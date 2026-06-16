TENTIALの技術力が挑んだ次なる素材はシルク「BAKUNE Premium シルク」新登場

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、累計販売200万セット※1を突破した疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズから初となるシルク素材の「BAKUNE Premium シルク」を、2026年6月16日（火）よりテンシャル公式オンラインストアならびに全国のオフィシャルストアにて発売開始いたします。本製品は、天然素材シルクを、日本の職人技術とTENTIALのものづくりによってリカバリーウェアへと仕立て上げた一着です。

テンシャルは「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに、誰もが自分らしく挑戦し、ポテンシャルを発揮できる社会の実現を目指しています。人のポテンシャルは能力を有することに加えて、コンディションが整っていることが重要だと考えています。しかし、コンディションを整えることは、まだ特別なことと捉えられがちです。そのためテンシャルは、あらゆる生活シーンをコンディショニング視点で再設計し、科学的根拠やR&Dに基づいた製品を通じて、コンディションを整えることを"日常の当たり前"にしていきます。

睡眠は人にとって欠かすことのできない活動であり、一日のうち長く肌に触れ続ける衣服のひとつが、就寝時に身につけるパジャマです。だからこそテンシャルは、パジャマをコンディショニングの起点として捉え直していました。また、人によって心地よいと感じる肌触りや着心地は異なります。その多様なニーズに応えるため、BAKUNEシリーズではこれまでに15種類以上の素材を開発し、一般医療機器として展開してきました。素材ありきで商品をつくるのではなく、実現したいコンディショニング体験から逆算して最適な素材を追求すること。それがTENTIALのものづくりです。累計販売数は200万セット（400万枚）※1を超え、多くのお客様に支持されています。

今回TENTIALが挑んだシルクは優れた風合いや機能性を持つ一方で、極めて繊細で扱いが難しい天然素材として知られています。その魅力を活かしながら、リカバリーウェアとして成立させることは容易ではありませんでした。テンシャルは、この難題に日本のものづくりの力と連携し挑みました。生地の生産から縫製、梱包に至るまで、国内有数の技術を持つサプライヤーと連携し、全工程を国内で実施。縫製工程では通常よりも細い糸を使用することで、シルク本来の滑らかな肌触りを引き出しています。繊細な素材を扱う製造工程を国内の職人技術によって管理することで、高い品質を実現しました。

シルクでありながら、伸びる。洗える。

「BAKUNE Premium シルク」は、天然素材のシルクを76％配合。吸放湿性と通気性に優れ、夏場の衣服内の蒸れ感を軽減します。さらに特殊機能繊維「SELFLAME(R)」が体から放射される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、疲労回復をサポートします。また、生地の生産から縫製・梱包まで全工程を国内で一貫製造。通常よりも細い糸を使用し、繊細なシルク生地ならではの滑らかな肌触りを実現しました。

【製品特徴】

1. サテンに頼らない、伸びるシルク

一般的なシルク製パジャマはサテン織りが主流ですが、本製品はサテンに依存しない設計により、シルクでありながらしなやかな伸縮性を実現。就寝中の自然な動きに寄り添います。カットソーでの生地開発により、シルクらしい光沢感は残しつつも就寝中の自然な動きに寄りそうパジャマに仕上げました。

2. 洗濯機で洗える、日常着としてのシルク

シルクは通常、手洗いが求められるデリケートな素材です。本製品は配合と仕立ての工夫により、洗濯ネットに入れた形でご家庭の洗濯機でお手入れいただける仕様としました。"特別な日のための一着"ではなく、"毎日の暮らしに寄り添う一着"として、シルクを日常へと解き放ちます。

素材に縛られないコンディショニングのものづくりへ

BAKUNE Premium シルクは、限定デザインのギフトボックス付き。上質な肌触りと日本の職人技が宿る一着は、大切な方への贈り物としても最適です。

TENTIALは、特定の素材にこだわるブランドではありません。コンディショニングという目的のために、最適な素材を探し、開発し、形にするブランドです。今後も科学的根拠に基づく機能性の追求と、「毎日着たい」と思える着心地の両立を目指し、素材に縛られないものづくりを通じて、コンディショニングブランドとして製品・サービスのラインナップをさらに充実させてまいります。

※1 200万セット：トップス・ボトムス2点で1セット換算（400万枚販売実績）、累計販売数は2025年12月時点

BAKUNE Premium シルク（一般医療機器）

天然素材のシルクを76%配合。吸放湿性、通気性に優れた素材で、夏場の衣服内の蒸れ感を軽減します。特殊機能繊維「SELFLAME(R)」が体から放射される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、疲労回復をサポートします。

さらに、生地の生産から縫製・梱包までの全工程を国内で一貫製造。通常よりも細い糸を使用し、繊細なシルク生地の滑らかな肌触りを実現しています。

【製品仕様】

製品名：BAKUNE Premium シルク 上下セット

医療機器届出番号：13B2X10608000022

カラー：シャンパンゴールド、プラチナ

サイズ ：S、M、L、XL

素材：シルク76%、ナイロン24%

価格（税込）：（Long Sleevesクルーネック）29,700円 / （Long Pants）29,700円

発売日：6月16 日（火）

販売場所：TENTIAL公式サイト、主要ECサイト、 一部量販店など

※各店舗の販売状況は公式ECサイトからご確認いただけます。

※各店舗の販売状況は公式ECサイトからご確認いただけます。

【TENTIAL公式ECサイト】https://tential.jp/products/sleep-bakune-silk-26ss-long-set

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/376_1_747d9ab6720fa2954313a81da20b69b7.jpg?v=202606160251 ]