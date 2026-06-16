【参加費無料】日本トレカセンター主催の超大型TCG大会「トレカアライブ」がエントリー好評受付中！優勝者には最大500万円規模の活動サポートを実施

株式会社日本トレカセンター

日本トレカセンター株式会社（本社：東京都、代表取締役：大山敏浩）は、トレーディングカードゲーム（以下、TCG）プレイヤーに向けた全国規模の大型非公認大会「TRADING CARD ALIVE（以下、トレカアライブ）」の開催を決定し、特設サイトにてエントリーを好評受付中です。

■ 特設サイトURL

https://toreca-alive.love/(https://toreca-alive.love/)

■「トレカアライブ」とは

大人気TCGである「ポケモンカードゲーム」と「デュエル・マスターズ」の2タイトルを対象とした、全国規模の超大型非公認大会です。全国5都市で開催される地方大会を勝ち抜いたプレイヤー+抽選で選ばれた300名が、幕張メッセでの決勝大会へと進出します。※各地予選はシード枠として当日参加

参加費無料で誰でも挑戦できる環境を用意し、優勝者には「最大500万円規模のサポート機会」を提供するなど、独自のルール・賞典で開催する新たなTCGイベントです。

■ コンセプト - トレカアライブが目指すもの -

昨今、驚異的な盛り上がりを見せるTCG市場。私たちは、その熱狂の中心にいる「プレイヤー」の皆様に、かつてない最高のステージを提供したいという強い想いから本プロジェクトを立ち上げました。

「トレカの新時代、今始まる」

「トレカで世界をつなぐ、プレイヤーが輝く新たな時代へ」

単なる一過性の大会ではなく、全国のプレイヤーが目標とし、本気で熱くなれる場所を創りたい。そして、高いスキルと情熱を持つトッププレイヤーが、その後も長く活躍できるよう後押しをしたいと考えています。そのため、参加費を完全無料にし、優勝者には賞金ではなく「今後の活動支援」として最大500万円規模のサポート機会を提供することにいたしました。この大会を通じて、次世代のTCGシーンを牽引する新たなヒーローが誕生することを確信しています。

■ 大会の3つの注目ポイント

1. 誰でも挑戦可能！「参加費無料」で特大スケールの大会へ

より多くのプレイヤーに競技の楽しさを体験していただくため、本大会は「参加費無料」で実施します。中学生以下の方も保護者・成人同伴で参加可能です。

2. 優勝者には「最大500万円規模のサポート機会」を提供

トッププレイヤーの今後の活動を強力にバックアップするため、優勝者には活動支援金や国内外の大会参加支援、アンバサダー活動などを含む最大500万円規模のサポート機会をご用意。さらに、勝率に応じた豪華特典（プレイマット、デッキケース等）や、参加者全員がもらえる参加賞（大会オリジナルトレカ等）も充実しています。

3. 「ポケモンカードゲーム」×「デュエル・マスターズ」の夢の同時進行

日本のTCGシーンを牽引する大人気2タイトルを対象とし、同一会場で同時開催いたします。

■大会スケジュールとイベントの全体像

全国5都市のライブハウス等で開催される「地方大会（LAYER 01）」と、その上位精鋭がシード権を持って集結する「決勝大会（LAYER 02）」の2段階で構成されています。

＜LAYER 01：地方大会（全国5会場）＞

白熱のスイスドロー7回戦！

・2026年7月5日（日） アキバスクエア（各タイトル 定員96名）

・2026年7月12日（日） 明治安田ホール福岡（各タイトル 定員96名）

・2026年7月25日（土） 仙台PIT（各タイトル 定員138名）

・2026年7月31日（金） Zepp Namba（各タイトル 定員180名）

・2026年8月13日（木） Zepp DiverCity（各タイトル 定員252名）

＜LAYER 02：決勝大会＞

国内最大級のステージ、幕張メッセでの頂上決戦！

プレイヤーの皆様が「主役」として最高のパフォーマンスを発揮できるよう、これまでのTCG大会の常識を超えるド派手な特設アリーナを構築。全身が震えるような非日常のバトル空間をご期待ください。

・2026年9月6日（日） 幕張メッセ ホール4

（各タイトル 300名 ＋ 地方大会上位者8名が激突）

※画像は会場の一部設営イメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

■ エントリー方法について【絶賛受付中】

現在、以下の特設サイトにて各大会のエントリーを受付中です。詳細な大会ルールや注意事項をご確認の上、エントリーフォームよりお早めにお申し込みください。

・特設サイト：https://toreca-alive.love/

・エントリー受付期間：各大会（地方大会・決勝大会）の日程によって異なります。詳細は特設サイトの各大会ページをご確認ください。

【参加枠の上限を超えた場合のご案内（重要）】

参加枠の上限を超えた場合、チェックイン後のエントリー先着順となります。

大会当日にチェックインした方の中で、「事前のエントリー日時が早い順」に参加が自動的に確定するシステムとなっておりますので、参加をご希望の方はお早めのエントリーをおすすめいたします。

※本イベントは非公式（非公認）大会であり、各メーカー（株式会社ポケモン、株式会社タカラトミー）および関連各社とは一切関係ありません。

※各大会のエントリーは「となめる（https://tonamel.com/）」サイト内にて受け付けております。

■大会運営について

株式会社アノマリー

2005年に日本で誕生した世界最大級のストリートダンスバトルイベント「DANCEALIVE」を主催し、両国国技館で10,000人以上を動員。長年にわたり「バトル文化」を創り続け、ダンスを中心としたエンターテインメント事業を国内外で展開しています。

本大会では、アノマリー社が長年培ってきた「大規模バトルイベント」の圧倒的なプロデュース力を掛け合わせ、TCGプレイヤーが最高に熱狂し、輝ける空間を創出いたします。

■日本トレカセンターについて

「日本のトレカ文化を、世界へ。」

日本トレカセンターは、トレーディングカードのオリジナルパック（通称：オリパ）をオンラインで楽しめるサービスです。

お客様はスマートフォンやパソコンから、手軽にオリパを引く体験を楽しめ、その場で開封することができます。オリパはトレーディングカードだけではなく、ゲーム機やホビーをはじめ、多種多様なラインナップ。中には人気があり、なかなか手に入らない貴重なカードやグッズが含まれていることも。

手に入れたカードやグッズは、配送依頼をしてコレクションに加えたり、サービス内でポイントに交換したり、ご自身のペースで自由に楽しめます。

公式サイト：https://japan-toreca.com/

会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター

代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩

設立 ：2023年4月

事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター」の運営