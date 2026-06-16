机に固定できるアタッチメント付き。HDMI、USB機器、有線LAN、SD/microSDを増設できるUSB Type-Cドッキングステーションを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続でき、デスク上に固定も可能なUSB Type-Cドッキングステーション「USB-DKM3BKN」を発売しました。
本製品では、Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器5台、有線LAN、SDカード・microSDカードをまとめて接続できます。最大100WのPD給電に対応し、ノートパソコンを充電しながら快適なデスク環境を構築できます。机に固定できる着脱式アタッチメントやロングケーブルも付属し、配線をすっきり整理できます。
【掲載ページ】
品名：USB Type-C ドッキングステーション
品番：USB-DKM3BKN 標準価格：9,680円（税抜き 8,800円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-DKM3BKN
くるピタ脱着でトラブル解消！
ドッキングステーションで「ケーブルの重みで机から落ちそう」「固定したら抜き挿しがしにくい」などの問題はありませんか？本製品は、机に固定・取り外しが簡単にできるアタッチメント付きのドッキングステーションです。重たいケーブルをつないでも机からズレず、配線時には取り外して使えます。
Type-Cケーブル1本であらゆる機器を接続！
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LAN、SDカード・microSDカードの拡張接続ができます。外出や会議などの移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでノートパソコンをサッと持ち運べます。
ディスプレイを増設
HDMIポートがないノートパソコンを大画面に出力、マルチディスプレイ化が可能です。
幅広いUSB機器を接続
USB AコネクタをもつメモリやマウスなどのUSB機器を接続できるUSB 2.0ポートを2つ、USB 5Gbpsポートを1つ搭載しています。5GbpsポートにはHDDやUSBメモリ、通信速度が低いUSB2.0ポートにはマウスやキーボードなど、状況に合わせて使い分けができます。また、USB 2.0ポートはUSB 5Gbps通信によるノイズの影響を受けにくく、安定した接続が可能です。
安定したネットワーク環境を構築
LANポートのないノートパソコンへ有線LAN接続が可能です。ギガビット対応で、超高速なインターネット接続ができます。通信が不安定な場合がある無線LANに比べ、安定したネットワーク環境を構築できます。
SD・microSDカードを読み込み
SD・microSDスロットを搭載しており、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
ノートパソコンなどを充電しながら使用可能
USB Type-CポートはUSB PD（100W）に対応しています。PD対応のACアダプタを使用して、最大90Wまでのノートパソコンを充電できます。
ウルトラワイドモニターに対応
本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認しています。ウルトラワイドモニターへの出力、PC給電、周辺機器接続がケーブル1本で完結します。デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高めます。
※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB (3440×1440)
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【関連ページ】
ドッキングステーション
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html
映像変換コンバータ・変換アダプタ他
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html
HDMI変換アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-DKM3BKN
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