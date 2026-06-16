「ポケモン GO Fest 2026：グローバル」開催記念！「ポケモン GO ギフトカード」を7,000円分買って応募すると合計15個の豪華“道具セット”が当たるキャンペーンを6月16日（火）から開始

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんわくわく楽しい」の一環として、iOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』専用の「ポケモン GO ギフトカード」を購入して応募すると抽選でゲーム内で使用できる道具セットが当たるキャンペーンを実施いたします。

■ゲーム内で使える「道具セット」が抽選でもらえるキャンペーンを実施

ファミリーマートは2026年で『ポケモン GO』の公式パートナー5年目を迎え、国内最大の拠点数（約16,420箇所・2026年4月末現在）を誇るパートナー企業です。

このたび、ファミリーマート限定で「ポケモン GO ギフトカード」7,000円分を購入して応募するとゲーム内で使える「道具セット」が抽選で150名さまに当たるキャンペーンを実施いたします。

ファミリーマートを通じて、これまで以上に『ポケモン GO』をお楽しみください。

【実施期間】

2026年6月16日（火）～7月13日（月）

応募期限：2026年7月14日（火）23:59まで

【実施内容】

「ポケモン ギフトカード」を7,000円分購入し、専用Webページから応募をすると、ゲーム内で使える「道具セット」のゲームコードが抽選で150名様に当たります。

【賞品】

道具セット

※1口7,000円で応募できます。

※『ポケモン GO ギフトカード3,500円』は2枚ご購入で1口応募できます。



【キャンペーンの詳細はこちら】

https://vdpro.jp/fm.niantic5/

【商品詳細】

【商品名】「ポケモン GO ギフトカード」3,500円分

【価格】3,500円

【発売地域】全国

【内容】3,300ポケコイン

【商品名】「ポケモン GO ギフトカード」7,000円分

【価格】7,000円

【発売地域】全国

【内容】7,000ポケコイン

【商品名】「ポケモン GO ギフトカード」7,000円分

【価格】7,000円

【発売地域】一部店舗でのみ販売

【内容】7,000ポケコイン

※数量限定となります

※画像はイメージです。

※一部の地域および一部の店舗では取扱いのない商品がございます。

■「Pokemon GO Fest 2026：東京」限定デザインギフトカードを約2,000店舗限定で販売

東京臨海副都心 (台場・青海地区)にて、2026年5月29日（金）～6月1日（月）の4日間開催されたリアルイベント「ポケモン GO Fest 2026：東京」でのみ販売された限定デザインギフトカードを、約2,000店舗限定で2026年6月16日（火）より販売いたします。数量限定の商品となっておりますので、この機会にぜひお買い求めください。

【取扱店舗はこちら】

https://www.inq.family.co.jp/familymart/QA_Customer/web/knowledge15441.html

(C)Niantic (C)Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html