「高松宮記念杯競輪G1」が開催される岸和田競輪場に「オッズパーク! BAR in 岸和田」が登場

オッズ・パーク株式会社

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松俊和）は、2026年6月16日（火）から6月21日（日）まで岸和田競輪場で開催される「第77回高松宮記念杯競輪G1」および「第4回パールカップG1」にあわせ、両大会をさらに盛り上げる各種企画を実施します。

2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間限定で、岸和田競輪場内に「オッズパーク! BAR in 岸和田」を出店するほか、来場者向けの特典イベントや、キャンペーン「チケットチャレンジ 大阪・関西ええもんフェア」などを開催します。競輪ファンはもちろん、初めて競輪に触れる方にもお楽しみいただける企画を通じて、「高松宮記念杯競輪G1」および「パールカップG1」を盛り上げます。

■「オッズパーク! BAR in 岸和田」

2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間限定で、岸和田競輪場内に「オッズパーク! BAR in 岸和田」を出店します。

競輪好きゲストとして野原美咲さん、瀬戸なみさん、和地つかささんをお迎えし、レース予想ステージや来場者向け抽選会を実施します。また、BARトラックによるドリンク・フードの提供や、大型モニターを備えた休憩スペースを設けるなど、競輪を観るだけでは終わらない、新たな観戦体験を提供します。

おいしいドリンクやフードとともに楽しめる2日間となっておりますので、「高松宮記念杯競輪G1」の熱戦を、ぜひこの機会に現地でお楽しみください。

あわせて、対象期間中に岸和田競輪場へ来場し、会場内でエントリーしたオッズパーク会員にはOPコイン500円分をプレゼントします。

「オッズパーク! BAR in 岸和田」オープン記念 来場者限定ガラポンチャレンジ

イベント期間中、「オッズパーク! BAR in 岸和田」に来店されたオッズパーク会員を対象に、ドリンク・フード引換券が当たるガラポン抽選会を実施します。

＜参加条件＞

以下の条件をすべて満たした方が対象です。

- オッズパークに会員登録のうえ、「オッズパーク! BAR in 岸和田」に来店- 当日に開催される岸和田競輪の投票券を、オッズパークで1レースあたり2,000円以上購入- 当日、抽選会場にてスタッフが提示するQRコードから応募フォームへ参加登録

＜賞品＞

ドリンク・フード引換券（1品分）

※投票照会画面の提示が必要です。

※対象日に新規会員登録を行い、条件を満たした方も対象です。

※受付時点で購入済みの当日発売分も対象です。

※受付当日に開催されるレースの前日発売分も対象です。

※1日あたり1人最大5回（5レース）まで参加可能です。

※ガラポン抽選会にはハズレが含まれています。あらかじめご了承ください。

※当選賞品が予定数に達した時点で終了となります。

※賞品のドリンク・フード引換券は、対象メニューの中から1品と引き換えになります。お釣りは出ません。

※ドリンク・フード引換券は、ご本人様のみご利用可能などの諸条件があります。詳しくは特設サイトをご確認ください。

ゲスト

野原 美咲（のはら みさき）

静岡県伊東市出身の元女子競輪選手。現役時代は「小川美咲」の登録名で、日本競輪選手会静岡支部に所属し、日本競輪学校第106期生として活躍。現在は競輪中継やイベントMC、レポーターとして活動し、競輪の魅力を幅広く発信している。

瀬戸 なみ（せと なみ）

香川県出身。競輪を愛する“万車券ハンターおなみ”として知られ、グラビアやバラエティ番組、イベントなど多方面で活躍中。163cmの長身と健康的なスタイルを活かし、幅広い分野で活動している。

和地 つかさ（わち つかさ）

グラビアを中心に、バラエティ・舞台・ドラマなど多方面で活躍。

近年は競輪好きタレントとして、競輪配信のMCをつとめることも増えている。

実施概要

■「高松宮記念杯競輪G1」「パールカップG1」開催期間中 来場特典イベント

- イベント名：オッズパーク! BAR in 岸和田- 会場：岸和田競輪場（大阪府岸和田市春木若松町22-38）- 日時：2026年6月20日（土）・21日（日） 10:00～17:00（ラストオーダー16:30）- 特設サイト：https://oj.oddspark.com/lp/op_bar_kishiwada_2026/

「高松宮記念杯競輪G1」および「パールカップG1」の開催にあわせ、岸和田競輪場へ来場し、会場内でエントリーページから参加登録したオッズパーク会員を対象に、期間中毎日500円分のOPコインをプレゼントする来場特典イベントを実施します。「高松宮記念杯競輪G1」「パールカップG1」をよりおトクにお楽しみいただける企画となっていますので、ぜひこの機会に岸和田競輪場へご来場ください。

実施概要

■「チケットチャレンジ 大阪・関西ええもんフェア」

- 会場：岸和田競輪場（大阪府岸和田市春木若松町22-38）- 日時：2026年6月16日（火）から6月21日（日）- 特典：OPコイン500円分- 対象：岸和田競輪場へ来場し、会場内でエントリーページより参加登録したオッズパーク会員- 詳細：https://sp.oddspark.com/cp/lp/op/visitorcoin_fy26.html※参加には、市中銀行会員は対象外などの諸条件があります。

オッズパークは、「高松宮記念杯競輪G1」および「パールカップG1」が岸和田競輪場で開催されることにあわせ、「チケットチャレンジ 大阪・関西ええもんフェア」を実施します。期間中にキャンペーンページからエントリーのうえ条件を達成すると、抽選でチケットを獲得できます。獲得したチケットで、大阪あほや監修のふわトロたこ焼きや大阪鶴橋 まだんの冷麺2食×6セットをはじめ、大阪ならではのグルメや特産品など、大阪の魅力を感じられる賞品と引き換えできます。両レースの開催を機に、大阪の魅力を全国へ発信するとともに、競輪をより楽しんでいただく機会を提供します。

実施概要

チケットチャレンジとは

- 期間：１.2026年6月11日（木）から6月17日（水）２.2026年6月18日（木）から6月24日（水）- 賞品：大阪グルメ・大阪特産品など- 賞品ラインナップページ(期間１.)：https://sp.oddspark.com/cp/2026/b0dzycua2x_fy26/※期間２.のラインナップページは、後日公開予定です。※参加には、チケットの引換申込期間や引換に必要な枚数などの諸条件があります。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

チケットチャレンジは、オッズパークで実施される対象キャンペーンにエントリーし、条件を達成することで参加できる企画です。獲得したチケットは、グルメ、特産品、家電、サブスク、スポーツ観戦等のイベント招待など、幅広いラインナップからお好きな賞品と交換することができます。

■X限定!コレが欲しいぞオッズパークキャンペーン

「高松宮記念杯競輪G1」および「パールカップG1」開催にあわせ、2026年6月16日（火）から19日（金）に開催される競馬・競輪・オートレースの投票券をオッズパークで合計100円以上購入し、期間中のチケットチャレンジの賞品ラインナップから希望する賞品のスクリーンショットを撮影のうえ、その賞品を希望する理由とハッシュタグ「#コレが欲しいぞオッズパーク」を付けて対象投稿を引用リポストした方の中から、抽選で賞品引換チケットを2枚プレゼントします。

応募フォームより、ご自身のXアカウントを記入のうえご応募ください。

実施概要

■「高松宮記念杯競輪G1」「パールカップG1」 概要

- 期間：2026年6月16日（火）から6月19日（金）- 賞品：賞品引換チケット2枚 100名様- オッズパーク競輪 公式X：https://x.com/oddspark_keirin※詳しくはキャンペーン投稿をご確認ください。

「高松宮記念杯競輪G1」は、競輪界を代表するG1レースのひとつであり、全国トップクラスの選手が集結する伝統ある大会です。G1で唯一、東日本・西日本に分かれて勝ち上がりを争う「東西対抗戦」を採用しており、競輪ファンから高い人気を集めています。

また「パールカップG1」は、2023年に新設されたガールズケイリンにおけるG1レースのひとつであり、「高松宮記念杯競輪G1」と同時開催される3日制のトーナメントです。ガールズケイリンを代表する選手たちが集結し、「高松宮記念杯競輪G1」と同じく「東西対抗戦」で行われることも特徴です。

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-スマートフォン：https://sp.oddspark.com/

-パソコン ：https://www.oddspark.com/

- プレスリリースに掲載されている会社名、サービス名などは各社の登録商標または商標です。- プレスリリースに掲載されている内容、サービス、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。