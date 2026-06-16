【6月26日（金）開催】ベルテクス・パートナーズ、「NEXT Innovation Summit 2026 in Summer」に協賛

株式会社ベルテクス・パートナーズ

株式会社ベルテクス・パートナーズ（本社：東京都中央区、代表取締役：山口正智）は、2026年6月26日（金）に開催される、Spready株式会社主催のオンラインカンファレンスイベント「NEXT Innovation Summit 2026 in Summer」にBronzeスポンサーとして協賛いたします。

当日はオンラインブースを出展し、新規事業支援サービスのご紹介や新規事業に関する個別相談を受け付けております。

■『NEXT Innovation Summit』について

イベント公式サイト :https://client.spready.jp/nis2026summer詳細・お申し込みはこちらから

「NEXT Innovation Summit」は、新規事業やイノベーションの最前線で活躍する企業・担当者が知見を共有し合い、“学び”と“出会い”を通じて業界全体の活性化を目指すカンファレンスイベントです。

今回も新規事業の実践者や有識者による全11のセッションが予定されており、新規事業担当者をはじめ、人事・研修担当者、オープンイノベーションやアクセラレータープログラムに携わる方々など、多様な立場の参加者が集う場となっています。

当社はこのイベントの趣旨に強く共感し、第1回目から協賛を継続しています。また、Spready株式会社とは「日本の新規事業・イノベーション領域を盛り上げる」という志を同じくするパートナーとしても、これまで新規事業に関する共同セミナーの開催などの様々な取り組みを行ってまいりました。

■今回の協賛・出展について

当社はパーパスに「その想いに挑戦に本気でこたえるPARTNER」を掲げ、企業の変革や新規事業創出を支援してまいりました。事業構想の具体化から立ち上げ、実行・拡大フェーズまで、クライアントに伴走しながら、挑戦の実現を後押ししています。

こうした“挑戦に本気でこたえる”という当社の姿勢は、本イベントが掲げる「新たな価値創出に挑む人々をつなぐ」という理念とも深く通じるものです。その理念に共感し、挑戦する企業を支える一員として今回も協賛を決定いたしました。

また今回は、スポンサーとしての協賛に加え、オンラインブース出展も実施いたします。出展ブースでは、新規事業創出支援に関する当社の取り組みや支援事例をご紹介し、新規事業に挑戦する皆さまとの新たな接点づくりを目指します。

今後も、こうした取り組みを通じて、新規事業・イノベーション領域における共創の輪を広げ、挑戦する人々とともに業界全体の発展に貢献してまいります。

【開催概要】

- イベント名：NEXT Innovation Summit 2026 in Summer 新規事業担当者のための「学び」と「出会い」があふれる1日- 日時：2026年6月26日（金）8:50～19:30- 対象者：企業の新規事業担当者、新規事業を教育の場として考える新規事業プログラムの事務局・人事研修担当者、オープンイノベーション・アクセラレータープログラムに関わる方々、その他新規事業に興味のあるすべての方々- 会場：オンライン開催- 参加費：無料- 主催：Spready株式会社- お申込み：https://client.spready.jp/nis2026summer

【株式会社ベルテクス・パートナーズ 会社概要】

会社名 ： 株式会社ベルテクス・パートナーズ

代表者 ： 代表取締役 山口正智

所在地 ： 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1日本橋三井タワー 6階

資本金 ： 4,000万円（資本準備金500万円を含む）

設立 ： 2015年7月

URL ： https://www.vertex-p.com/

事業内容：戦略策定～実行支援・新規事業創出・業務プロセス・デジタルに関するコンサルティングサービス、事業共創によるスタートアップ・CVC・地方創生の支援、先端ソリューションを活用したオープンイノベーションソリューション、新規事業プロデュース

＜ベルテクス・パートナーズの新規事業創出への取組みについて＞

ベルテクス・パートナーズはクライアント企業の新規事業創出、経営革新、デジタル化（DX）によるプロセス改革、AIをはじめとする先端技術のビジネス活用など、様々なビジネス課題の解決を各分野の多彩なコンサルタントの知見と自社で培ったノウハウを融合し、クライアントのビジネスの変革を支援しています。

新規事業支援では、クライアントの一員として”One Team”の伴走型でサポートし、新規事業の立ち上げと事業成功を推進します。また、顧客の皆様の”自走化”を最終ゴールとし、市場環境に継続的に適応する“ビジネス・トランスフォーメーション”を実現します。

・サービス詳細はこちら：https://www.vertex-p.com/service/business-new/

・当社の支援実績はこちらから：https://www.vertex-p.com/projectwork/