モナコ政府観光会議局〈全てが叶う国、モナコ〉プレゼントキャンペーンを開催 モナコ四つ星ホテルの宿泊券が当たる！

モナコ政府観光会議局日本事務所

モナコ政府観光会議局（所在地：モナコ公国）は、2026年6月17日（水）から7月17日（金）までの期間、公式インスタグラムアカウント「@monacotabi(https://www.instagram.com/monacotabi/)」にて、〈Monaco, Everything At Once.（全てが叶う国、モナコ）〉プレゼントキャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、2026年４月より展開している新グローバルキャンペーン〈Monaco, Everything At Once.（全てが叶う国、モナコ）〉の世界観を日本市場に向けて発信し、より多くの方にモナコを知っていただくとともに、モナコへの旅行を促進することを目的としています。モナコならではの多彩な魅力をより身近に感じていただく機会として、モナコの四つ星ホテル「ポール・パラス」の宿泊券をはじめ、写真集やモナコ産リキュールなど豪華賞品をご用意しました。

■キャンペーン概要- タイトル：〈Monaco, Everything At Once.（全てが叶う国、モナコ）〉プレゼントキャンペーン- 期間：2026年6月17日（水）～2026年7月17日（金）23:59（日本時間）- 応募方法：1）キャンペーン投稿に記載されたクイズの答えをコメント2）Instagram公式アカウント「@monacotabi(https://www.instagram.com/monacotabi/)」をフォロー- 当選発表：2026年7月24日（金）までに、「@monacotabi(https://www.instagram.com/monacotabi/)」よりインスタグラムダイレクトメッセージにてご連絡いたします。※2026年7月31日（金）17:00までにご返信がない場合、当選権は次点者へ移ります。- キャンペーンクイズQ. 「モナコでは1日で何を楽しめるでしょうか？」a）地中海を望む朝食b）F1(R)モナコグランプリで有名な市街地散策c）ミシュラン星付きレストランでの食事d）華やかなナイトライフe）全て- 賞品1等（1組2名様）ポール・パラス2名様1泊宿泊券 ※除外日・有効期限・空室状況等による利用制限があります。2等（1名様）瀧本幹也氏による写真集『MONACO Azur / Gracieux』をプレゼント。小さな国モナコが放つ優雅さと美しさを、フォトグラファー瀧本氏ならではの視点でとらえた一冊です。3等（1名様）モナコで唯一のオーガニックリキュールブランド「オランジュリー」のリキュール（500ml）をプレゼント。国内で収穫されたオレンジのみを使用し、年間生産数はわずか5万本という希少な一本。オレンジの豊かな香りと自然な味わいが楽しめる、モナコならではの特別なオーガニックリキュールです。4等（1名様）モナコで愛される紅茶専門店「Le Teashop」の上質なティーと、Visit Monacoオリジナルラゲージタグをセットでプレゼント。5等（6名様）モナコ旅行の気分をいつでも楽しめる、Visit Monaco限定オリジナルグッズセット。- 応募規約こちら(https://candlewick.sharepoint.com/:b:/s/Candlewick-External/IQBDYEEO4aK2RJIJeu3CjL7iAcaXtVvIprPNeJAqsIDZrN4?e=WjguQC)をご参照ください。■ポール・パラスについて(C)Port Palace(C)Port Palace

エルキュール港に面したロケーションに佇む、全50室の四つ星ブティックホテル。ヨットが並ぶ港を望む絶好の眺望と、モナコ中心部へのアクセスの良さが魅力です。館内は、エルメスのアーティスティックディレクターを長年務めたレイラ・メンチャリによる洗練されたデザインが特徴。イタリアの大理石や最高級レザーやテキスタイルなど上質な素材を用いた洗練された建築空間で落ち着いたラグジュアリーを演出します。

(C)Port Palace(C)Port Palace

ホテルの最上階には、ポート・パレスとは独立したレストラン「ラ・モーム(https://www.lamomemontecarlo.com/en/)」があり、港とモナコの風景を一望できます。華やかな1920年代にインスパイアされた内装の中で、地中海料理と各国料理のアクセントを効かせた高級料理をお楽しみいただけます。すべての客室が港に面し、開放感あふれる滞在を実現。コンパクトな規模ならではのパーソナルなサービスとともに、モナコらしい上質で静かな時間を楽しめるホテルです。

公式ウェブサイト：https://www.portpalace.com/fr/index

■新グローバルキャンペーン〈Monaco, Everything At Once.（全てが叶う国、モナコ）〉について

モナコは、約2平方キロメートルというコンパクトな国土の中に、ラグジュアリーなホテル、ミシュラン星付きレストラン、ウェルネス体験、スポーツイベント、ナイトライフ、地中海の絶景など、多彩な魅力が凝縮されたデスティネーションです。新キャンペーンは、それらすべてを一度に楽しめるモナコの独自性を表現しています。

朝は地中海を眺めながら朝食を楽しみ、昼はF1(R)モナコグランプリで知られる市街地を散策し、夜はミシュランレストランや華やかなナイトライフを満喫する。一日の中で、あらゆる体験が「全てが叶う国、モナコ」の魅力を、本キャンペーンを通じて皆様へお届けします。

モナコ政府観光会議局の役割について

日本におけるモナコ政府観光会議局は、海外事務局のネットワークを活用しながら、グローバルな規模で観光事業を推進し、モナコへの渡航者需要の喚起に努めています。

グローバル規模での取り組みによって、旅行業界のビジネスパートナーとの協力関係をより強化し、中長期でのビジネスを生み出しています。モナコ国内には様々な専門分野に特化したビジネス・イベントやレジャー観光施設が揃っています。モナコ政府が推進している観光政策を推し進めた結果、観光産業は徐々に増加し、今日では、ビジネス目的の観光はモナコ国内の年間ホテル 販売客室数のうちの30％以上を占めています。

モナコは、世界中の裕福な人々が集まる国としても知られていますが、観光客にラグジュアリーなモナコの様々な施設やサービスを提供するだけでなく、2030年までに55%の温室効果ガス排出を削減、2050年までにカーボンニュートラル実現を目標としています。その国をあげた目標に向かい、政府、観光局、ホテルはもちろん観光業を取り巻くさまざまなパートナーとともに限りある資源を最適化し、地球、海洋保全の活動に積極的に取り組み、伝統を守りつつもイノベーションを促進し、革新的文化の創造をし続けるモナコを、渡航先として選んでいただけるよう様々な活動を展開しています。

モナコ政府観光会議局日本事務局は、日本からのビジネス渡航需要の喚起を含め、トレード向けの専門業界イベントへの参加、提携ツアーオペレーターや旅行代理店への認知拡大、プロモーションキャンペーンの実施（旅行代理店向け特別施策、観光事業施策のプレゼンテーション実施）などモナコ政府支援による国家事業として、MICEおよびレジャー観光に関する事業について様々なアドバイスをご提供いたします。

モナコ政府観光会議局公式ページ：https://www.visitmonaco.com/ja

公式Facebookページ：https://www.facebook.com/visitmonaco/

公式Instagramページ：https://www.instagram.com/monacotabi/

公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@モナコ政府観光会議局-p3h(https://www.youtube.com/@%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%82%B3%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%A6%B3%E5%85%89%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%B1%80-p3h)