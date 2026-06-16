和久傳、梅と山椒の香りで涼を添える夏の素麺を発売

株式会社紫野和久傳

株式会社紫野和久傳は、新商品「素麺 梅の香と山椒香油」を販売しております。 日本の夏に親しまれてきた素麺を、梅と山椒の香りで涼やかに味わう一品です。

■梅と山椒の香りで味わう、夏の涼味

「素麺 梅の香と山椒香油」は、伝統的な手延べ製法でつくられた素麺に、かつおの香りと旨みを生かしたつゆ、梅肉だれ、山椒香油を合わせて味わう一品です。 なめらかな喉ごしに、ほど良い酸味の梅肉だれと、穏やかな辛みの山椒香油が重なり、暑い日にもすっきりと召し上がっていただけます。 つめたく冷やして、昼食や夕餉の一皿としてお楽しみください。

■和久傳特製の山椒香油を添えて

本商品に添えた「山椒香油」は、和久傳特製の香味油です。

米胚芽油にぶどう山椒の粉山椒を合わせた爽やかな香りが特徴で、素麺に加えることで、かつおの旨みに梅の酸味と山椒の香りが重なり、涼やかな余韻を添えます。

山椒香油について：https://shop.wakuden.kyoto/shop/c/c1415/

■夏の食卓に、涼やかな余韻を届ける一品

和久傳特製「山椒香油」本商品には小分けにして別添しています。

和久傳が大切にしているのは、季節の味わいを、特別な日だけでなく日々の食卓にも届けることです。「素麺 梅の香と山椒香油」には、その思いを、夏に親しまれてきた素麺に重ねました。 常温でお取り扱いいただけるため、ご自宅用はもちろん、お中元など夏のご挨拶にもおすすめです。紫野和久傳の各店でお求めいただけるほか、公式オンラインショップからご配送も承ります。

■商品概要

商品名：素麺 梅の香と山椒香油

価格：4,860円（税込）

内容：素麺6束（1束50g）、素麺つゆ3袋、梅肉だれ、山椒香油

お届け期間：6月3日～8月下旬

保存方法：高温多湿・直射日光を避け常温で保存

賞味期限：3ヶ月

販売場所：紫野和久傳 各店・公式オンラインショップ

商品掲載ページ：https://shop.wakuden.kyoto/shop/c/c1185/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社紫野和久傳

TEL：075-415-1800（代）

E-mail：pr-murasakino@wakuden.jp

株式会社紫野和久傳

紫野和久傳は、京都・京丹後に創業した料理旅館を原点に、料亭「高台寺和久傳」へと受け継がれてきた思想と美意識を大切にしてきました。

季節の移ろいに寄り添い、素材の声に耳を澄ませながら、日本の食文化が持つ奥行きや美しさを、料理や菓子としてかたちにしています。

京丹後の自然と「和久傳ノ森」の営みを背景に、人と自然、素材と技の関係を見つめ直し、滋味深く洗練された味わいを追求。

その想いを、物販店やオンラインショップを通じて、日々の食卓から特別なひとときまで、丁寧にお届けしています。