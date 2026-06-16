『Delta Force』 x 『Rainbow Six Siege』コラボ決定！2つの戦術が交差するとき、新たなオペレーション

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質なタクティカルFPS『Delta Force』を手がける Team Jade は、Ubisoftの人気タクティカルシューター『Tom Clancy's Rainbow Six Siege(R) 』とのコラボレーションを発表しました。本コラボは、今後配信予定の『Delta Force』次期シーズンにて実装予定です。

『Delta Force』と『Rainbow Six Siege』は、いずれも戦術的な判断力とチーム連携を重視するスクワッドベースのシューターとして、世界中のプレイヤーから支持を集めてきました。今回のコラボレーションでは、そうした両作品に共通する「知略と連携が生み出す緊張感」を軸に、2つのタクティカルな世界が初めて交差します。

発表にあわせて、コラボレーションキービジュアルも公開されました。ゲーム内コンテンツを含む詳細情報は、次期シーズンの開幕に先駆けて順次発表される予定です。

■年間最大級の新シーズンでさらなる進化へ

今回のコラボ発表は、『Delta Force』にとって大きな節目となるタイミングで行われました。次期シーズンは、年間最大級のアップデートとして展開される予定で、オペレーションズにおける年次フラッグシップ新マップ「AZ3」を中心に、新ウォーフェアマップ、新オペレーターなど、多数の新要素が登場します。

特に、オペレーションズの新マップは本作における脱出系コンテンツの目玉アップデートとして位置づけられており、これまで以上に濃密な探索と緊張感のある戦闘体験が期待されます。さらに、新たに公開されたオペレーター情報に続く形で『Rainbow Six Siege』コラボが発表されたことで、次期シーズンへの期待は一層高まっています。

■Team Jade ゲームディレクター Shadow コメント

「『Tom Clancy's Rainbow Six Siege』は、現代のタクティカルシューターを形づくってきた作品のひとつです。その作品を『Delta Force』の世界に迎えられることを、チーム一同とても楽しみにしています。



両作品は、知的でチームベースの戦闘を愛するプレイヤーのために作られており、今回のコラボレーションは、その共通する魅力を祝うものです。



そしてこれは、まだ始まりに過ぎません。過去最大級となる次期シーズンには、さらに多くの新要素が控えています。プレイヤーの皆さまにお見せできる日を楽しみにしています。」

■ Ubisoft『Tom Clancy's Rainbow Six Siege』クリエイティブディレクター Joshua Mills コメント

「『Tom Clancy's Rainbow Six Siege』は、常にハイリスクで心拍数が上がるような、タクティカルなスクワッドアクションを追求してきました。そうしたチームベースの体験は、プレイヤー同士に長く続く絆を生み出すものでもあります。私たちは、『Delta Force』にも同じ精神を感じています。

『Rainbow Six Siege』を『Delta Force』の世界へ届けることは、情熱あふれる2つのタクティカルシューターコミュニティをつなぐ素晴らしい機会です。ファンの皆さまにも、今後の展開を楽しんでいただけると考えています。」

■特別イベント「Delta Force: PROJECT BREACHING」7月4日開催決定

日本では、『Delta Force』と『Rainbow Six Siege』のコラボレーションを記念した特別イベント 「Delta Force: PROJECT BREACHING」 の開催も決定しました。本イベントは、両タイトルで活躍するプレイヤーが集結するスペシャル企画として実施され、総勢18名の豪華プレイヤーが出演予定です。開催日は7月4日（土）。出演者の詳細は後日発表予定となっており、最新情報は公式X（x.com/DeltaForceG_JP）にて順次公開されます。イベントの模様は、YouTube公式チャンネル（https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP）およびTwitch公式チャンネル（https://www.twitch.tv/deltaforcegjp）にて配信予定です。

『Delta Force』×『Rainbow Six Siege』コラボのゲーム内コンテンツを含む詳細は、次期シーズンの開幕に先駆けて発表予定です。最新情報は『Delta Force』公式SNSにて順次公開されますので、ぜひご注目ください。

『Delta Force』概要

タイトル：Delta Force

開発：Team Jade

パブリッシャー：TiMi Studio Group

プラットフォーム：PC/Consoles/Mobile

PC版&モバイル版正式リリース日：2025年4月22日

コンソール版正式リリース日：2025年8月19日

料金：基本無料、ゲーム内課金あり

公式サイト：https://www.playdeltaforce.com/ja/

PlayStation：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014058/

XBOX：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/KEYWORD/9NRMZXGKP4NM

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6451399876

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp)

Steam：https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force/?l=japanese

X：https://x.com/DeltaForceG_JP

YouTube：https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP

Discord：https://discord.gg/deltaforcejp

『Delta Force』について

『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。

Team Jadeについて

Team Jadeは、TiMi Studio Groupに所属、『Call of Duty: Mobile』や、10年以上にわたり人気を誇るPCシューターゲーム『Assault Fire』の開発で知られ、BAFTAやTGAなどの受賞歴を持つ業界のベテランが集う精鋭開発チームです。

『Rainbow Six Siege』について

プロeスポーツ競技シーンに加え、8千万人以上の登録者で構成されるコミュニティを要する『Rainbow Six Siege』は、早いペースで展開され、それぞれ特長をもったオペレーター達を駆使する、常に進化し続けるマルチプレイヤー体験 が可能です。戦略とオブジェクトの破壊を駆使し、使用可能なスキルやガジェットを生かして攻防を繰り返し相手に立ち向かいます。防衛側はマップ環境を整えて守りを強化する一方、攻撃側は偵察ドローンを使用して情報収集し、戦略を立てます。実在する世界中の特殊部隊に着想を得た数々のオペレーターから、各プレイヤーのアプローチに適したオペレーターを選択します。新オペレーターやマップは定期的に追加され、戦略、戦闘ともにより奥深さを増し、それぞれのラウンドに予測できない緊張感のあるゲーム性が生まれます。