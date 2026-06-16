【約12万個の反響】アップルパイの店なのに、桃 !? りんごが入らない、RINGOの人気ピーチパイ2種が再登場！夏の風物詩「JUICY PEACH SUMMER」を開催

株式会社BAKE

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：笠井 英一）が運営する焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、今年も“桃推しの季節”として「桃」をテーマにした企画『JUICY PEACH SUMMER』を、2026年7月1日（水）より展開いたします。これに伴い、昨年もご好評いただいたピーチパイ2種を、同日より発売いたします。

夏の「RINGO」といえば “桃”！

冷やすとさらにおいしい、「ピーチパイ」が今年も登場

RINGOが商品づくりで大切にしているのは、素材が持つおいしさを引き出すこと。この変わらないこだわりのもと、りんごだけに留まらず、季節ごとの素材の魅力をパイで引き立てる商品を展開してまいりました。その一環として、夏にはみずみずしい甘みと香りをもつ “桃” に着目。昨年約12万個の販売を記録したピーチパイシリーズが、今夏も再登場いたします。

おすすめの食べ方は、冷凍庫で一晩冷やすこと。カスタードクリームは濃厚なテリーヌのように、蜜漬けピーチはシャーベットのようなシャリシャリ食感に変化します。パイ生地もサクサクからバリバリとした食感になり、夏にぴったりの “フローズンスイーツ” としてお楽しみいただけます。

商品概要

⚫︎ 焼きたてカスタードピーチパイ

溢れる果汁の蜜漬けピーチとなめらかなカスタードクリームを、サクサクのパイ生地で包み込んだパイです。大きめにダイスカットされた白桃の果肉がごろっと贅沢に詰まっており、一口ごとに上品な甘みとみずみずしい果肉感がじゅわっとあふれ出します。なめらかなカスタードクリームのまろやかなコクと、桃のさっぱりとした味わいは相性抜群。爽やかな後味とパイの香ばしさが一度に押し寄せる、焼きたてならではの贅沢な味わいです。

価格 ：530円（税込）/ 1個

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

「BAKE the SOHP」国内の店舗

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

※なくなり次第終了

⚫︎ 焼きたてオープンパイ〔ピーチアールグレイ〕

繊細に重なり合った729層のサクサクのパイ生地に、華やかに香り立つアールグレイカスタードと、瑞々しくジューシーな桃を乗せました。大ぶりの桃からあふれる爽やかな甘みと、アールグレイカスタードの風味豊かなコクが溶け合い、まるで上品なフレーバーティーのような奥深い余韻が広がります。香ばしいパイの食感とともに、華やかな香りと気品ある味わいをお楽しみください。

価格 ：490円（税込）/ 1個

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

※なくなり次第終了

⚫︎ カスタードパイ4P BOX(ピーチパイ2個・アップルパイ2個)

溢れる果汁の蜜漬けピーチとなめらかなカスタードクリームを、サクサクのパイ生地で包み込んだ「カスタードピーチパイ」と、RINGOの定番「カスタードアップルパイ」を2個ずつ詰めたBOXです。RINGOの店舗が近くにない遠方のお客様にも、ご自宅でリベイクしてRINGOのこだわりをお楽しみいただけます。

価格 ：2,500円（税込）/ 1箱

販売店舗：公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

※なくなり次第終了

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」とは

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、工房一体型をコンセプトに、店舗で焼き上げたできたてのアップルパイをご提供しています。ブランドの根幹である商品の「原材料へのこだわり」「手間を惜しまない」「フレッシュな美味しさ」そのひとつひとつに思いを込め、究極の美味しさを追求いたします。

会社概要

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 笠井 英一

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：

1）菓子の製造・販売

2）ECサイト「BAKE the ONLINE」の運営

3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE」「CAKE.TOKYO」 の運営

・展開する主要菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）

シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」（http://zakuzaku.co.jp）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」（https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）

米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）

ひとくちのコーヒー体験「A Bite Coffee」