ネットワーク品質は前提条件に、通信顧客の評価軸は多層化【A.T. カーニー】

A.T. カーニー株式会社

A.T. カーニー株式会社（東京都港区、日本代表：針ヶ谷 武文）は、論考「ドイツの通信顧客はネットワーク品質を重視――ただし、顧客満足は品質だけでは決まらない」を公開しました。本稿は、Kearneyが2022年下半期にドイツのB2C通信顧客約4,000人を対象に実施した調査をもとに、通信事業者の顧客満足に影響する要因を分析したものです。

本稿では、ネットワーク品質が依然として顧客評価の中核である一方、価格に見合う価値、ブランドへの好感、顧客サービス、プライバシー保護なども、顧客満足に影響する要因として示されています。特に、ネットワーク品質は購買判断における寄与が22％、価格に見合う価値は満足度への寄与が18％とされており、通信事業者には、ネットワーク品質を重視しつつ、事業者ごとに異なる顧客期待に応じて投資領域を見極めることが求められます。

ネットワーク品質は購買判断で22％、価格に見合う価値18％も満足に関係

Kearneyの調査によると、ドイツの通信顧客にとってネットワーク品質は依然として重要な評価軸であり、購買判断における寄与は22％でした。一方で、価格に見合う価値も満足度への寄与が18％とされており、顧客評価はネットワーク品質だけでは説明しきれない構造になっています。

背景には、新しい働き方の広がりがあります。安定した接続環境は、場所を問わない働き方を支える要素となっており、本稿では、新しい働き方を可能にする力がネットワーク品質の重要性の約25％を占めるとされています。通信事業者には、通信速度やネットワーク安全性に加え、顧客が価格に見合う価値を感じられる料金・サービス設計も求められます。

80超のサブ要因分析で確認、顧客満足と乗り換え意向は直接的に関連

本稿では、顧客満足に影響する80超のサブ要因が分析されています。その結果、通信顧客の事業者乗り換え意向は、長期的な推奨意向よりも、短期的な顧客満足により直接的に関連していることが示されました。たとえば、重要な通話中にネットワークが使えないといった負の体験が起きた場合、満足度と乗り換え意向の関係は指数関数的に低下するとされています。

この示唆は、通信事業者がネットワーク品質だけでなく、顧客が重視する具体的な要因を特定し、重要度が高くパフォーマンスが低い改善領域へ投資を集中する必要があることを示しています。顧客満足をどのように測るかにかかわらず、努力が無駄になっている領域と、即時対応を要する改善課題を見極めることが重要です。

主要3事業者で重視点が分岐、ドイツテレコムはネットワーク関連要因が約2倍

顧客期待は事業者ごとに異なります。本稿では、ドイツテレコム（Deutsche Telekom）の顧客はネットワーク関連要因を最も重視しており、その重みはO2およびVodafone顧客の約2倍とされています。一方、O2顧客は価格に見合う価値に加え、ネットワークと顧客サービスを重視し、Vodafone顧客はサービス提供や顧客志向を重視する傾向が示されています。

この違いは、通信事業者が一律の改善施策ではなく、自社顧客の期待に応じて投資領域を選ぶ必要があることを示しています。ネットワーク品質を磨く事業者、価格透明性への期待に応える事業者、顧客サービスの改善に注力する事業者では、同じ「顧客満足向上」でも優先すべき施策が異なります。

- 論考について

論考名：「ドイツの通信顧客はネットワーク品質を重視――ただし、顧客満足は品質だけでは決まらない」

URL：https://www.jp.kearney.com/issue-papers-perspectives/network-quality-is-still-very-important-for-german-telco-customers-but-that-s-only-half-the-story

- 監修者

針ヶ谷 武文 日本代表 マネージングディレクタージャパン / シニアパートナー

東京大学教養学部卒業。大手通信会社で営業企画・事業企画・サービス開発を経て、A.T. カーニーに入社。通信・ハイテク・メディア企業を中心に、約20年の超えるコンサルティング経験を有する。事業会社における様々な組織横断での事業推進の経験を下敷きに、デジタルを始めとするトランスフォーメーション、海外事業戦略、新規事業戦略、事業ポートフォリオの再構築、事業ターンアラウンドのテーマを中心に地の足の付いた実効性の高いコンサルティングサービスを提供。

滝 健太郎 シニアパートナー

東京大学経済学部経済学科を卒業後、A.T. カーニーに入社。約10年のコンサルティング経験を有する。通信・金融機関・消費財を中心に、戦略～新規事業・R&D～M&A～マーケ・営業～オペレーション～コスト～人事・組織など、経営に係わる幅広いテーマを手掛け、特に、全社レベルでの大規模デジタルトランスフォーメーションを得意とする。

A.T. カーニーについて

A.T. カーニー（グローバル・ブランド名：Kearney）は、100年にわたり世界有数の経営コンサルティングファームとして、Fortune Global 500企業の4分の3以上をはじめ、世界各国の政府機関に信頼されるパートナーであり続けてきました。40カ国以上に拠点を展開し、私たちの最大の強みは「人」にあります。インパクト・ファーストを掲げ、独創的な発想と実行力をもって、顧客企業が直面する最も困難な課題に挑み、変革の実現をともに推進します。日本には1972年に進出し、あらゆる主要産業のリーディングカンパニーに対し、戦略策定から変革の実行まで一貫した支援を提供しています。詳しくはWebサイトをご覧ください

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