日本市場担当
・セミナー概要：AIの普及により、私たちは「画面を見る」時代から「体験する」時代へと移り変わりつつあります。本セミナーでは、次世代AIグラス Even G2 を題材に、テクノロジーがどのように日常へ溶け込み、人々の可能性を広げていくのかをご紹介します。AIと共存する未来社会の姿や、スマートグラスがもたらす新たな体験価値についてお話しします。
株式会社Acalieについて
Acalie（アカリエ）は、Acalie電動モビリティ、Acalie Aiスマートプロダクト、Acalieスポーツ、三つの分野で次世代型製品を展開する企業です。
【モビリティブランド】：ハイブランド「COSWHEEL」、エントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」
【スマートプロダクトブランド】：スマートグラス「Even Realities」、スマートリング「RingConn」、AI議事録イヤホン「Zenchord」
【スポーツブランド】：急成長中の人気スポーツピックルボール「JUCIAO」
「日本に彩りと豊かさを」のコンセプトのもと、世界中の、最先端の次世代型製品を通して、新しい体験価値をお届けします。
会社概要
・社名：株式会社Acalie
・本社所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階
・代表取締役：中友 孟涛
・設立：2017年11月
・HP：https://ali-jp.com/
▼店舗展開(量販店や認定眼鏡店)や法人様のご相談はこちら
https://ali-jp.com/customer/
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