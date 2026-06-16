まるで本当に生きているようなAIパートナー「Emoka（エモカ）」が日本初上陸

Emoka Pte. Ltd

EMOKA（2025年シンガポールにて設立、代表：チアン・ジャン）は、表情・動き・声で感情を伝えるポータブルAIパートナー「Emoka（エモカ）」について、日本初の正規ルートによる先行販売を応援購入サービス「Makuake」にて開始いたしました。



近年、AIは仕事や生活を支える便利な存在として急速に普及しています。一方で、多くのAI製品が効率や機能性を追求する中、人とのつながりや温もりを感じられる体験へのニーズも高まっています。

Emokaは、そうしたニーズに応えるために誕生したAIパートナーです。



話しかける。

触れる。

一緒に過ごす。



その積み重ねによって、まるで本当に生きているかのような表情や動きで感情を表現し、ユーザーとの関係を深めていきます。



実際に試作品を手にしたユーザーの声を一つひとつ反映し、5回にわたるサンプルアップデートを経て完成したEmokaが、この度日本市場へ正式上陸いたします。



Emoka（エモカ）「Makuake」先行販売ページ：

https://www.makuake.com/project/emoka/



【先行販売期間】

2026年6月16日 午前11時 ～ 2026年7月30日 午後10時まで

■ AIではなく、“友達”を目指したEmoka

Emokaは、単なるAIガジェットではありません。

ユーザーの生活に寄り添い、毎日を一緒に過ごすことを目的として設計された新しいAIパートナーです。

効率や便利さではなく、「癒やし」「愛着」「温もり」を大切にし、まるで友達のような存在として日常に寄り添います。



■ まるで生きているような感情表現

頭やお鼻、ふわふわのお腹を触ると、頭のポンポンを揺らしながら、生き生きとした瞳や可愛らしい声で反応します。

さらに、感情にあわせて変化するライト演出や豊かなリアクションを通じて、まるで本当に感情を持っているかのようなコミュニケーションを実現します。

Emoka独自の言語「ワカ語」を使いながらユーザーとの距離を少しずつ縮め、日々の触れ合いを特別な体験へと変えていきます。



■ 約160gの軽量設計。どこへでも一緒に

Emokaは約160gの軽量設計を採用。

一般的なAIロボットの硬質なボディとは異なり、やわらかく温かみのあるふわふわの外装を採用しており、思わず抱きしめたくなるような安心感を提供します。



専用カラビナ付きで、自宅だけでなく通勤・通学、旅行、散歩など、さまざまな場所へ一緒に連れて行くことができます。

スマートフォンの中だけではない、“いつもそばにいるAIパートナー”という新しい体験を実現します。



■ 一緒に過ごした思い出を記録する「Emoka日記」



専用アプリには「Emoka日記」機能を搭載。

日々のふれあいや会話、一緒に過ごした時間を記録し、ユーザーとEmokaだけの思い出として残すことができます。

Emokaは、ユーザーとのコミュニケーションを重ねることで関係性を深めていきます。



■ 話しかけるほど、あなたに寄り添う存在へ

フルボイス機能を利用することで、より自然な会話体験を楽しむことができます。

MakuakeでEmokaをご購入いただいた方には、特典として「1か月分のボイス機能利用権」を付属いたします。

2か月目以降も継続利用を希望される場合は、月額980円（税込）のサブスクリプションをご利用いただけます。



なお、ボイス機能をご利用いただかない場合でも、Emokaは変わらずユーザーに寄り添う存在としてお楽しみいただけます。

■ 製品仕様

■ EMOKAについて

EMOKAは、表情と動きで気持ちを伝えるAIパートナー「Emoka（エモカ）」を開発しています。私たちは、テクノロジーが進化する時代だからこそ、人の心に寄り添う温かい体験を大切にしたいと考えています。Emokaは、見つめ返してくれる目、触れると反応するやわらかな存在感、そして気持ちを伝えるポンポンの動きを通じて、ただ会話をするだけではない新しいAI体験をお届けします。おうちでも、お出かけ先でも、いつでも一緒に過ごせる小さなAIパートナーとして、毎日の暮らしにそっと寄り添います。ひとりの時間に小さな反応があるだけで、少し安心できる。そんな温かい体験を、より多くの皆さまへお届けしてまいります。

【企業情報】

Emoka Pte. Ltd.

代表：チアン・ジャン



【お問い合わせ】

広報担当：梶 睦菜

メールアドレス：mona@emoka.co

公式Instagram：https://www.instagram.com/emokaglobal/

公式LINE：https://page.line.me/emoka

公式X：https://x.com/EmokaGlobal



