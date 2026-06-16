子どものポテンシャルは、よく眠ることで目を覚ます。日本の子どもの睡眠課題に向き合う、TENTIAL初のキッズ睡眠シリーズを発売

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、成長期の子どもの睡眠に向き合うキッズシリーズとして、「キッズ Dry ショートセット」および「BAKUNE キッズ 掛け布団 夏用」を、2026年6月16日（火）より発売いたします。

テンシャルは「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに、誰もが自分らしく挑戦し、ポテンシャルを発揮できる社会の実現を目指しています。人のポテンシャルは能力を有することに加えて、コンディションが整っていることが重要だと考えています。しかし、コンディションを整えることは、まだ特別なことと捉えられがちです。そのためテンシャルは、あらゆる生活シーンをコンディショニング視点で再設計し、科学的根拠やR&Dに基づいた製品を通じて、コンディションを整えることを"日常の当たり前"にしていきます。

日本では子どもは塾や習い事が優先される一方で、最も削られやすいのが「睡眠」です。睡眠時間は世界的に見ても短いと言われ、スポーツ庁による国公私立の小学校5年生への調査では、厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」で推奨される小学生の睡眠時間である9-12時間を下回る子どもが男女とも60%以上という調査結果が存在します※。

成長期の睡眠は、大人の「持っている力を発揮できるか」とは異なり、「これからの成長そのもの」に関わります。睡眠が足りないことで、本来到達できたはずの成長に届かないまま大人になってしまう可能性があります。テンシャルは、睡眠に関する研究や有識者との対話を通じて、「成長期だからこその睡眠への早期投資」の重要性に着目してきました。

また、すでにTENTIAL製品をご利用いただいているお客様からは、「親と同じパジャマを子供が着たいと言っている」「掛け布団が気持ちよく、子どもに取られてしまった」といった声も数多く寄せられています。大人が心地よい睡眠環境を整える姿は、子どもにとっても自然と「自分も使ってみたい」という気持ちにつながります。親子がともに望む睡眠環境を実現することは、子どもの豊かなポテンシャルを引き出す可能性にも繋がると感じ、今回のキッズシリーズの開発に至りました。

※スポーツ庁「令和4年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」基礎集計 小学校児童の調査結果（p.49「質問6」）https://www.mext.go.jp/sports/content/20221215-spt_sseisaku02-000026462_6.pdf

テンシャルの子供の睡眠教育への取り組み

テンシャルでは、子どもの睡眠課題を「家庭だけの問題」ではなく「社会全体で向き合うべきテーマ」と捉えています。テンシャルは2025年3月より包括連携協定を結んでいる静岡県三島市にて、今年より小中学生に睡眠コンディショニングの授業を実施。睡眠クイズや睡眠日誌、個人ワークシートを通じて、子どもたち自身が「今日からできること」を選び取るプログラムを提供しています。製品を届けるだけでなく、睡眠の大切さを伝える教育まで手掛けること。テンシャルは、その両輪で子どもの健やかな成長に寄り添ってまいります。

テンシャルは、子どもの睡眠課題を社会全体で考えるべきテーマと捉えています。製品を届けるだけでなく、行政との連携をはじめとする教育・啓発の取り組みを通じて、「睡眠から始まる健康づくり」を地域とともに広げ、健康に前向きな社会の実現を目指してまいります。

子供の睡眠課題と睡眠環境について

（植田 結人 順天堂大学 公衆衛生学講座 助教 コメント）

研究や学校現場での取り組みの中で、私が大切にしているのは、子どもの睡眠を考えるときに、「寝かせること」自体を目的にしないことです。大切なのは、よく眠ることで、子どもたちが日中を楽しく、健やかに過ごせることだと思います。よい睡眠は、寝る直前だけでなく、朝から夜までの生活の積み重ねによってつくられます。朝起きる時間、日中の活動、遊びや運動、デジタルデバイスとの付き合い方など、日中の過ごし方が夜の眠りに影響します。

一方で、子どもの睡眠の問題は、周囲の大人から見えにくいことがあります。子どもは「眠い」「疲れた」とうまく言葉にできないことがあり、睡眠不足や睡眠の質の低下が、集中しにくさやイライラ、朝の起きにくさとして表れることもあります。また、いびきが続く場合は、「よく寝ている」のではなく、睡眠中の呼吸が妨げられているサインの可能性があります。こうしたサインに気づける視点を、周囲の大人が持っておくことが第一歩だと思います。

私はこれまで、学校現場などでPsychomotor Vigilance Test（PVT）という評価法を用いて、睡眠不足や眠気が日中の注意力にどう表れるかを“見える化”する取り組みを行ってきました。子ども自身や周囲の大人が睡眠の問題に気づくことに加えて、子どもが安心して心地よく眠れる環境を大人が整えることも大切です。寝る時間が「気持ちいい」「安心できる」と感じられる体験は、子どもが睡眠を前向きに捉えるきっかけになります。パジャマや寝具も、その環境づくりの一部であると考えています。

植田 結人 順天堂大学 公衆衛生学講座 助教 プロフィール

【経歴】

2017年順天堂大学スポーツ健康科学部スポーツ科学科卒業

19年順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士前期課程修了

23年順天堂大学大学院医学研究科博士課程公衆衛生学講座修了

博士(医学)号取得を経て、同年4月より現職。

【研究テーマ】

小児の睡眠と健康、アスリートの睡眠コンディショニング、ヘルスプロモーション、公衆衛生学

夏の子どもの睡眠環境を、寝具とウェアの両面から整える

今回発売するキッズ睡眠シリーズは、パジャマ「キッズ Dry ショートセット」と寝具「BAKUNE キッズ 掛け布団 夏用」の2製品です。子どもは大人と違い、暑さや蒸れといった不快感をうまく言葉にできず、自分で環境を変えることもできません。だからこそ、周囲の大人が環境を整え、心地よいパジャマを用意してあげることに意味があります。子どもが心から「寝たい」と思える心地よさを。その思想のもとに生まれたのが、今回のキッズシリーズです。テンシャルのキッズ睡眠シリーズは、夏の子どもの睡眠環境を、寝具とウェアの両面からトータルで整えることを目指しています。

キッズ Dry ショートセット

速乾性の高い素材を採用し、汗っかきな子どもでもべたつかない、さらっとした着心地を追求。肩や腕回りの構造にこだわった独自パターンにより、就寝中の自然な動きに寄り添います。大人用とお揃い感のあるデザインで、親子で一緒に「寝るのが楽しみ」な時間を過ごせます。

【製品仕様】

製品名：キッズ Dry ショートセット

カラー：ピンク、ネイビー

サイズ ：110、120、130、140、150

素材 ：ポリエステル100%

価格（税込）：13,980円（上下セットのみ展開）

発売日 ：6月16 日（火）

販売場所：TENTIAL公式サイトなど

※各店舗の販売状況は公式ECサイトからご確認いただけます。

【TENTIAL公式ECサイト】https://tential.jp/products/kids-dry-26ss-short-set

本製品には、特殊機能繊維「SELFLAME(R)」を採用していません。一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進用衣」の区分は成人を対象としています。子ども向けに同様の機能を提供するには、安全性のより一層の検証が不可欠だと考えています。

BAKUNE キッズ 掛け布団 夏用

テンシャル独自の「Sleep Conditioning Technology(R)」に基づき、温度と湿度の両面から寝床内環境を整えることを目指して設計しました。除湿によって蒸れ感を軽減し、温度調整素材によってエアコンによる寝冷えを起こしにくい寝床内環境へ。さらに消臭・防ダニ機能を備え、ご家庭の洗濯機で丸洗いできるため、汗をかきやすい夏も清潔に使い続けられます。



【製品仕様】

製品名 ：BAKUNE キッズ 掛け布団 夏用

カラー ：ピンクグレージュ、ライトブルー

サイズ ：130cm×160cm

素材 ：ふとんがわ：ナイロン60% ポリエステル30% ポリウレタン10%

：詰めもの：ポリエステル80% 再生繊維（セルロース）20%

価格（税込） ：17,490円

発売日 ：6月16 日（火）

販売場所 ：TENTIAL公式サイトなど

※各店舗の販売状況は公式ECサイトからご確認いただけます。

【TENTIAL公式ECサイト】https://tential.jp/products/bakune-comforter-kids-26ss

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/375_1_60ae62d90388dccfed01845913fa4115.jpg?v=202606160251 ]