Cake.jpより″まるでケーキな焼き菓子″東京土産の新ブランド「TOKYO CAKE」誕生

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、新ブランド『 TOKYO CAKE（トーキョーケーキ）』を2026年6月17日（水）よりニュウマン新宿 ２F エキナカにて順次販売開始いたします。

大切な人へ届けたい、東京土産の新ブランドが誕生しました。

訪日外国人の増加や東京土産市場の拡大を背景に、Cake.jpは「東京らしさを持ち帰れる新しいスイーツ土産」の開発を進めてきました。そして生まれたのが「TOKYO CAKE」です。東京発祥とも言われるショートケーキをはじめ、長年愛され続ける定番ケーキを"常温で持ち歩ける焼き菓子"としてかたちにした新発想のスイーツブランドです。ケーキのおいしさとビジュアルをそのままクッキーに凝縮し、見た目も味わいも妥協しない一品を実現しました。

コンセプト

特別な日に食べた、あの憧れのケーキ。「TOKYO CAKE」は、そんなケーキのときめきをいつでもどこでも楽しめる小さな焼き菓子に閉じ込めました。

TOKYO CAKEの特徴

1.まるでケーキを再現した焼き菓子

熟練の職人が、実際のケーキの味わいや世界観をそのままに焼き菓子として丁寧に仕上げました。口の中に広がる"まるでケーキ"なフレーバーをお楽しみください。

2. ケーキショップのような選ぶ楽しさ

店頭にはショートケーキ、モンブラン、チョコケーキなど、ケーキ屋さんのショーケースを思わせる豊富なラインナップが並びます。どれにしようか迷いながら選ぶ時間も、「TOKYO CAKE」の楽しみのひとつです。

3. ギフト映えするパッケージ

パッケージ全体にケーキのデザインをあしらい、まるでケーキそのものを手にしているような華やかな印象に仕上げました。大切な方へのギフトにもぴったりです。旅の記憶とともに、箱を開けた瞬間の小さな幸福感を、大切な方へお届けください。

商品一覧

商品名：トーキョーケーキ ショート

内容量：3個入

価格 ：1,188円（税込）

香ばしいガレットベースにクリーミーなホワイトチョコをコーティング。さらにチョコをたっぷり染み込ませた贅沢なドライいちごをトッピングした甘酸っぱく華やかな一品です。

商品名：トーキョーケーキ モンブラン

内容量：3個入

価格 ：1,188円（税込）

香ばしいガレットベースにマロン風味のチョコをコーティング。贅沢なマロングラッセの芳醇な風味と深いコクが口いっぱいに広がります。

商品名：トーキョーケーキ チョコ

内容量：3個入

価格 ：1,188円（税込）

ココア香るガレットベースにスイートチョコをコーティング。ホワイトチョコを染み込ませたドライいちごの甘酸っぱさが、濃厚なチョコと絶妙に調和するリッチな味わいです。

店舗販売場所

【ニュウマン新宿 2F エキナカ】

TOKYO CAKE販売期間：6月17日(水)～7月7日(火)

住所 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ

営業時間：月～土／8:00～21:00 日・祝日／8:00～20:30

Cake.jpがリアル展開を強化する理由

Cake.jpはこれまで、オンラインを中心に全国の魅力あるスイーツをお届けしてきました。

これからは、ECで培った知見を活かし、自社ブランドやメーカー・地域企業との共同開発ブランドの創出をさらに強化していきます。

スイーツは「実際に見て選びたい」「その場で購入したい」というニーズも大きいため、リアル店舗や催事はブランドをより多くのお客様に届ける重要な場です。Cake.jpは、ECでお客様の反応を確かめながらブランドを育て、リアル店舗・催事・卸売へと展開することで、ブランドの成長を加速していきます。

今後は国内だけでなく海外展開も進め、日本発のスイーツブランドを世界へ発信していきます。Cake.jpは、ECとリアルを組み合わせながら、新たなスイーツブランドを生み出し育てることで、日本のスイーツ文化の発展に貢献してまいります。

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

URL : https://corp.cake.jp/

商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス：support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。