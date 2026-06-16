MUSIC CITY TENJIN 2026第二弾出演者を発表します！

西日本鉄道株式会社

2026年9月26日(土)・27日(日)に福岡市・天神エリアで開催予定の九州最大級の都市型音楽フェス「MUSIC CITY TENJIN 2026」（読み:ミュージックシティテンジン ニセンニジュウロク・以下MCT）のメインステージ「TIGET from grabssステージ（読み: チゲット フロム グラブス ステージ） 場所:福岡市役所西側ふれあい広場」に、奥田民生、RHYMESTER の出演が決定いたしました。

奥田民生は、ゴーグルズとペンギンレインオーケストラのステージにスペシャルゲストとして出演。長年にわたり深い縁で結ばれてきた両者による、MCTならではの一日限りのスペシャルセッションが実現します。

また、RHYMESTERは単独ステージで登場。日本のヒップホップシーンを牽引し続ける圧巻のライブパフォーマンスで、天神の街を熱く盛り上げます。

世代やジャンルを超えたアーティストが集うMCT2026。ここでしか見ることのできない特別な共演とライブパフォーマンスが、秋の天神を音楽で彩ります。

奥田 民生RHYMESTER

奥田民生（オクダ タミオ）

1965年広島県生まれ。1987年にバンド「UNICORN」のボーカルとしてデビュー。「大迷惑」「働く男」など数々のヒット曲を世に送りだす。1994年にシングル「愛のために」でソロ活動を開始。以降、「息子」「イージュー★ライダー」「さすらい」など、唯一無二の脱力系ロックと言われるスタイルで、日本のロックシーンに大きな足跡を刻み続けている。また、プロデューサーとしてもPUFFYや木村カエラを手掛けるなど、その才能は多岐にわたる。

RHYMESTER （ライムスター）

結成1989年、宇多丸（ラッパー、ラジオパーソナリティ：TBSラジオ（月-木 20:00から「アフター6ジャンクション2」他）、Mummy-D（ラッパー／プロデューサー：2024年3月ソロデビュー・アルバム『Bars of My Life』）、DJ JIN（DJ／プロデューサー）からなるヒップホップ・グループ。ライブ力に定評があり、自他共に認める通称「キング・オブ・ステージ」。 日本にヒップホップが定着していなかった80年代後半から、「日本語でラップをするための方法」をほぼゼロから構築、研鑽。精力的なリリース、ライブ活動を通じて、今日に至るまでの日本のシーンをリードしてきた立役者。

【MUSIC CITY TENJIN 2026実施概要】

日 程：2026年9月26日(土)・27日(日) ※雨天決行・荒天中止

会 場：福岡市役所西側ふれあい広場(福岡市中央区天神1-8-1)、ほか天神エリア各所

入場料：無料 ※一部プログラムを除く

出演者：ゴーグルズとペンギンレインオーケストラ＋スペシャルゲスト 奥田民生、RHYMESTER ほか

※出演日時や他の出演者情報は後日発表いたします。

主催：ミュージックシティ天神運営委員会

(We Love 天神協議会、エフエム福岡、西鉄エージェンシー、西日本新聞社、西日本鉄道、福岡放送、ラブエフエム国際放送) ※50音順

【2025年開催実績】

ステージ数：37会場 / 出演者数：のべ193組 / 動員客数：のべ97,125名

<MUSIC CITY TENJIN OFFICIAL HP>：https://musiccitytenjin.com

<MUSIC CITY TENJIN OFFICIAL SNS>

X：https://x.com/musiccitytenjin

Facebook： https://www.facebook.com/MusicCityTenjin

Instagram：https://www.instagram.com/musiccitytenjin

（参考）MCT2026のメインビジュアルを募集中！

今年の「MUSIC CITY TENJIN」では、メインビジュアルを飾る写真・イラストの公募プロジェクトを開始しております 。今年のMCTのメインビジュアルを飾るのは、あなた自身。街に生きる皆さまの情熱や衝動を「魂の叫び」として募集中です。いただいた画像を使用して、天神の街中をジャックする広告を制作予定です。みなさまの応募をお待ちしております。

<MCT2026メインビジュアル募集プロジェクト概要>

・募集内容：音楽や日常の中で感じる熱量、衝動、喜びを表現した「魂の叫び」の顔写真 または顔のイラスト

□写真：叫んでいる表情、熱狂している顔の瞬間など（スマホ撮影可）。

□イラスト：感情を爆発させた顔の抽象画、オリジナルキャラクターの顔など。

・応募締切：2026年7月10日(金)18:00まで

・採用発表：2026年8月以降、採用された方のみメールにてご連絡いたします。

・掲出期間：2026年8月末～9月27日(日)

・応募方法：専用フォームよりオンライン受付

応募URL：https://forms.gle/eRXnP7xEfNhD4doN7

詳細はMCT公式HPよりご確認ください（https://musiccitytenjin.com/news/news04）

（参考）MCT2026連携イベント 「K-POPダンスコンテスト」開催決定＆出演チーム募集スタート！

ソラリアプラザでは、「MUSIC CITY TENJIN」と連動したK-POPダンスコンテスト「TENJIN DANCE K-POP ステージ」を開催いたします。

これに伴い、本日より本選ステージへの出場をかけたエントリー（動画審査）の受付を開始いたします。

募集は「ジュニア部門（高校生以下）」と「一般部門（18歳以上、高校生を除く）」の2部門。事前に行われる動画審査（予選）を勝ち抜いた各部門12チーム（計24チーム）が、2日間にわたる熱い本選ステージに挑みます。

音楽であふれるMCT2026で、日頃の練習の成果を全力で表現してくれるチームを大募集いたします。

<TENJIN DANCE K-POP ステージ 出演者募集概要>

会 場：ソラリアプラザ1F イベントスペース ゼファ

（福岡県福岡市中央区天神2丁目2番43号）

対象ジャンル：K-POP（カバー、コピー、オリジナルアレンジ等）

募 集 部 門：１.ジュニア部門｜高校生以下を対象としたチーム

２.一般部門｜18歳以上（高校生を除く）を対象としたチーム

募 集 規 定：1チームあたり5名まで、パフォーマンス時間 3分以内。

※同一人物による複数チームの掛け持ち出場は不可。

応 募 費 用：予選エントリーは無料。

本選エントリー費（予選通過チームのみ）

１.ジュニア部門｜5,000円 ２.一般部門｜10,000円

応 募 方 法：エントリーフォームより、2026年内に撮影した審査用動画のURL

（YouTube限定公開にてアップ）を添付して送信。

エントリーフォーム：https://forms.gle/ZjHbQtK7CiDomJWFA

応 募 締 切：2026年8月16日（日）18:00まで

本 選 日 時：2026年9月26日（土）：ジュニア部門

2026年9月27日（日）：一般部門

※当日の進行状況や諸事情により、タイムスケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

本選審査員及び優勝賞品：後日MCT公式HP、または公式SNSにて発表いたします。

詳細はMCT公式HP（https://musiccitytenjin.com/news/news06）よりご確認ください。